Tiểu thư Điện Biên bị đồn chia tay, nghi vấn "đòi" lại Mẹc hơn 2 tỷ tặng bạn trai

Nhân vật chính trong chuyện tình này là Karty Chang (Nguyễn Thị Thảo Trang, sinh năm 2001, Điện Biên) và Otis Nhật Trường (Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997). Cặp đôi trai tài gái sắc đã có 3 năm hẹn hò nhưng thời gian gần đây bỗng vướng nghi vấn chia tay vì để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt.

Otis Nhật Trường và Karty Chang

Hiện tại, Karty Chang và Otis không còn theo dõi nhau trên Instagram. Chưa rõ cặp đôi huỷ follow từ thời điểm nào song điều này khiến dân tình vô cùng thắc mắc. Bởi lẽ cả hai từng rất chăm tương tác và tag đối phương trên nền tảng này.

Cũng trên Instagram, Karty Chang và Otis không giữ hình ảnh của đối phương trên feed. Cả hai chỉ đăng ảnh cá nhân về cuộc sống riêng. Riêng Karty Chang, lần gần nhất cô đăng ảnh Otis là từ ngày 16/6, song đây là hình ảnh liên quan đến nhãn hàng và cũng được để phía sau, không nổi trên feed.

Cả hai không còn theo dõi nhau trên Instagram

Không còn xuất hiện chung trên Instagram

Về phần Otis, toàn bộ hình ảnh và clip có mặt Karty Chang từ năm 2022 đến nay “bốc hơi” khỏi tài khoản của anh chàng. Trên TikTok, trai đẹp này liên tục đăng những khoảnh khắc cùng với Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Thuỷ Tiên để giới thiệu cho bộ phim mà cả 2 đang tham gia.

Với những dấu hiệu này, netizen đã để lại rất nhiều bình luận hỏi thăm tình hình của cặp đôi. Có người hỏi Karty Chang và Otis lại ẩn hết ảnh nhau, có người bày tỏ sự tiếc nuối vì cặp đôi từng được ví như “tiên đồng ngọc nữ”, có người tò mò về chiếc Mercedes mà cả hai từng mua.

Otis và Karty Chang khi mua xe

Chuyện là vào hồi cuối tháng 1/2024, Karty Chang đăng tải đoạn video tạo bất ngờ cho bạn trai Otis khi mua xe Mercedes làm quà tặng. Chiếc xe là Mercedes-Benz C300 AMG có giá hơn 2 tỷ đồng tại thời điểm sở hữu.

Khi đưa người yêu đi nhận quà, Karty còn cẩn thận chuẩn bị cốp xe đầy ắp hoa tươi. Ở thời điểm đó, món quà của hot girl Tây Bắc viral khắp nơi, được cư dân mạng chia sẻ và tranh thủ “xin vía”. Ở vị trí in biển số xe, showroom xe để dòng chữ: “Chúc mừng Otis - Karty Chang”.

Trong clip daily vlog được Karty Chang đăng tải vào đầu tháng 8, cô nàng đang sử dụng chiếc xe này. Vì vậy một cư dân mạng bình luận: “Ủa chị? Em tưởng xe ô tô anh chị mua chung mà sao giờ là của chị hả?”. Tuy nhiên Karty Chang không phản hồi câu hỏi này, dù vẫn trả lời các bình luận khác bình thường.

Những bình luận thắc mắc về mối quan hệ của Otis và Karty Chang hiện tại

Hiện tại cả Otis và Karty Chang đều chưa lên tiếng về chuyện rạn nứt.

Karty Chang là hot girl Tây Bắc với hơn 327k lượt theo dõi trên TikTok, là mẫu ảnh được lòng cư dân mạng vì gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nuột nà. Năm 2024, cô nàng lọt Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

Trong khi đó, Otis Nhật Trường là trai đẹp tiếng tăm với 684k người theo dõi trên Facebook. Anh chàng được biết đến khi tham gia show hẹn hò và các dự án phim.

Tháng 7/2022, Otis và Karty Chang thành đôi nhờ chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Trong thời gian tham gia chương trình, Otis nhận được nhiều lời tỏ tình của các cô gái xinh đẹp nhưng liên tục từ chối. Đến khi gặp Karty Chang, Otis đã bị chinh phục bởi nàng hot girl vừa xinh đẹp vừa chân thành nên đã cùng nàng ra về.

Cặp đôi từng chia tay một thời gian rồi quay lại

Tuy nhiên đúng một năm sau đó, vào tháng 7/2023, Otis và Karty Chang bất ngờ thông báo cả hai đã đường ai nấy đi. Thời điểm đó cặp đôi không chia sẻ lý do nhưng khẳng định vẫn là bạn bè và giữ mối quan hệ tốt đẹp sau chia tay.

Khoảng 3 tháng sau, tháng 10/2023, Otis bất ngờ đăng ảnh mừng sinh nhật Karty Chang với dòng chú thích: "Tưởng nghỉ chơi thiệt luôn rồi á chớ. Happy birthday Karty Chang, người yêu bé nhỏ". Chia sẻ này được xem là cách xác nhận anh và người yêu cũ đã tái hợp.

Trong thời gian hẹn hò, cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và về ra mắt gia đình đối phương.

