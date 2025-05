Tiết lộ số tiền cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận của doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ đã khởi tố 5 bị can thuộc Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, gồm: Nguyễn Thanh Phong (nguyên Cục trưởng); Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); Nguyễn Thị Minh Hải (Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); Lê Thị Hiên (Chuyên viên 2 Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); Cao Văn Trung (Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc) cùng về tội Nhận hối lộ , quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Động thái trên được thực hiện sau khi mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Phong khai nhận, mỗi lần cấp dưới Cao Văn Trung đi hậu kiểm ở doanh nghiệp về đưa cho ông một phong bì bên trong có 50 triệu đồng và nói là doanh nghiệp cảm ơn. Tổng cộng nguyên Cục trưởng Phong được cấp dưới đưa 5 lần, số tiền là 250 triệu đồng. Đó là những lần "cấp chứng nhận GMP và cấp lại cho hai nhà máy và một lần hậu kiểm".

Ông Nguyễn Thanh Phong (ngoài cùng bên trái) và các bị can vừa bị khởi tố trong vụ thực phẩm chức năng giả. (Ảnh: Bộ Công an).

Trong khi đó, ông Trung thừa nhận sai phạm của bản thân đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp lợi dụng, khi quy định của pháp luật còn lỏng lẻo, chưa rõ ràng, làm cho công tác kiểm tra hậu kiểm giảm tính khách quan.

Ông Đinh Quang Minh khai, hồ sơ công bố mà đơn vị ông tiếp nhận hoàn toàn dựa vào tài liệu của doanh nghiệp cung cấp và điều này thì vẫn chưa đảm bảo tính khách quan, toàn diện.

Theo cơ quan điều tra ban đầu, Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) đã thông đồng, móc ngoặc và đưa tiền "lobby" cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế trên. Từ đó, các lãnh đạo, cán bộ này bỏ qua các lỗi vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thẩm định, hậu kiểm.

Sau những lần chi tiền, Mạnh được cấp 4 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt cho 2 nhà máy (MediPhar và MediUSA); cấp 207 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (cấp phép) cho 207 sản phẩm thực phẩm chức năng của 9 Công ty (MediPhar, MediUSA, MegaLife, Việt Đức, MegaPharco, Việt Pháp, Liên doanh USA, PharmaCist, VitaPhar).

Cơ quan điều tra cho biết, sai phạm của các bị can trên giúp Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, thu lời bất chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, gây bức xúc trong xã hội.

Hơn 900 nhãn hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe được nhóm đối tượng sản xuất, tập trung vào người lớn tuổi, trẻ em và phụ nữ có thai. Nguyên liệu được công ty này công bố nhập khẩu từ Mỹ và các nước châu Âu, nhưng trên thực tế, đa số nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc.

Vụ án thực phẩm chức năng giả được công bố hồi cuối tháng 4 vừa qua. Khi đó, C03 đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can về 2 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng , trong đó có Nguyễn Năng Mạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can; đồng thời mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các Cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan.