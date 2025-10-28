Tiểu thư Harper hôn má bố, David Beckham lại gây tranh cãi vì quá thân mật với con gái

David Beckham vừa khiến MXH "tan chảy" khi chia sẻ khoảnh khắc con gái út Harper (14 tuổi) hôn nhẹ lên má mình. Bức ảnh được Victoria Beckham đăng trước đó, ghi lại giây phút ấm áp của hai cha con sau bữa tối thân mật cùng bố mẹ cô.

David Beckham chia sẻ bức ảnh con gái Harper hôn má bố

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên nhà Beckham gây bàn tán vì những màn thể hiện tình cảm giữa cha và con gái. Từ năm 2018 đến nay, David nhiều lần đăng ảnh hôn Harper lên môi - hành động khiến cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến: người khen đáng yêu, người lại cho rằng "không phù hợp".

Nhiều năm qua, gia đình Beckham gây ra nhiều cuộc tranh cãi lớn về cách thể hiện tình cảm nhưng David Beckham vẫn luôn tỏ ra bất chấp

Trước những bình luận tiêu cực, cựu danh thủ từng thẳng thắn đáp trả trong một buổi livestream ở Bangkok: "Tôi hôn tất cả các con lên môi, trừ Brooklyn thôi. Khi đó thằng bé đã 18 tuổi nên chắc sẽ thấy hơi kỳ. Tôi và Victoria đều được nuôi dạy bằng tình cảm, và đó cũng là cách chúng tôi dạy con".

David cũng khẳng định: "Chúng tôi muốn các con cảm nhận được tình yêu, sự bảo vệ và ủng hộ. Làm cha mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời".

Trước đó, David Beckham đã lên tiếng bảo vệ cách thể hiện tình cảm của mình với con gái trong một buổi phát trực tiếp trên Facebook vào năm 2017. Cựu danh thủ khẳng định rằng anh hôn môi với tất cả các con của mình

Victoria từng đăng ảnh tương tự vào năm 2017, khi hai mẹ con hôn nhau trong hồ bơi. Còn đầu năm 2021, David lại đăng ảnh hôn Harper - khi đó mới 10 tuổi - và lập tức vướng tranh cãi. Bên dưới bài đăng, một số bình luận gay gắt cho rằng: "Con bé lớn rồi, nên dừng việc hôn môi lại đi". Nhưng cũng có fan lên tiếng bênh vực: "Quá đáng yêu! Mấy người bảo 'đừng hôn con trên môi' mới là kỳ đó. Tôi vẫn hôn con trai 17 tuổi, con gái 16 tuổi. Đó là tình yêu cha mẹ bình thường thôi".

Ngoài chuyện "ngọt ngào gây tranh cãi" này, vợ chồng Beckham cũng đang khiến hàng xóm ở vùng Cotswolds "khó ở" vì kế hoạch xây thêm đường riêng dẫn vào biệt thự trị giá 12 triệu bảng. Theo Daily Mail, cặp đôi đã nộp đơn xin biến một lối đi nông nghiệp thành đường nhựa dẫn thẳng tới nhà riêng Maplewood Barn - để tránh phải dùng chung đường với dòng xe đông đúc đổ về khu nghỉ dưỡng Soho Farmhouse gần đó, nơi hội tụ đông đảo influencer và người nổi tiếng.

Tuy nhiên, hàng xóm không đồng tình. Một người dân tên Joan Lane phản đối: "Họ đã có đường vào ổn rồi, sao phải phá rừng làm thêm con đường khác? Người đi bộ nên được yên tĩnh, không phải tránh mấy chiếc SUV chạy qua chạy lại".

Đáp lại, đại diện của Beckham khẳng định đây chỉ là "dự án nhỏ, thiết kế tinh tế" nhằm "đảm bảo an toàn giao thông và giữ nguyên cảnh quan nông thôn". Hiện hội đồng địa phương West Oxfordshire vẫn đang xem xét đơn xin phép 0 còn dân mạng thì vẫn chưa ngừng bàn tán về nụ hôn "gây chia phe" giữa David và cô con gái út.