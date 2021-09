Tiêm đủ 2 mũi vắc xin Sinopharm, hiệu quả bảo vệ ra sao?

Theo Bộ Y tế, vắc xin COVID-19 (Vero Cell) là vắc xin bất hoạt của Sinopharm, Trung Quốc sản xuất giúp phòng bệnh do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) gây ra. Sau khi virus bất hoạt trong vắc xin được tiêm vào cơ thể, chúng kích thích sản xuất các kháng thể và làm cho cơ thể sẵn sàng để ứng phó với tình trạng nhiễm virus.



Thành phần của vắc xin Vero Cell được bổ sung hydroxit nhôm để tăng cường phản ứng của hệ thống miễn dịch. Chuyên gia lưu ý với người dị ứng với hydroxit nhôm thì nên lựa chọn một loại vắc xin khác để tiêm phòng bệnh.

Vắc xin Vero Cell được bảo quản ở 20C– 80C và không được để đông băng vắc xin. Lọ vắc xin chưa mở bảo quản ở 20C– 80C được phép sử dụng trong vòng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lọ vắc xin đã mở chỉ được sử dụng trong vòng 6 giờ kể từ khi mở và được bảo quản ở 20C– 80C. Bảo quản tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

Tiêm vắc xin Vero cell tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội - Ảnh Việt Hùng.

Lịch tiêm chủng vắc xin Vero Cell bất hoạt của Sinopharm được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 từ 3 - 4 tuần.

TS Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam cho biết vắc xin Vero Cell đem lại lớn hơn những nguy cơ đã được biết hoặc có thể xảy ra.

Vắc xin Vero Cell là 1 trong 7 trong số đó đã được WHO phê duyệt vào danh sách sử dụng khẩn cấp như: Vắc xin Pfizer/BionNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopharm (vắc xin Vero Cell )/BBIP và Sinovac.

WHO đang giám sát chặt chẽ hiệu quả của các vắc xin này trong thực tế, bao gồm ảnh hưởng của các biến thể đáng lo ngại lên hiệu quả của vắc xin. Trong quá trình phê duyệt sử dụng khẩn cấp, WHO đã đánh giá hiệu quả, tính an toàn và chất lượng của vắc xin Sinopharm.

Thử nghiệm giai đoạn 3 tại nhiều quốc gia cho thấy 2 liều vắc xin Vero Cell được tiêm cách nhau 21 ngày có hiệu quả là 78,2% chống lại SARS-CoV-2 không triệu chứng, được tính 14 ngày sau liều thứ hai.

WHO kết luận rằng lợi ích mà vắc xin Vero Cell đem lại lớn hơn những nguy cơ đã được biết hoặc có thể xảy ra và khuyến nghị sử dụng vắc xin Vero Cell dựa trên Lộ trình uu tiên của WHO, với tất cả các biến thể đang có ở Việt Nam hiện nay.

Ngày 7/5/202 vắc xin Vero Cell, được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) với hiệu quả bảo vệ lên đến 78,2%, đây cũng là vắc xin đầu tiên sử dụng công nghệ bất hoạt được đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO.

Theo Bộ Y tế, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, việc cấp phép khẩn cấp cho một loại vắc xin COVID-19 mang ý nghĩa quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa vắc xin bị bỏ qua các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng bắt buộc. Việc cấp phép khẩn cấp vắc xin Covid-19 hiện nay vẫn đảm bảo được tính an toàn của vắc xin, khi thực hiện đầy đủ quy trình nhằm đánh giá hiệu quả bảo vệ của vắc xin.

Tất cả các loại vắc xin khi đưa vào sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam đều phải tuân thủ quy trình thử nghiệm lâm sàng gồm 3 giai đoạn trên nguyên tắc đảm bảo được 3 yếu tố: an toàn, sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ.