Tiết lộ nội dung cuộc gọi cầu cứu của ông nội bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Cuộc gọi của ông nội cháu bé 3 tuổi gây sốc với nhân viên tổng đài

Trao đổi với độc giả Dân trí, bà Hoàng Lê Thủy, cán bộ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiết lộ về cuộc điện thoại của ông nội cháu bé 3 tuổi tại Thạch Thất kêu cứu cho cháu gái của mình.



Cuộc gọi được thực hiện trong ngày 18/1, ông nội của bé gái cho biết thông tin, cháu có vật thể giống đinh ở đầu, đang cấp cứu ở bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội và nhờ cứu giúp.

Ông này cũng kể thêm, cháu bé 3 tuổi có tiền sử bị các chấn thương nghiêm trọng trong thời gian liền kề trước đó. Hồi tháng 10/2021, cháu bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu, thập tử nhất sinh. Đến tháng 11/2021, cháu có đinh ở dạ dày. Lần thứ 3 nhập viện là có dị vật trong mũi. Và lần thứ 4 này được xác định có 9 cái đinh "lạc" trong đầu.

Ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, ông nội bé gái) thấp thỏm ngóng tin cháu bên ngoài khoa cấp cứu.

Đồng thời, ông cho biết hoàn cảnh gia đình, nhà nội không liên lạc được với mẹ cháu bé vì sau khi ly hôn với con trai ông này, mẹ cháu đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên nội. Ông nội cháu bé mong muốn được tìm hiểu tình trạng sức khỏe của cháu hiện tại của cháu.

Ngay sau đó, cán bộ Tổng đài 111 đã đưa ra đánh giá, đây là trường hợp có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay lập tức, cán bộ Tổng đài đã kết nối với trung tâm cung cấp dịch vụ xã hội của Hà Nội; đề nghị trung tâm xác minh thông tin và can thiệp hỗ trợ. Sự việc sau đó đã được cơ quan chức năng, báo chí vào cuộc.

"Nhiều lần tôi giữ và ôm cháu trong sự bất lực, tuyệt vọng"

Hiện, sức khỏe của bé gái 3 tuổi bị ghim đinh vào đầu vẫn đang nguy kịch. Gia đình bên nội vẫn chia nhau túc trực tại bệnh viện để chờ tin.

Ở nhà, bà Đỗ Thị Lợi (bà nội của bé gái) khóc suốt từ khi hay tin cháu. Chia sẻ trên VTC News, bà Lợi đau đớn nhớ lại những lần nài nỉ mẹ bé Ngọc A. để cháu cho mình nuôi. "Mặc cho gia đình ngăn cản nhiều lần nhưng mẹ cháu vẫn cố tình đem đi. Nhiều lần tôi giữ và ôm cháu trong sự bất lực, tuyệt vọng. Trong khoảng thời dài không ai biết tung tích của 2 mẹ con cháu ở đâu".

Bà nội bé cũng khẳng định, khi sống cùng ông bà nội, cháu bé vẫn rất khỏe mạnh, vui vẻ, hoạt bát. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sống cùng với mẹ thì nhiều lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bà nội em bé day dứt vì nhớ lại những lần níu giữ cháu ở lại với nhà nội nhưng không được.

Kể lại về cuộc sống gia đình của con trai là anh Đỗ Hữu C. và chị Nguyễn Thị L. đã lập gia đình được hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà do mai mối. Do anh C. không được nhanh nhẹn nên chị L. cáng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con, bé A. là con út. Cuộc sống không có xung đột. Tuy nhiên, tháng 2/2021, L. bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi.

"L. bỏ đi biệt tăm 1 tháng. Gia đình tôi liên lạc mọi cách nhưng không được. Sau đó, tôi phải nhờ hết các kênh thông tin mới tìm được con bé về nhà", ông Chức kể.

Ngày L. quay về, các thành viên trong gia đình đều bức xúc, nhưng ông Chức khuyên mọi người cần bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Dần dà, ông bỏ qua những lỗi lầm của con dâu, để hai vợ chồng anh C. được về với nhau, chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, khi quay lại chung sống với nhau được một thời gian, chị L. vẫn gửi đơn ly hôn ra toà. Mặc dù gia đình nhà nội khuyên can, nhưng chị nhất quyết dứt áo ra đi do "chồng không làm ra tiền".

Sau ly hôn, hai bé gái lớn ở với bố và ông bà nội, còn bé A. sống với mẹ. Kể từ ngày đó, gia đình ông Chức liên tục nhận tin dữ về việc bé A. 4 lần nhập viện. Lúc thì bé nuốt đinh, có dị vật ở mũi, sau lại uống nhầm thuốc trừ sâu, gãy tay.

"Trong những lần nhập viện trước, tôi đều chăm sóc cháu. Sau xuất viện, tôi cũng đưa cháu về nhà chăm sóc đến khi khoẻ mẹ nó mới đón về", ông Chức nói.

Những lần trước cháu nhập viện, ông đều bỏ qua không muốn truy cứu. Tuy nhiên, lần này ông mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân bé A. hôn mê sau, có 9 dị vật nghi là đinh trên hộp sọ.

"Con bé mới có 3 tuổi mà bị tới 9 cái đinh đóng vào đầu là quá bất thường, không thể chấp nhận được. Dù sự việc có như nào tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ sự việc...", ông Chức nói.

