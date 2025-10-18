Tiết lộ 10 thói quen của những người sống thọ, bạn làm được mấy điều?

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát đối với hơn 2000 người sống trên 100 tuổi ở tỉnh Giang Tô. Trong đó, người cao tuổi nhất là 111 tuổi, những người 105 tuổi trở lên chiếm 9,5% tổng số. Kết quả thu được cho thấy những người sống thọ có tỷ lệ những người có gen trường thọ rất ít. Tuy nhiên, họ lại có khá nhiều điểm tương đồng về lối sống.

Điều đó có thể thấy, gen di truyền chỉ ảnh hưởng tới tuổi thọ của bạn ở mức độ nhất định, điều quan trọng là xây dựng một lối sống lành mạnh, bạn sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh và dài lâu.

Sau đây là 10 thói quen của những người sống thọ, bạn hãy thử xem mình làm được bao nhiêu điều.

Ăn rau xanh mỗi ngày

Rau xanh giúp cung cấp vitamin và bảo vệ sức khỏe của bạn. (Ảnh: Sohu)

Ăn trái cây, rau củ thường xuyên và bổ sung vitamin rất có lợi cho cơ thể.

Việc ăn rau mỗi ngày đối với chúng ta rất dễ dàng. Tuy nhiên, nhịp sống bận rộn có thể khiến bạn quên đi điều đó. Vì thế, hãy thực hiện nghiêm túc việc này bắt đầu từ hôm nay.

Ngủ trưa mỗi ngày

Trường Đại học Harvard đã nghiên cứu một hiện tượng cho thấy những người ngủ trưa có nguy cơ tử vong vì bệnh tim thấp hơn 40% so với những người không ngủ trưa.

Nói cách khác, ngủ trưa rất tốt cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, giấc ngủ trưa không nên quá dài, khoảng nửa tiếng là phù hợp.

Đi bộ ít nhất 7 giờ một tuần

Đi bộ có thể cải thiện sức khỏe tim phổi và làm chậm quá trình lão hóa.

Hãy mang một đôi giày thể thao nhẹ và đi bộ vài vòng vào mỗi buổi sáng và buổi tối, chắc chắn tuổi thọ và sức khỏe của bạn sẽ được nâng cao đáng kể.

Đảm bảo ăn một con cá mỗi tuần

Cá chứa nhiều axit béo, là nguồn bổ sung thiết yếu cho cơ thể con người, có thể cải thiện sức khỏe não bộ, tăng cường trí nhớ và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Vì vậy, bạn nên ăn nhiều cá hơn, nhưng tốt nhất là hấp cá thay vì chiên.

Ăn ít thịt đỏ

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bạn càng ăn nhiều thịt đỏ thì nguy cơ mắc bệnh mỡ máu cao, huyết áp cao, bệnh tim và các bệnh khác càng cao.

Thịt đỏ có tác động tích cực đến sự cân bằng dinh dưỡng của cơ thể, nhưng cần phải tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Chơi nhiều trò chơi trí nhớ hơn

Bộ não cần được sử dụng thường xuyên để trở nên thông minh hơn và trẻ trung hơn.

Thường xuyên chơi các trò chơi thử thách trí nhớ, chẳng hạn như ghi nhớ một bài báo và đánh giá công việc hàng tuần, có thể làm chậm quá trình lão hóa não và kéo dài tuổi thọ.

Làm nhiều việc nhà hơn

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng làm nhiều việc nhà hơn có thể làm giảm nguy cơ tử vong.

Làm tốt việc nhà cho thấy não bạn có khả năng lập kế hoạch và phối hợp tốt. Quá trình sắp xếp lại mọi thứ cũng có thể làm chậm quá trình mất trí nhớ. Đồng thời, một môi trường nhà ở sạch sẽ và thoải mái cũng sẽ khiến bạn cảm thấy tuyệt vời.

Ăn nhiều hạt hơn

Các loại hạt rất tốt cho sức khỏe tim mạch. (Ảnh: Sohu)

Các loại hạt rất tốt cho sức khỏe. Chúng giàu chất chống oxy hóa và axit béo không bão hòa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bảo vệ sức khỏe tim mạch và mạch máu não, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.

Trò chuyện với người khác nhiều hơn

Chúng ta nên trò chuyện với người khác mỗi ngày. Việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại là một bài tập tốt cho sức mạnh thể chất và tinh thần, đồng thời có thể rèn luyện phản ứng nhanh hơn và kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ.

Đồng thời, trò chuyện với người khác thường xuyên hơn cũng có thể loại bỏ lo lắng và giải tỏa sự buồn chán. Một tâm trạng tốt có thể làm giảm mệt mỏi và đau đớn tốt hơn mười liều thuốc.

Tắm nắng

Thường xuyên tắm nắng, duỗi người và hít thở không khí trong lành rất có lợi cho cơ thể con người. Khi cơ thể và tâm trí bạn được thư giãn, tâm trạng của bạn sẽ vui vẻ và cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên cao hơn.

Tuy nhiên, tắm nắng cũng cần có thời gian. Bạn nên tắm nắng khoảng 30 phút trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ chiều. Vào mùa đông, bạn nên tắm nắng thường xuyên hơn.

Những thói quen sống này thật đơn giản nhưng không phải ai cũng đang làm đúng. Trên thực tế, 80% bệnh tật là do thói quen sống xấu gây ra. Và bạn thử điểm lại xem mình vẫn còn có các thói quen xấu nào gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

8 thói quen sống có hại cho cơ thể và tuổi thọ của bạn!

Thiếu tập thể dục

Thiếu tập thể dục là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến bệnh. Nếu bạn không tập thể dục trong thời gian dài, chức năng hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ bị suy yếu, khả năng chống lại vi khuẩn và virus cũng giảm đi.

Bắt chéo chân

Đừng đánh giá thấp hành động nhỏ này, nó có tác động rất lớn đến cơ thể. Nếu bạn thường xuyên bắt chéo chân và ép hai chân vào nhau trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu ở chân và dễ gây ra nhiều bệnh lý ở chân.

Bỏ bữa sáng

Những người bỏ bữa sáng có nhiều khả năng mắc bệnh hơn. Bởi vì khi bạn nhịn ăn, nhiều loại enzyme tiêu hóa sẽ trực tiếp “tiêu hóa” niêm mạc dạ dày. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dễ dẫn đến nhiều bệnh về hệ tiêu hóa.

Lối sống tích cực có thể giúp kéo dài tuổi thọ của bạn. (Ảnh: Sohu)

Uống quá ít nước

Nước là điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động của cơ thể. Cơ thể con người cần tiêu thụ khoảng 2000 ml nước mỗi ngày để bổ sung nước cho cơ thể, đủ để cơ thể chuyển hóa bình thường.

Nếu bạn uống rất ít nước trong thời gian dài, nó sẽ làm tổn hại đến hoạt động của cơ thể bạn.

Dùng điện thoại di động trong nhà vệ sinh

Ngày càng có nhiều người thích sử dụng điện thoại di động trong nhà vệ sinh, nhưng thói quen này hoàn toàn không tốt. Khi sự chú ý bị phân tán, phân sẽ bị giữ lại ở hậu môn trong thời gian dài, gây kích ứng mạch máu và dễ gây bệnh.

Cáu kỉnh

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người dễ cáu kỉnh và tức giận có nhiều khả năng gặp phải xung đột tâm lý nghiêm trọng khi gặp phải những thất bại trong cuộc sống.

Nếu bạn im lặng, nỗi đau và sự chán nản bên trong bạn sẽ càng trầm trọng hơn.

Nếu xung đột tâm lý này không được giải quyết trong thời gian dài, nó có thể gây ra rối loạn chức năng tâm lý, sau đó gây ra rối loạn chức năng sinh lý và trở ngại cho cơ thể, làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh lý về thể chất.

Thức ăn có nhiều gia vị

Chế độ ăn nhiều muối có khả năng dẫn đến huyết áp cao.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hơn 70% bệnh nhân tăng huyết áp có nguyên nhân từ việc ăn quá nhiều muối và tăng huyết áp có thể làm giảm tuổi thọ của một người ít nhất 1,6 năm.

Hút thuốc sau bữa ăn

Tạp chí Y học New England cho biết hút thuốc có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn ít nhất 10 năm.

Thuốc lá chứa nhiều chất gây ung thư. Đặc biệt là sau bữa ăn, khi dạ dày và ruột đang hoạt động, các chất độc hại trong thuốc lá dễ dàng được hấp thụ hơn.

Có thể thấy, việc xây dựng một lối sống lành mạnh bao gồm cả chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất với những thói quen trên không phải là điều khó, điều quan trọng là sự quyết tâm thay đổi của bạn và duy trì thói quen này lâu dài để tận hưởng những lợi ích của nó với sức khỏe và tuổi thọ của chính bạn.



