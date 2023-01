Tiết kiệm là đúng nhưng không nên áp dụng cho 5 điều này

Tiết kiệm không sai, nhưng không phải tiết kiệm lúc nào cũng đúng và không tiết kiệm thì đồng nghĩa với chi tiêu vô tội vạ. Tiêu tiền đúng mục đích mới là sống thông minh.



Nỗ lực làm việc, mục tiêu cuối cùng cũng là kiếm tiền để bản thân có cuộc sống tốt hơn, dễ dàng có được hạnh phúc. Song trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được tiết kiệm đối với 5 chuyện dưới đây, nếu không tiền bạc dành dụm được bao nhiêu cũng không đủ trả hết hậu quả:

1. Sức khỏe

Nếu có điều kiện, hãy đi khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo cơ thể trong tình trạng tốt nhất, có bệnh thì trị ngay, có mầm mống thì ngăn chặn trước khi thành bệnh.

Song không phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế để làm chuyện này. Vậy thì hãy ý thức bảo vệ và rèn luyện sức khỏe hơn. Ăn uống hợp vệ sinh, không vì tiết kiệm mà hại cái bụng của mình, từ đó tốn chi phí thuốc men. Tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe.

Những căn bệnh ngày nay càng "trẻ hóa", xuất hiện sớm hơn chứ không đợi đến tuổi già. Đừng bao giờ có tư tưởng bản thân còn trẻ mà lơ là và chủ quan. Muốn tận hưởng hạnh phúc thì trước tiên hãy có đủ sức khỏe.

2. Kỹ năng chuyên môn

Trong xã hội ngày nay, thật sự thua thiệt khi bản thân không sở hữu nhiều kỹ năng chuyên môn. Bạn sẽ không thể ngờ giới trẻ ngày nay tài giỏi đến mức nào! Cạnh tranh càng gay gắt thì mỗi cá thể phải trau dồi càng nhiều tri thức càng tốt.

Đừng tiếc nuối khi bỏ tiền mua một khóa học, vì thêm một kỹ năng, bạn có thêm vô vàn cơ hội việc làm và thăng tiến. Hơn hết, học hành không bao giờ là uổng phí, cho dù bạn không dùng vào công việc, thì nó vẫn là tài sản thuộc về bạn, làm phong phú bản thân.

Cũng như học thêm một ngoại ngữ, ngoài công việc, bạn cũng có thể dùng khi đi du lịch, tìm hiểu về văn hóa nước khác, mở rộng thế giới quan và tầm nhìn.

Do đó, nếu điều kiện kinh tế còn chưa dư dả, khoan đầu tư vào trang phục, túi xách, phụ kiện, hãy tập trung nâng cao năng lực.

3. Đồ thiết yếu

Đối với quần áo, đề cao chất lượng hơn số lượng. Đặc biệt là đồ nội y, đắt một chút cũng không sao, quan trọng nhất là cảm giác thoải mái khi sử dụng, sâu xa hơn là vấn đề sức khỏe. Thử nghĩ đi, cả ngày vận động trong bộ đồ chất lượng, dễ chịu, bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều.

Mỹ phẩm cũng vậy! Da mặt thật sự rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự tự tin của một người. Do đó, sử dụng an toàn là trên hết. Đừng vì những phút bốc đồng, ham rẻ, mù quáng bởi những chiêu trò quảng cáo chiêu dụ khách hàng mà hủy hoại gương mặt của mình. Không nhất thiết phải mua sản phẩm đắt tiền thì mới an toàn, chỉ cần sử dụng có hiệu quả thì không nên tiết kiệm.

4. Sở thích

Ngoài kiếm tiền cho cuộc sống và gia đình, hãy nuôi dưỡng và đầu tư cho sở thích của riêng mình. Cuộc sống thật sự chẳng có ý nghĩa nếu không biết yêu thương bản thân. Được làm chuyện mình thích là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

Đầu tư cho sở thích không nhất thiết phải tiêu quá nhiều tiền, nhưng có thể giúp bản thân cảm thấy thoải mái, tạm thời thoát khỏi những bộn bề trong cuộc sống thì chi nhiều hơn cũng đáng.

Mua sách, học nhảy, làm đồ thủ công, vẽ tranh… Gì cũng được, miễn là bạn thấy vui. Sở thích chính là gia vị cho cuộc sống càng thêm đậm đà.

5. Chất lượng cuộc sống, hiếu kính bố mẹ

Bước chân vào xã hội, đi làm kiếm tiền, thời gian chúng ta dành cho gia đình và bố mẹ ít ỏi hơn. Nỗ lực là để bản thân và bố mẹ có cuộc sống tốt hơn.

Chi tiền cho bố mẹ ăn món ngon, đi chơi xa, quan trọng nhất là để ông bà thấy con cái mình hiện đã ổn và tự lập, cho dù không khá giả nhưng có thể tự nuôi được bản thân. Nhìn thấy nụ cười của bố mẹ nở trên môi, tiêu bao nhiêu tiền cũng đáng.