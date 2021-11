Tiền tài trợ SEA Games 2021 tại Việt Nam dự kiến vượt 70 tỷ đồng

Cụ thể, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - cho biết SEA Games 31 hy vọng sẽ thu được 70 tỷ đồng tiền tài trợ, thậm chí có thể vượt mục tiêu trong đề án tổ chức trước đây.

Đại diện Ban tổ chức, đơn vị tư vấn và nhà tài trợ Công ty Cổ phần Động Lực trong buổi lể ký kết chiều 30/11

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 là một kỳ SEA Games đặc biệt trong lịch sử các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á nói chung cũng như công tác chuẩn bị, điều hành, tổ chức SEA Games đối với nước chủ nhà Việt Nam nói riêng. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, SEA Games 31 đã lùi thời điểm tổ chức.

Theo phương án chính thức, ngày hội lớn nhất của thể thao khu vực sẽ diễn ra từ ngày 12/5/2022 đến ngày 23/5/2022 tại địa điểm đăng cai chính là Thủ đô Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận. SEA Games 31 sẽ có chương trình thi đấu gồm 40 môn thi với 526 nội dung, trong đó có sự áp đảo của các môn Olympic.

Ban tổ chức đặt ra mục tiêu chậm nhất đến tháng 4/2022, mọi công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, nhất là hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng với tâm điểm là các địa điểm thi đấu sẽ phải hoàn tất, đưa vào vận hành thử, sẵn sàng phục vụ Đại hội.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ văn hóa Thể thao và du lịch, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức SEA Games 31 - cho biết dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19, chủ nhà Việt Nam vẫn hướng tới mục tiêu tổ chức SEA Games 31 an toàn, thân thiện và đạt kết quả cao nhất, đúng như thông điệp trong khẩu hiệu của chính SEA Games 31 "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" (For a Stronger South East Asia).

Các bộ môn của đoàn thể thao Việt Nam đang tập luyện tích cực cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. Ảnh: Sơn Tùng

Tại SEA Games 31, Công ty Cổ phần Động Lực và nhãn hàng Bia Việt là nhà tài trợ kim cương, thương hiệu Jogarbola tài trợ trang phục thể thao cho đoàn thể thao Việt Nam.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Động Lực sẽ tài trợ trang phục thể thao và bóng thi đấu môn bóng đá trong khuôn khổ SEA Games 31 với trên 50.000 sản phẩm; thương hiệu Jogarbola tài trợ toàn bộ trang phục thể thao cho huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội.

"Thương hiệu thể thao lâu đời nhất Việt Nam tự hào đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Với những sản phẩm chất lượng tốt nhất, được thiết kế dành riêng cho kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á này, Công ty Cổ phần Động Lực mong muốn được chia sẻ và tiếp lửa chiến thắng để đoàn Thể thao Việt Nam đạt thành tích tốt nhất tại kỳ SEA Games 31", ông Lê Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực nói.

Trong khi đó, Vietcontent - đơn vị đại diện tư vấn, tiếp thị tài trợ SEA Games 31 - hé lộ thời gian tới sẽ có thêm những nhà tài trợ nước ngoài cũng như trong nước "tiếp sức" cho đại hội thể thao lớn nhất khu vực.