TikToker lôi kéo người già làm clip chúc Tết câu like phản cảm, bị 'ném đá' tới mức phải xoá vội?

Nhạy bén trong việc update các trào lưu là tốt, nhưng mọi người ơi nên nhớ không phải trào lưu nào cũng có thể tham gia được đâu, còn phải xem nó có phản cảm và ảnh hưởng tới ai không đã. Tiêu biểu như trên TikTok gần đây đã xuất hiện vô số biến tướng, nào là khoe mình là "tiểu tam", khoe mình đang đi ngoại tình... Vì muốn được netizen "thả tim" mà bất chấp sản xuất các video có nội dung bẩn.

Mới đây nhất, một thanh niên tên K. - TikToker sở hữu hơn 1,3 triệu lượt follow đã đăng clip có nội dung chúc Tết các cặp đôi đang yêu nhau sẽ bị nhiễm Covid-19. Đông đảo cư dân mạng đã lên tiếng, để lại bình luận chỉ trích hành vi cố tình gây sốc, câu like phản cảm thế này trên TikTok.

Hình ảnh được cắt ra từ clip

Thanh niên này chúc cặp đôi sẽ "dính Covid"?

Ngoài câu chúc phản cảm đáng lên án, K. còn có hành động là lôi kéo người già được cho là bà của nam thanh niên này vào quay hình cùng. Ngoài ra, còn có một TikToker khác tên M., cũng làm clip tương tự.

Cùng bối cảnh, và cùng một người già làm clip tương tự

Một số bình luận của cư dân mạng sau khi xem xong 2 clip phản cảm đây:

- Covid là chuyện cho 2 bạn đùa à?

- Nói sai còn nói rõ là to nữa cơ!

- Trong lúc người ta đương đầu chống dịch, các bạn không tuyên truyền thì thôi lại còn làm clip có hành vi phản cảm thế này?

Sau khi nhận về vô số bình luận phản ứng từ phía netizen, hiện tại cả 2 clip phản cảm trên đã "bay màu" khỏi TikTok, không rõ là do dân tình chung tay report hay chủ nhân clip đã phải xoá vội vì nhận quá nhiều "gạch đá". Tuy nhiên, vì lý do gì đi nữa thì những clip câu like trắng trợn như trên cũng không nên được xuất hiện trên môi trường mạng, đặc biệt là ở một nền tảng nhiều người dùng như TikTok. Một lần nữa, khâu kiểm duyệt nội dung của người dùng trước khi cho clip hiển thị của TikTok bị đặt dấu chấm hỏi. Rất mong những clip có nội dung phản cảm thế này không còn xuất hiện trong thời gian tới!

Nguồn: Tổng hợp