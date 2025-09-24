Tiểu thư Quỳnh Anh "lên đồ" xinh đẹp đón Duy Mạnh ở sân bay, tưởng "ngôn tình" ai ngờ chỉ vì iPhone 17 Pro Max

Là một trong những cặp đôi đình đám nhất làng bóng đá Việt, mỗi lần xuất hiện, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - tiểu thư Nguyễn Quỳnh Anh luôn khiến netizen phải chú ý với những khoảnh khắc khi ngọt ngào, lúc lại gây cười khắp cõi mạng. Mới đây, gia đình Duy Mạnh lại tiếp tục khiến netizen bàn luận rôm rả với clip đoàn tụ ở sân bay. Trong video được chính chủ chia sẻ, Quỳnh Anh bế theo con gái cưng Cony xuất hiện ở sân bay với diện mạo nhẹ nhàng mà cuốn hút, chờ đón Duy Mạnh trở về sau chuyến đi thi đấu xa nhà.

Quỳnh Anh lên đồ đi đón Duy Mạnh

Ái nữ nhà cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông diện chiếc áo sơ mi đơn giản với hoạ tiết hoa chìm nhã nhẵn, phù hợp với phong cách tiểu thư hiền lành mà cô nàng yêu thích. Quỳnh Anh để tóc xõa tự nhiên, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, làn da trắng sáng mịn màng, toát lên vẻ vừa trẻ trung vừa nền nã. Dù đã là mẹ hai con nhưng nhan sắc của bà xã Duy Mạnh ngày càng lên hương, nhuận sắc.

Ai cũng nghĩ rằng nàng WAG lên đồ chỉn chu, chuẩn bị tinh thần thật "có tâm" để tạo khoảnh khắc đoàn tụ lãng mạn khi đón ông xã sau chuyến thi đấu xa nhà. Thế nhưng, tình tiết sau đó mới là "cú twist" bất ngờ. Khi vừa ngồi trên xe, Quỳnh Anh lập tức mở túi quà mà Duy Mạnh mang về, lôi ra ngay chiếc iPhone 17 Pro Max mới cứng với gương mặt không giấu nổi sự hào hứng. Pha "bẻ lái" này khiến dân tình bật cười: hóa ra lý do khiến Quỳnh Anh rạng rỡ đến vậy không chỉ vì chồng sắp về, mà còn vì niềm vui được "lên đời" smartphone mới nhất. Quỳnh Anh cũng gây cười khi tiết lộ: "Đây chính là nội dung chính của buổi đi đón ngày hôm nay".

Khoảnh khắc đáng yêu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo loạt bình luận hài hước: "Tưởng đón chồng, ai ngờ đón iPhone 17 Pro Max", "Đúng là dân sành đồ hiệu, làm sao bỏ qua trend iPhone 17 được", "Duy Mạnh chắc cười ra nước mắt, hóa ra anh chỉ là cameo trong ngày rước iPhone 17 của vợ"...

Vừa khoe nhan sắc xinh đẹp, vừa mang đến một pha gây cười "khó đỡ", Quỳnh Anh lại một lần nữa chứng minh sức hút riêng của mình. Nhiều người còn trêu rằng, ngày hội ngộ của Duy Mạnh - Quỳnh Anh đáng lẽ phải là câu chuyện tình cảm ngọt ngào, nhưng cuối cùng spotlight lại thuộc về chiếc iPhone 17 Pro Max.

Không chỉ Quỳnh Anh mà loạt nàng WAG Việt cũng hào hứng khoe được người thương tặng iPhone 17 khiến netizen ngưỡng mộ. Mới đây, Võ Nhật Linh - vợ cầu thủ Phan Văn Đức gây chú ý khi đăng tải bức ảnh ăn bánh trung thu "ngọt khé cổ" nhưng sự chú ý lại đổ dồn vào iPhone 17 màu cam rực rỡ đặt ngay bên cạnh.