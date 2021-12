Tiền thưởng Tết Dương lịch cao nhất lịch sử mà 1 lao động Việt Nam nhận được là bao nhiêu?

2022- cao nhất 471 triệu đồng

Chỉ còn 1 ngày nữa là năm 2021 kết thúc. Dù là năm nhiều tổn thất vì đại dịch Covid-19, nhưng các doanh nghiệp cũng gói ghém chi thưởng cuối năm cho người lao động. Đến ngày 30/12, một loạt tỉnh thành lớn đã công bố mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Hiện Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu chi thưởng Tết Nguyên đán "khủng" nhất, với 1,432 tỷ đồng, còn TP.HCM "về nhì" với gần 1,3 tỷ đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán 1,432 tỷ đồng cho người lao động Tết Nhâm Dần năm nay thuộc về 1 doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin.

Năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Đà Nẵng là 127 triệu đồng, thuộc về nhóm các doanh nghiệp FDI.



Về thưởng Tết Dương lịch 2022, Đà Nẵng có mức thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng. Năm ngoái, mức thưởng tết Dương lịch cao nhất là 83,4 triệu đồng.

Tại TP.HCM, dù khó khăn dịch bệnh, nhưng mức thưởng Tết các doanh nghiệp trên địa bàn TP công bố đến thời điểm này cũng cao đột biến.

Hiện mức thưởng Tết Nhâm Dần cao nhất tại TP.HCM là 1,288 tỷ đồng, thuộc về một cá nhân làm việc trong doanh nghiệp FDI. Năm ngoái, mức thưởng Tết cao nhất tại TP cũng thuộc 1 cá nhân làm việc tại doanh nghiệp FDI, với 1,07 tỷ đồng ghi nhận hơn một tỷ đồng.

Mức thưởng Tết dương lịch 2022 cao nhất đến thời điểm này là 471 triệu đồng, chỉ bằng 1/2 so với năm 2021 và thấp rất nhiều so với các năm.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất tại TP.HCM năm nay cũng thuộc về 1 cá nhân làm việc tại doanh nghiệp FDI, với hơn 471 triệu đồng. Năm ngoái, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất mà 1 cá nhân được nhận là gần 1 tỷ đồng, cũng thuộc về một doanh nghiệp FDI.

So với các năm, mức thưởng Tết dương lịch 2022 cao nhất đến thời điểm này là 471 triệu đồng, chỉ bằng 1/2 so với năm 2021 và thấp rất nhiều so với các năm.



2021- cao nhất 990 triệu đồng

Năm 2021, báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thưởng Tết tại 62.640 doanh nghiệp được thống kê từ 63 tỉnh, thành trên cả nước, cho biết mức thưởng cao nhất dịp Tết Dương lịch là 990 triệu đồng. Cá nhân nhận được khoản thưởng này là một quản lý tại doanh nghiệp FDI, hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở TP.HCM.

Người nhận mức thưởng cao thứ 2 là 1 cá nhân làm việc tại Bình Dương cũng thuộc doanh nghiệp FDI, với 350 triệu đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, một cá nhân làm việc tại doanh nghiệp tư nhân ở TP.HCM được nhận thưởng cao nhất, với 1,07 tỷ đồng.

Cá nhân nhận mức thưởng Tết Nguyên đán cao thứ 2 trong năm 2021 làm việc tại doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai, nhận 600 triệu đồng. Tiếp theo là mức thưởng 490 triệu đồng cho 1 cá nhân làm việc tại doanh nghiệp FDI ở Bình Dương.



Tính bình quân, mức thưởng Tết Nguyên đán 2021 là gần bằng 1 tháng lương (tương đương 6,36 triệu đồng/người), chỉ bằng 95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020 (6,69 triệu đồng/người).

Trong khi tiền thưởng dịp Tết dương lịch 2021 bình quân là 2,34 triệu đồng/người, tăng 151% so với thưởng dịp Tết dương lịch 2020 (chỉ 0,93 triệu đồng/người).

2020 - cao nhất 3,5 tỷ đồng

Đầu năm 2020, chưa chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, người lao động mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất từ trước đến nay.

Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất mà 1 người lao động từng nhận lên đến 3,5 tỷ đồng.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thống kê tại 24.907 doanh nghiệp được của 40 tỉnh thành có báo cáo về tình hình thưởng tết năm 2020, mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất là 3,5 tỷ đồng, thuộc về 1 cá nhân làm việc trong lĩnh vực ngân hàng thuộc khối doanh nghiệp FDI tại TP.HCM.

Về thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cá nhân nhận mức thưởng cao nhất là 950 triệu đồng, làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học ở tỉnh Hải Dương.

Tính bình quân mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 người lao động được nhận là khoảng 1 tháng lương (6,71 triệu đồng/người), tăng 7,1% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2019.

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2020, bình quân người lao động nhận là 930 nghìn đồng/người, chỉ bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019.



2019- cao nhất 500 triệu đồng

Tết Dương lịch 2019, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất được tặng cho 1 người lao động ở TP.HCM làm việc trong doanh nghiệp FDI, với 500 triệu đồng.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2019 cao nhất 1 cá nhân nhận được là 1,17 tỷ đồng, được trả cho một cá nhân làm việc trong ngành tài chính ngân hàng tại TP.HCM.

Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trong 25.565 doanh nghiệp thống kê tại 58/63 địa phương có gửi báo cáo, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân năm 2019 là 1,420 triệu đồng/người, tăng 23,3% so với năm 2018 (1,151 triệu đồng/người).

Còn bình quân mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là khoảng 1 tháng lương (6,310 triệu đồng/người), tăng 11,4% so với năm 2018 (5,527 triệu đồng/người).

2018 - Cao nhất 1,5 tỷ đồng

Năm 2018, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất người lao động nhận được là 1,5 tỷ đồng. Cá nhân nhân thưởng là một lao động làm việc tại doanh nghiệp FDI ở TP.HCM.

So với năm 2017, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất đã tăng gấp rưỡi.

Với hầu hết người lao động, thưởng Tết là "khoản dư" sau một năm đi làm tích lũy.

Mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất năm 2018 là 30.000 đồng rải đều ở nhiều doanh nghiệp tư nhân, cả doanh doanh nghiệp FDI.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Mức cao nhất là hơn 855 triệu đồng, cũng thuộc về 1 nhân làm việc tại TP.HCM, thuộc khối doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên so với năm 2017, mức thưởng này lại thấp hơn khoảng 150 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 thấp nhất là 20.000 đồng, thuộc về 1 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2017 - cao nhất 1 tỷ đồng

Tết Dương lịch 2017, cá nhân nhận được mức thưởng cao nhất là 1 người lao động làm việc tại TP.HCM thuộc doanh nghiệp FDI, với 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng 1 doanh nghiệp FDI đóng tại Thanh Hóa chỉ thưởng Tết Dương lịch cho người lao động 30.000 đồng. Mức thưởng này bằng với mức thấp nhất của năm 2015.



Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bình quân thưởng Tết Dương lịch 2017 người lao động nhân là 1,253 triệu đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán, mức cao nhất cũng là 1 tỷ đồng được 1 doanh nghiệp FDI tại TP.HCM thưởng cho cá nhân xuất sắc của doanh nghiệp.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2017 thấp nhất là 50.000 đồng, do các doanh nghiệp tư nhân ở nhiều tỉnh thành thưởng cho người lao động.

2016 - cao nhất 2 tỷ đồng

Mức thưởng Tết Dương lịch 2016 cao nhất mà 1 cá nhân nhận được là 2,02 tỷ đồng, cũng do 1 doanh nghiệp FDI tại TP.HCM thưởng cho lao động của mình.

Trái ngược với mức thương cao ngất này, các cá nhân nhận mức thưởng thấp nhất là 24.000 đồng, làm việc tại 1 doanh nghiệp FDI ở Thái Bình.

Riêng Tết Nguyên đán, người nhận mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng, làm việc tại doanh nghiệp FDI ở Hải Dương.

Người nhận mức thưởng Tết Nguyên đán 2016 thấp nhận là 40.000 đồng, làm việc tại doanh nghiệp FDI ở Bình Phước.