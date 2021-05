Tiêm vắc xin sớm nhất thế giới, không còn phải đeo khẩu trang: Quốc gia đầu tiên "giải phóng" khỏi Covid-19?

Tiêm vắc xin nhanh nhất thế giới, gỡ bỏ lệnh đóng cửa



Tỷ lệ công dân được tiêm vắc xin của Israel đã cao hơn một nửa dân số và đây là quốc gia đầu tiên bỏ lệnh phong tỏa.

Mới đây, cột mốc bỏ các lệnh cấm do Covid-19 trước đây đã được đặt ra, cách đây vài ngày Bộ Y tế Israel đã thông báo người dân trong nước không cần đeo khẩu trang ở những nơi công cộng ngoài trời.

Vào tháng 12 năm ngoái, Israel là nước đầu tiên tiến hành tiêm chủng vắc xin Covid-19. Hiện tại đã có hơn một nửa dân số đã tiêm xong hai liều.

Khi tỷ lệ tiêm chủng vượt quá 50%, độ tin cậy của nghiên cứu về hiệu quả của vắc xin cũng đã được cải thiện đáng kể và khả năng miễn dịch cộng đồng được mong đợi; nhu cầu về hộ chiếu vắc xin ngày càng tăng và du lịch tự do trong nước cũng đang chờ đợi sự thống nhất của các tiêu chuẩn để sớm được áp dụng.

Trong những ngày vừa qua, Israel cũng đang nghỉ lễ Passover, hơn 2 triệu người đã đổ về khu thắng cảnh của vườn quốc gia để ăn mừng lễ hội.

Vào cuối tháng 3, hàng nghìn người đã đeo khẩu trang và tập trung trước địa danh "Bức tường Than khóc" của nước này để tham gia cầu nguyện. Đây đôi khi được gọi là Bức tường phía tây hay đơn giản là Kotel, và al-Buraaq Wall trong tiếng Ả Rập, là một địa điểm tôn giáo quan trọng của người Do Thái tọa lạc ở Phố cổ Jerusalem. Bức tường Than Khóc là một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của Do Thái giáo.

Thật khó để tưởng tượng rằng vào tháng Giêng năm nay, dịch bệnh Covid-19 ở Israel vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng: có tới 10.000 trường hợp được chẩn đoán bị nhiễm mới mỗi ngày, đây là đợt lây nhiễm nghiêm trọng nhất ở các khu vực địa phương.

Tuy nhiên, khi chính phủ nhanh chóng tiêm phòng vắc xin cho người dân, số trường hợp được xác nhận tiếp tục giảm chỉ trong 3 tháng và trường hợp mới nhất được xác nhận nhiễm Covid-19 chỉ trong một ngày đã giảm xuống còn 130 trường hợp.

Theo dữ liệu chính thức, tỷ lệ nhiễm trùng, tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ bệnh nặng và tỷ lệ tử vong của Israel đã giảm đáng kể kể từ khi vắc xin được tiêm chủng.

Đồng thời, Israel cũng đang tiến tới một quá trình hoàn chỉnh và ngày càng có nhiều người tham gia đến những nơi công cộng và trở lại cuộc sống bình thường.

(Người dân Israel hành hương đến Bức tường Than khóc trong Lễ Vượt qua - Passover).

Hiệu quả vắc xin 95,3%, hoàn toàn mở cửa đất nước vào tháng 6/2021

Vào tháng 6 năm ngoái, Israel đã mua vắc xin Pfizer và Modena với giá cao để công dân của mình sử dụng.

Sau khoảng một năm, hơn một nửa dân số đã tiêm đủ hai mũi và 92% công dân trên 50 tuổi đã hoàn thành việc tiêm chủng.

Không chỉ không cần đeo khẩu trang khi ra đường, tất cả các hạn chế về phòng chống dịch bệnh cũng sẽ kết thúc vào tháng 6 năm nay, và toàn bộ lãnh thổ sẽ được dỡ bỏ và trở lại trạng thái bình thường như trước khi có dịch.

Theo nghiên cứu về tác dụng của vắc xin do Tạp chí The Lancet công bố trong tháng này, hiệu quả bảo vệ nhóm vắc xin ở Israel cao tới 95,3%; tỷ lệ bảo vệ cho người nhập viện và tỷ lệ bệnh nặng là hơn 97%, và ngăn ngừa tỷ lệ tử vong là 96,7%.

Nếu bạn chỉ nhìn vào những người trên 75 tuổi, hiệu quả bảo vệ tổng thể của vắc xin cao tới 96%. Những dữ liệu này phù hợp với các thử nghiệm lâm sàng về vắc xin ở Hoa Kỳ, tạo ra động lực cho thế giới.

(Bảng xếp hạng số lượng tiêm chủng các quốc gia đứng đầu. Nguồn biểu đồ / Our World in Data)

Việc bảo vệ bằng vắc xin có hiệu quả, dự kiến ​​khả năng đạt miễn dịch cộng đồng

Cuối tháng 12 năm ngoái, Israel bắt đầu tiêm vắc xin BNT cho người dân từ Pfizer và BioNTech, một công ty dược phẩm của Đức.

Đến nay, kết quả tiêm chủng của nước này đã vượt xa so với thế giới, hơn một nửa dân số đã tiêm đủ 2 mũi, số mũi tiêm trên 100 dân là 116,79 liều, được coi là những "mô hình kiểu mẫu" về tỷ lệ tiêm chủng.

(Israel vượt xa các quốc gia khác về tỷ lệ tiêm chủng. Nguồn biểu đồ / Our World in Data)

Khi tỷ lệ tiêm chủng vượt quá 50%, độ tin cậy của các nghiên cứu liên quan đến hiệu quả của vắc xin cũng tăng lên đáng kể.



Theo dữ liệu từ CHS, cơ quan bảo hiểm y tế lớn nhất của Israel, vắc xin BNT có thể ngăn ngừa hơn 90% các trường hợp nhiễm trùng, bệnh nặng và tử vong, và có thể bảo vệ 87% số người nhiễm bệnh không phải nhập viện; đối với những người nhiễm bệnh không có triệu chứng, khả năng bảo vệ của vắc xin là cao tới 94%.

Sau khi tiêm vắc xin, nguy cơ lây truyền giữa các cá nhân giảm đáng kể

Gần đây, một dữ liệu mới đã tiếp thêm sinh lực cho cả đất nước Israel. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ tăng 20% ​​tỷ lệ tiêm chủng của dân số trưởng thành sẽ làm giảm một nửa nguy cơ trẻ em mắc bệnh.

Nói cách khác, càng có nhiều người được chủng ngừa, việc bảo vệ những người khác chưa được tiêm phòng sẽ thực sự có tác dụng bảo vệ, cho thấy hứa hẹn về khả năng miễn dịch của cộng đồng.

Hộ chiếu vắc xin nhanh nhất thế giới đóng một vai trò quan trọng

So với nhiều người ở châu Âu và Hoa Kỳ - nơi mà nhiều người dân chống lại/không coi trọng việc tiêm chủng, tiến độ tiêm còn chậm, tại sao hiệu quả tiêm chủng của Israel lại cao như vậy?

Một số người tin rằng hộ chiếu vắc xin, được gọi là "Green Pass" ở Israel, là vấn đề quan trọng không thể thiếu.

Theo Bộ Y tế Israel, những người đã tiêm hai liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh được công nhận là người "không có nguy cơ lây nhiễm" và có thể xin hộ chiếu vắc xin, có giá trị trong tối đa 6 tháng.

Hiện tại, chỉ có những người có hộ chiếu vắc xin có thể tự do ra vào những nơi được kiểm soát như phòng tập thể dục, quán bar, bể bơi, rạp chiếu phim và tụ điểm âm nhạc.

Các quan chức Israel đã đưa ra một ứng dụng vào tháng Hai để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nộp đơn trực tuyến đăng ký cung cấp hộ chiếu vắc xin.

Chỉ cần bạn nhập thông tin nhận dạng của mình, bạn có thể liên kết các hồ sơ chẩn đoán y tế và tiêm chủng để lấy hộ chiếu vắc xin.

Do vậy, để sớm được ra khỏi nhà và tận hưởng cuộc sống xã hội, nhiều người sẵn sàng tiêm vắc xin.

Bà Ayelet Baram-Tsabari, giáo sư tại Nhóm Nghiên cứu Truyền thông Khoa học Ứng dụng thuộc Viện Công nghệ Technion-Israel, nói với CNN, bà tin rằng hộ chiếu vắc xin là một trong những động lực thuyết phục công chúng tiêm chủng, khuyến khích tiêm chủng cũng là chìa khóa quan trọng của sự thành công. "Khi nhìn thấy mọi người xung quanh bạn đều đi tiêm phòng, bạn sẽ tự nhiên muốn làm theo".

Bà Ayelet Baram-Tsabari, giáo sư tại Nhóm Nghiên cứu Truyền thông Khoa học Ứng dụng thuộc Viện Công nghệ Technion-Israel

Nhiều quốc gia đang tiến tới việc gỡ phong tỏa, thì hộ chiếu vắc xin thành giấy tờ cơ bản?

Với tỷ lệ liều trên 100 người ở Hoa Kỳ đạt 49,35 liều, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) nước này gần đây đã cập nhật hướng dẫn về dịch bệnh của mình để cho phép những người đã tiêm hai liều vắc xin có thể tự do đi lại trong nước trong hai tuần sau tiêm chủng.

Về du lịch xuyên biên giới, CDC cho biết trừ khi quốc gia đến du lịch có quy định khác, có thể bỏ qua các thủ tục kiểm dịch khi ra nước ngoài, xét nghiệm khi về nước và không cần kiểm dịch sau khi về nước.

Nhiều quốc gia đã dần mở cửa tự do đi lại trong biên giới của họ. Làm thế nào để họ có thể nộp giấy chứng nhận tiêm chủng một cách hiệu quả?

Nhiều quốc gia dự kiến ​​sẽ sử dụng tiêu chí hộ chiếu vắc xin để làm hồ sơ đăng ký tiêm chủng, y tế hoặc kiểm dịch của người dân.

Ngoài Israel, Đan Mạch và Iceland đã áp dụng chính sách này, Liên minh Châu Âu gần đây đã công bố mẫu hộ chiếu, và Vương quốc Anh cũng bắt đầu phát triển việc này; Nhật Bản trước đây đã tuyên bố rằng nếu hộ chiếu vắc xin trở thành tiêu chuẩn cho du lịch quốc tế, họ sẽ làm việc này bất cứ lúc nào.

(Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và những nơi khác dự kiến ​​sẽ áp dụng hộ chiếu vắc xin, có thể trở thành giấy tờ tiêu chuẩn cho du lịch quốc tế trong tương lai. Nguồn ảnh / Jernej Furman trên flickr).

Nguồn: The Guardian、NBC News、CNN、BBC、Nature、The Times of Israel、Bloomberg