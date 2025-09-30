Tích điểm khi đặt đồ ăn: Quen mà lạ, dân văn phòng đang dần quan tâm hơn khi lựa chọn ưu đãi

Dù là sinh viên mới ra trường bận rộn, nhân viên văn phòng chỉn chu hay anh chàng marketing luôn tất bật, ai cũng cần một bữa ăn nhanh gọn, đầy đủ dinh dưỡng để kịp "nạp pin" tiếp tục công việc.

Cũng vì lẽ đó, bữa trưa hay bữa xế của dân văn phòng luôn gắn liền với app đặt đồ ăn, đơn cử là GrabFood. Và thú vị hơn, theo chia sẻ của nhiều dân công sở, đặt đồ ăn qua GrabFood không chỉ để no bụng, mà còn giúp họ tích thêm điểm để nhận ưu đãi cho đơn hàng sau, nhẹ ví hơn một chút.

Với dân văn phòng, đặt đồ ăn qua app đã trở thành thói quen gắn liền từng bữa trong ngày. Không chỉ giải quyết nhanh gọn chuyện ăn uống, mỗi đơn hàng còn có lựa chọn thưởng điểm. Tích lũy nhiều điểm thưởng, bạn còn có thể giảm giá cho đơn hàng kế tiếp hoặc hưởng cả 1 ly trà sữa hay 1 bữa nhẹ miễn phí. Giữ thói quen nhỏ này, mỗi lần đặt đồ ăn đều có thể trở thành một trải nghiệm tiện lợi và đáng mong chờ.