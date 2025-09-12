Tiếp tục thắp sáng một ‘vạc lửa’ tại Donetsk

Trong những ngày gần đây, một số chuyên gia quân sự Ukraine đã suy đoán rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã sẵn sàng bắt đầu một chiến dịch tấn công bao vây Seversk trong tương lai gần, một chiến dịch có thể phát triển nhanh chóng dựa trên tình hình chung hiện tại trên mặt trận.

Ở đây, giới chuyên gia quân sự đang đề cập đến việc quân Nga đang tạo ra một “túi hỏa lực” dày đặc hay còn được gọi là ‘vạc lửa’ ở Seversk.

Việc quân Nga bắt đầu bao vây bán phần với khu định cư này được được hình thành thông qua một chiến dịch tiến công chậm rãi nhưng liên tục của các đơn vị tấn công của 3 nhóm quân Nga từ ba hướng nam, đông và bắc, vào thành phố Seversk.

Việc từ từ xuyên thủng hàng phòng ngự của Quân đội Ukraine đã cho phép Quân đội Nga củng cố tốt hơn các vị trí trên bộ và huy động lực lượng dự bị, tạo lập một vị thế thuận lợi để có thể tiến mạnh từ 3 hướng, áp sát thành phố Seversk.

Hơn nữa, việc tập trung lực lượng và phương tiện của Lực lượng Vũ trang Nga tại khu vực này đang diễn ra song song với các cuộc tấn công ở các hướng khác, khiến Quân đội Ukraine không thể xác định chắc chắn hướng tấn công của đối phương, dẫn đến không thể huy động lực lượng dự bị từ hướng khác đến.

Trong khi Quân đội Ukraine đang ráo riết triển khai lực lượng dự bị cuối cùng tới tăng viện cho Pokrovsk và điều động lực lượng từ các hướng khác như Kostiantynivka, Quân đội Nga đã đột phá được đến Kupiansk và tiếp cận Liman, và hiện đang lên kế hoạch tấn công Seversk để san phẳng chiến tuyến ở Donbass.

Tất cả những điều này cho thấy tình hình lực lượng dự bị của Nga tốt hơn nhiều so với Ukraine, khiến họ có thể chủ động tấn công bất cứ địa điểm nào trên bản đồ chiến sự.

Nga đã ghi nhận những thành công xung quanh Seversk ở cả ba hướng. Các chuyên gia Ukraine tin rằng Bộ chỉ huy Nga có thể sẽ thực hiện chiến lược kinh điển “phá vỡ mặt trận bằng nhiều vạc lửa”, khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ phải lựa chọn hy sinh một số khu vực để bảo toàn những khu vực còn lại và ngăn chặn mặt trận sụp đổ.

Hơn nữa, việc tạo ra hàng loạt “túi hỏa lực” ở mặt trận phía bắc Donetsk sẽ đồng thời với việc gia tăng áp lực ở các hướng khác, đặc biệt là ở phía tây hướng tới Dnipropetrovsk hay phía nam ở Zaporozhye, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn đối với Quân đội Ukraine.

Các nhà phân tích nhận định rằng, nếu Lực lượng Vũ trang Nga chiếm được , điều này sẽ ngay lập tức tạo ra mối đe dọa đối với toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine Liman - Slavyansk - Kramatorsk - Druzhkovka.