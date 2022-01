Tiêm vaccine mũi 3 loại nào hiệu quả nhất? Cùng xem xét dữ liệu từ 3 hãng vaccine lớn

Tháng trước, The Lancet – một trong những tạp chí y khoa uy tín nhất thế giới – đã công bố kết quả một nghiên cứu so sánh hiệu quả của 7 loại vaccine khác nhau khi được dùng để tiêm liều vaccine tăng cường. Nghiên cứu này chỉ ra rằng hai loại vaccine hiệu quả nhất để làm liều tăng cường là vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Nhưng sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến tình hình phức tạp hơn



Hiệu quả liều tăng cường của vaccine Pfizer

Trong một nghiên cứu y khoa, các nhà nghiên cứu tại Israel phát hiện ra rằng phác đồ 3 mũi vaccine Pfizer có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể chống lại biến thể Omicron.

Trong một nghiên cứu khác đăng trên The Lancet, những người tiêm hai mũi đầu là AstraZeneca và sau đó tiêm mũi ba là Pfizer có số lượng kháng thể tăng gấp 25 lần. Còn khi tiếp tục tiêm Pfizer sau hai mũi đầu là Pfizer, số lượng kháng thể tăng gấp 8 lần.

Cũng theo nghiên cứu này, nửa liều Pfizer “cũng có thể có tác dụng khi được tiêm nhắc lại” và có thể “giúp giải quyết vấn đề về nguồn cung vaccine”.

Hồi tháng 10/2021, một cuộc thử nghiệm về tính hiệu quả của mũi nhắc lại của Pfizer cũng đã đưa ra kết luận rằng liều 3 vaccine Pfizer tạo ra một hệ miễn dịch “xuất sắc” để chống lại virus.

Một nhân viên y tế Thái Lan đang được tiêm vaccine Pfizer mũi 3 ở Bangkok, Thái Lan hồi tháng 8/2021 (Ảnh: Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket via Getty Images - Insider)

Công ty Pfizer cũng phát hiện rằng phác đồ 3 mũi vaccine Pfizer có hiệu quả hơn 95,6% trong việc ngăn ngừa nhiễm COVID-19 so với phác đồ hai mũi Pfizer và 1 mũi giả dược. Một nhà nghiên cứu tham gia cuộc thử nghiệm chia sẻ với tờ The Financial Times rằng kết quả nghiên cứu là “một bước tiến vượt bậc”.



Mặc dù nghiên cứu này được công bố trước khi phát hiện ra biến thể Omicron, nhưng Giáo sư Danny Altmann – chuyên gia về miễn dịch học của Đại học Hoàng gia Anh (ICL) cho biết: “Dù là chỉ có bằng chứng nhỏ nhoi về việc vaccine của chúng ta vẫn có thể tác dụng ở một mức độ nào đó, tốt nhất là khuyến khích mọi người được tiêm mũi tăng cường sớm nhất có thể để tăng mức độ bảo vệ bản thân.”

Hiệu quả liều tăng cường của vaccine Moderna

Công ty Moderna cũng mới công bố kết quả đáng khích lệ rằng vaccine của họ “giúp gia tăng lượng kháng thể đáng kể để chống lại biến thể Omicron”, theo The New York Times.

Các kết quả nghiên cứu do công ty công bố hồi tháng trước cho thấy 50 microgram vaccine Moderna – một nửa so với liều 1 và 2 – giúp tăng lượng kháng thể gấp 37 lần.

Nếu tiêm đủ điều 100 microgram thì hiệu quả sẽ càng lớn hơn, giúp tăng kháng thể gấp 83 lần so với việc chỉ tiêm hai mũi.

Hiện các chuyên gia độc lập đang đánh giá lại toàn bộ thử nghiệm trên của Moderna.

Một nghiên cứu trước đó cũng chỉ ra rằng nếu tiêm cả ba mũi là Moderna thì số lượng kháng thể sẽ tăng gấp 32 lần.

Trong khi đó, nếu tiêm Moderna nhắc lại sau hai mũi Pfizer thì số lượng kháng thể sẽ tăng gấp 11 lần. Chính kết quả nghiên cứu này đã khiến Anh đặt hàng thêm 114 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để cung cấp cho người dân trong hai năm tới.

Hiệu quả liều tăng cường của vaccine AstraZeneca

Báo cáo của Cơ quan An ninh Y tế Anh hồi tháng 12 chỉ ra rằng những người “đã tiêm hai mũi Oxford/Astrazeneca trước đó ít nhất 25 tuần có khả năng chống lại biến thể Omicron thấp hơn nhiều so với biến thể Delta”, The Guardian đưa tin.

Theo một nghiên cứu khác, tiêm mũi tăng cường AstraZeneca vẫn tăng hiệu quả miễn dịch ở những người đã tiêm Astrazeneca trước đó, nhưng hiệu quả không cao bằng khi tiêm Moderna và Pfizer làm mũi nhắc lại.

Tuy nhiên, tháng trước, AstraZeneca cũng đã tuyên bố rằng: “Chúng tôi đang phối hợp với Đại học Oxford để bước đầu sản xuất vaccine chống lại biến thể Omicron phòng khi cần đến và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật dữ liệu sắp tới để phục vụ nghiên cứu”.

Nguồn: The Week