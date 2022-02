Tiệm hớt tóc bằng lửa "dị" nhất Việt Nam, khách thót tim đưa đầu cho thợ... đốt

Lửa được coi là phát minh vĩ đại của loài người, tách con người với thế giới mông muội, hoang dã. Lửa với người Việt cũng là biểu tượng của may mắn. Đầu năm mới âm lịch, người Việt ở một số vùng có tục xin lửa lấy may, với quan niệm ngọn lửa sẽ mang lại ấm áp, may mắn, no đủ cho năm mới.

Nhưng lửa cũng là thứ con người không dám "đùa", vì sợ để lại hậu họa. Nhưng anh Tín, chủ tiệm hớt tóc ở Tuy Hòa, Phú Yên lại trái ngược. Anh đã trui rèn kỹ năng "chơi" với lửa để thành thục ngón nghề độc đáo, hiếm thấy ở Việt Nam: Cắt tóc bằng lửa.

Anh Tín - chủ tiệm một cắt tóc ở Phú Yên có kỹ nghệ cắt tóc bằng lửa.

Ngón nghề lạ: Cắt tóc bằng lửa

Anh Tín đã mở tiệm hớt tóc nam được hơn 7 năm nay, thu nhập ổn định, khách đều và học viên cũng nhiều. Tiệm của anh không lớn, cũng ở một thành phố nhỏ tại miền Trung nhưng khá nổi tiếng MXH, chính bởi tuyệt kỹ cắt tóc bằng lửa mà anh phô diễn.

Anh Tín chia sẻ, trong quá trình học và làm nghề, anh luôn mày mò những kỹ năng mới, thử nghiệm nhiều lần để cập nhật các xu hướng lạ. Ví dụ, thấy một số người mẹ trêu con, cắt tóc bằng cách úp tô, anh cũng làm theo, mở rộng thêm các công cụ như xoong, chậu... để khách có thêm lựa chọn.

Khách hàng có thể thử trải nghiệm cắt tóc bằng xoong, bằng tô.

Đương nhiên, úp lên chỉ để tạo form, còn sau đó anh Tín phải chỉnh sửa, tỉa tót sao cho kiểu tóc được ưng ý nhất.

Hơn 3 năm trước, vô tình xem được những clip biểu diễn cắt tóc bằng lửa, anh cũng thử làm. Bắt tay làm rồi anh mới phát hiện ra, các tiệm khác họ hớt tóc bằng lửa để... biểu diễn là chính, lửa chỉ lướt nhẹ qua tóc, còn anh Tín là... đốt thật.

Một số người thích mạo hiểm sẽ thử cắt tóc bằng lửa

"Cái khó nhất, thử thách nhất của cắt tóc bằng lửa là phải hình dung trong đầu trước kiểu tóc để đốt vừa độ. Người thợ cũng phải biết cách khống chế lửa vì tóc cháy rất nhanh, 30s có thể cháy rụi đầu.

Cách pha dung dịch cồn ra sao, xịt vào đâu, ướt cỡ nào để có thể bùng lửa và vẫn an toàn là cả một nghệ thuật. Cắt tóc bằng lửa là cách thể hiện đẳng cấp của người thợ tóc dám chơi món này và chuyên dùng phục vụ khách thích cảm giác mạnh. Sau khi đốt rồi là phải tỉa tót tạo kiểu chứ không phải đốt xong để đó" - anh Tín tiết lộ.

Anh Tín sẽ xịt cồn ướt tóc, sau đó tạo ngọn lửa cháy tóc.

Anh Tín cũng thật thà "thú nhận", dù anh rất tự tin vào ngón nghề của mình cũng như đã rèn luyện được hơn 3 năm, khách hàng của anh chủ yếu là khách cắt tóc thường. Khách yêu cầu cảm giác mạnh, trải nghiệm cắt tóc bằng lửa mới có cỡ chục người.



Khách hàng nữ đầu tiên đưa đầu cho thợ... đốt

Một phần do tính cách mạnh dạn của phái nam, một phần do đặc thù tiệm tóc của anh Tín là chuyên tóc nam, mới chỉ 1 người nữ dám đưa đầu cho anh Tín... đốt. Khách hàng này thực ra là... vợ anh, cũng là một thợ làm tóc.

Sau khi thành thục cắt tóc bằng lửa với tóc ngắn của nam, anh Tín rất tò mò muốn thử cắt tóc nữ bằng lửa. Đó là một thử thách lớn nhiều rủi ro, vì tóc nữ rất dài, tạo kiểu cũng phức tạp, nếu sơ sảy có thể gây họa lớn.

Một khách hàng vừa cắt tóc bằng lửa vừa run.

Anh Tín xem trên YouTube thì thấy người ta bọc tóc khách nữ bằng giấy bạc rồi đốt. Một lúc sau gỡ giấy bạc ra, tóc khách xoăn tít thành lọn như được uốn xoăn, bồng bềnh rất đẹp. "Mình mê quá, thế là đem tóc vợ ra thử. Lúc đầu mẹ vợ sợ lắm, vì làm tóc cho khách nữ bằng lửa phải làm bằng bình ga mini, lửa phun ra rất mạnh.

Mình thuyết phục mãi bà mới cho, nhưng để sẵn xô nước, bình cứu hỏa để nhỡ có gì thì cấp cứu ngay. Cuối cùng, đốt chán chê gỡ ra, tóc vợ không xoăn mà chỉ thấy xịt khói. Lúc đó mình mới biết clip trên YouTube là người ta cắt ghép.".

Kiểm soát lửa là mấu chốt quan trọng nhất của kỹ nghệ này.

Vợ anh Tín thì vui vẻ kể lại: "Lúc chồng cắt tóc bằng lửa, em phải mở mắt to, để có gì lập tức chạy, nhảy xuống hồ nước ngay. Bữa đó em bị cháy lông mày luôn.

Tiệm nhà em có hồ cá, lúc nào cũng có nước để khách dìm đầu xuống nếu có biến (cười lớn). Bình cứu hỏa cũng được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng từ trước tới giờ chưa thử bao giờ.".

Với các học viên, anh Tín cũng truyền nghề cắt tóc với đủ kỹ năng, kể cả cắt tóc bằng lửa, nhưng không mấy ai mặn mà, vì kỹ nghệ này quá nguy hiểm và tiềm ẩn rủi ro.

Một học viên được anh Tín hướng dẫn cắt tóc bằng lửa.

Bản thân anh Tín cũng tiết lộ, dù mức giá ở tiệm là 30k cho cắt tóc thường và 40k cho cắt tóc lửa, nhưng khi khách đồng ý cắt bằng lửa để trải nghiệm và cho anh cơ hội thể hiện tay nghề, anh chỉ thu 30k. Anh rất tự hào về kỹ năng của mình.

