Tiết lộ rúng động mới nhất về vụ Mỹ ám sát tướng Soleimani của Iran: Kinh hoàng

Tiết lộ mới và rúng động về vụ Mỹ ám sát tướng Iran

Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị ám sát đã gây ra làn sóng phẫn nộ khủng khiếp ở Iran bởi ông được coi là người có ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Đông, có đóng góp đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Việc ông bị ám sát bởi một chiến dịch quân sự của Mỹ theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Trump đã khiến mối quan hệ giữa Washington và Tehran vốn đã xấu lại càng xấu hơn, đặc biệt nó khiến căng thẳng ở Trung Đông lên tới đỉnh điểm.

Theo Sputnik, nhiều sĩ quan biệt phái đại điện của Bộ Tư lệnh Các chiến dịch tác chiến đặc biệt liên quân Mỹ đã được triển khai ở Israel để hợp tác với các cơ quan tình báo Israel trong chiến dịch tuyệt mật nhằm ám sát Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds, đơn vị tinh nhuệ bậc nhất của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hồi tháng 1/2020.

Nguồn tin của Yahoo! News đã chỉ ra 15 sĩ quan tại ngũ và cựu sĩ quan Mỹ có dính líu tới vụ ám sát thảm khốc này.

Theo đó, Tướng Soleimani được cho là đã thay đổi vài số điện thoại di động chỉ ít giờ trước khi ông đáp xuống thủ đô Baghdad của Iraq.

Tuy nhiên, trong quãng thời gian đó, tình báo Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp bên phía Israel, những người có khả năng theo dõi và nhận biết những dấu hiệu đặc trưng của điện thoại mà tướng Soleimani sử dụng.

"Tình báo Israel, lực lượng có thể thâm nhập vào các số điện thoại của tướng Soleimani đã chuyển giao cho phía Mỹ, những người đang truy vết tướng Soleimani và số điện thoại di động hiện tại của ông ở Baghdad đã bị lộ”.

Các nhà ngoại giao Israel ở Washington DC hiện chưa bình luận gì về thông tin mà Sputnik dẫn lại từ Yahoo! News. Trước đó, Tehran nhiều lần cáo buộc rằng các lực lượng của Tel Aviv có dính líu tới vụ ám sát này.

Tướng Qasem Soleimani - người bị Mỹ giết chết trong một cuộc tấn công hồi tháng 1/2020. Ảnh: The Indian Express.

Tháng trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố thẳng vụ tấn công bằng máy bay không người lái giết chết tướng Soleimani có "sự liên hệ trực tiếp tới người Do Thái", mặc dù chính Tổng thống Mỹ mới là người ra lệnh. Theo ông Rouhani, các hành động gây hấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị "giật dây" bởi Tel Aviv.

Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bị ám sát ngày 03/01/2020.

Chiến dịch ám sát ông được lên kế hoạch bởi Quân đội Mỹ và được Tổng thống Donald Trump (khi còn tại chức) phê chuẩn, đã diễn ra ở gần sân bay quốc tế Baghdad, nơi tướng Soleimani hạ cánh khi đang làm nhiệm vụ ngoại giao bí mật liên quan tới quan hệ giữa Iran và Saudi.

Máu phải trả bằng máu

Hôm 8.1.2020, để trả đũa vụ Mỹ không kích giết chết tướng Qasem Soleimani, Iran đã bắn hàng chục tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhắm vào hai căn cứ Iraq có lính Mỹ đồn trú. Căn cứ Al Asad có khoảng 1.500 lính Mỹ đồn trú.

Tên lửa của Iraq đã phá hủy nhiều công trình quân sự của Mỹ ở Iraq.

Những tên lửa Iran rơi xuống căn cứ Al Asad đã tạo ra một số hố lớn trên mặt đất, làm đổ hàng rào bê tông và phá hủy một số doanh trại của lính Mỹ.

Tổng thống Donald Trump khẳng định "All is well - Mọi thứ đều ổn", không có binh sĩ nào bị thương" sau vụ tấn công của Iran. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ không đáp trả hành động quân sự của Iran bằng biện pháp quân sự.



Tuy nhiên, Quân đội Mỹ ngày 16.1.2021 xác nhận 11 binh sĩ của nước này tại căn cứ không quân Al Asad ở Iraq đã phải sang Kuwait và Đức điều trị sau khi căn cứ này bị tên lửa Iran tấn công hôm 8-1.

Theo quy trình chuẩn, tất cả các binh sĩ Mỹ tại những căn cứ bị Iran tấn công được đưa đi kiểm tra chấn thương sọ não.

Quá trình kiểm tra phát hiện 11 binh sĩ có những triệu chứng chấn động nặng hơn, buộc quân đội Mỹ phải đưa họ sang Kuwait và Đức để tiếp tục điều trị. Sau khi sàng lọc và đảm bảo sức khỏe, các binh sĩ này sẽ được trả về Iraq.

Đáng chú ý nhất là theo một số nguồn thạo tin của New York Times và Wall Street Journal, Iran đã thông báo cho Iraq về kế hoạch tấn công lính Mỹ. Chính quyền Iraq sau đó chuyển thông điệp tới Washington giúp người Mỹ có thời gian sơ tán các binh sĩ vài tiếng trước cuộc tấn công.