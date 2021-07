Tiêm vắc xin Covid-19 ở đâu?

Địa điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19



Theo quyết định 3855/QĐ-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký về việc Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

- Địa điểm tiêm vắc xin Covid-19 sẽ tận dụng hệ thống tiêm chủng có sẵn. Tiêm chủng vắc xin Covid-19 sẽ được thực hiện tại các cơ sở tiêm chủng của các Bộ, ngành, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng.

- Đối với điểm tiêm chủng lưu động sẽ tùy theo từng địa phương, tuy nhiên phải đảm bảo đúng quy định theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ.

- Tiêm tại bệnh viện với các nhóm đối tượng sau: Tiền sử dị ứng với bất cứ dị nguyên nào; Tiền sử bệnh nền, bệnh mạn tính được điều trị ổn định; Tiền sử rối loạn đông máu/cầm máu hoặc dùng thuốc chống đông; Độ tuổi trên 65; Bất thường dấu hiệu sống (nhiệt độ, mạch, huyết áp, nhịp thở); Dấu hiệu bất thường khi nghe tim phổi.

Các địa phương sẽ lên danh sách đối tượng tiêm vắc xin Covid-19 và thông báo lịch tiêm cho người dân. Người dân khi đã được hẹn lịch tiêm cần đến đúng theo lịch hẹn và tuân thủ 5K.

Tiêm vắc xin Covid-19 tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, ảnh Việt Hùng.





Các loại vắc xin Covid-19 đang được tiêm tại Việt Nam

Tính đến ngày 8/7/2021, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện một số vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bao gồm:



- Vắc xin Covid-19 Vaccine AstraZeneca do hãng AstraZeneca sản xuất.

- Vắc xin Gam-Coivd-Vac (tên khác là SPUTNIK V) của JSC Generium - Liên Bang Nga.

- Vắc xin Covid-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (tên khác là SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivate) của Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. - Trung Quốc.

- Vắc xin Comirnaty của hãng Pfizer.

- Vắc xin Covid-19 Vaccine Moderna của hãng Moderna.

Lịch tiêm vắc xin Covid-19

Hầu hết các vắc xin phòng Covid-19 hiện nay đều tiêm 2 liều (khoảng cách giữa hai liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất), cụ thể:

- Vắc xin Covid-19 AstraZeneca: Mũi 1 cách mũi 2: 8-12 tuần

- Vắc xin Gam-Covid-Vac (tên khác là SPUTNIK V): Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần

- Vắc xin Comirnaty: Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần

- Vắc xin SARS-CoV-2 Vaccine: Mũi 1 cách mũi 2: 3-4 tuần

- Vắc xin Covid-19 Vaccine Moderna: Mũi 1 cách mũi 2: 4 tuần