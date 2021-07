Tỉ lệ hiệu quả của vắc xin Trung Quốc liên tục "nhảy múa" gây nghi ngờ: Toàn bộ bí mật đã không thể che giấu

91%, 65%, 50,38%, 94% - Số nào là thật?

Trong rất nhiều bài báo đã đăng tải về hiệu quả của vắc xin ngừa Covid-19 Kexing (Sinovac) của Trung Quốc từ trước đến nay, tỉ lệ hiệu quả của vắc xin luôn xuất hiện với các con số khác nhau. Sự "nhảy múa" của các số liệu này khiến cho nhiều người cảm thấy có sự hoài nghi về hiệu quả thực sự của nó.



Điều này càng ngày càng không khỏi khiến mọi người tò mò, tại sao vắc xin Kexing có tỉ lệ hiệu quả luôn thay đổi? Và lần nào nó cũng thay đổi rất nhiều! Cuối cùng, những bí mật này cũng đã được tiết lộ.

Khi Indonesia phấn khích với vắc xin Kexing, cư dân mạng Trung Quốc lại bối rối!



Vào ngày 12 tháng 5, một bài báo đăng trên kênh Bloomberg tại Hoa Kỳ có tiêu đề "Sử dụng vắc xin Kexing ở Trung Quốc có hiệu quả cao".

Theo bài báo, Panji, một quan chức của Bộ Y tế Indonesia, cho biết: Hiệu quả ứng dụng thực tế của vắc xin Kexing tốt hơn so với kết quả của chính nó được báo cáo trong nhiều thử nghiệm lâm sàng.

"Chúng tôi đã chứng kiến ​​sự sụt giảm rất lớn về số ca nhập viện và tử vong của các nhân viên y tế".

Đúng vậy, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 18 tháng 3 năm nay, tổng số 128.290 nhân viên y tế khỏe mạnh ở Indonesia đã tham gia vào nghiên cứu về hiệu quả của vắc xin Kexing.

Tổng thống Indonesia Joko là người đầu tiên được tiêm vắc xin ở Indonesia, khi tiêm liều vắc xin Kexing đầu tiên, ông cũng đã cho phép phát sóng trực tiếp chia sẻ toàn bộ quá trình.

Tổng thống Indonesia Joko cho phép phát sóng trực tiếp khi ông tiêm liều vắc xin Kexing đầu tiên

Nghiên cứu cho thấy: 7 ngày sau khi được tiêm hai liều vắc xin Kexing, tỷ lệ điều trị dự phòng hiệu quả là 96% và tỷ lệ ngăn ngừa tử vong do nhiễm trùng hiệu quả là 98%.



Kết quả cuối cùng của nghiên cứu được công bố là:

Vắc xin được phát triển bởi Công ty TNHH Công nghệ sinh học Bắc Kinh Kexing có tỷ lệ hiệu quả là 94% trong việc ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng có triệu chứng trong nhân viên y tế.

Theo kế hoạch của Indonesia, nước này ưu tiên tiêm chủng cho 1,3 triệu nhân viên y tế trên toàn quốc.

Indonesia, vì tính hiệu quả của vắc xin Kexing đã mang lại cho người dân sự bảo vệ và niềm vui thực sự. Cư dân mạng Trung Quốc ở đó đã có một chút bối rối: Mặc dù họ biết rằng vắc xin Kexing thực sự tốt, nhưng tại sao hiệu quả của loại vắc xin này luôn thay đổi trong các báo cáo?

Về hiệu quả của vắc xin Kexing, bí mật nào được che giấu?

Có thể nói, trong số các loại vắc xin nội địa Trung Quốc, vắc xin Kexing là loại có số liệu công bố nhiều nhất và cũng là loại gây tranh cãi nhất. Ngay từ khi ra mắt đến nay, có rất nhiều bài báo đăng tải về hiệu quả của vắc xin này, 91%, 78%, 65%, 50,38%, 94% ...



Bí mật đằng sau rất nhiều con số về hiệu quả khác nhau này là gì? Việc này phải bắt đầu vào cuối năm ngoái.

Như chúng ta đã biết, năm ngoái, các tổ chức nghiên cứu lớn và các công ty dược phẩm trên thế giới đã tích cực tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển vắc xin Covid-19. Các thử nghiệm lâm sàng được yêu cầu sau khi R&D.

Kể từ khi ra mắt vắc xin Kexing, các thử nghiệm lâm sàng đã bắt đầu ở Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia.

Nghiên cứu tại Brazil

Về hiệu quả của vắc xin Kexing, Brazil đã 3 lần công bố thông tin.



Lần 1: Ngày 23/12/2020

Viện nghiên cứu Butantan của Brazil đã thông báo vào đêm Giáng sinh năm ngoái, rằng hiệu quả của vắc xin Kexing đã vượt quá 50%!

Tại sao hơn 50% lại quan trọng như vậy? Do yêu cầu của WHO, vắc xin Covid-19 chỉ được phép sử dụng nếu tỷ lệ hiệu quả vượt quá 50%.

Lô 120.000 liều vắc xin Trung Quốc đầu tiên đã đến Sao Paulo, Brazil

Lần 2: Ngày 07/01/2021

Theo yêu cầu của Kexing, dữ liệu cụ thể được công bố 15 ngày sau, hiệu quả của vắc xin Kexing là 78%!

Dữ liệu được công bố lần này rất quan trọng vì nó bao gồm hai loại người cần được bảo vệ nhất - người già và bệnh nhân mắc các bệnh tiềm ẩn (bệnh nền). Đây là điều còn thiếu trong các thử nghiệm lâm sàng vắc xin khác vào thời điểm đó.

Nguồn: Butantan Institute Twitter

Lần thứ ba: Ngày 12/01/2021

Nhưng gần như nằm ngoài dự đoán của mọi người, 78% này không phải là số liệu cuối cùng. Một tuần sau, Brazil chính thức công bố hiệu quả của vắc xin Kexing, tỷ lệ hiệu quả chung của vắc xin Kexing là 50,38%!

Tại sao hai tỷ lệ hiệu quả hoàn toàn khác nhau được báo cáo ở cùng một nơi chỉ trong một tuần?

Các quan chức Brazil đã giải thích nó như thế này: 78% được tính từ các trường hợp nhẹ, trung bình và nặng. Khi xem xét các trường hợp rất nhẹ trong số 13.000 đối tượng, con số này trở thành 50,4%, với 167 trường hợp nhiễm trùng trong nhóm giả dược và 85 trường hợp nhiễm trùng trong nhóm vắc xin. Vắc xin được chứng minh là có thể ngăn ngừa 100% các trường hợp nặng.

Đồng thời, Brazil cho biết: Tác dụng phụ lớn nhất của việc tiêm vắc xin Kexing là đau tại chỗ, nhức đầu và mệt mỏi. Chuyên gia của viện nghiên cứu Butantan cho biết, không có báo cáo nào về phản ứng có hại nghiêm trọng. Trong thử nghiệm, 7 đối tượng trong nhóm dùng giả dược yêu cầu nhập viện và không ai trong nhóm tiêm chủng yêu cầu nhập viện.

Nói một cách đơn giản, sau khi tiêm vắc xin Kexing, kết quả là:

1, Có thể làm giảm 50,38% nguy cơ mắc bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến bệnh Covid-19.

2, Đồng thời, có 78% khả năng không có bệnh nhẹ hoặc nặng liên quan đến Covid-19 cần can thiệp y tế.

3, Có thể giảm 100% khả năng bị bệnh nặng.

Nguồn: YouTube chính thức của Bang Sao Paulo, Brazil

Vậy, tỷ lệ hiệu quả 50,38% được tính như thế nào?

Theo thông tin được công bố tại cuộc họp báo, cộng với lời giải thích về hiệu quả vắc xin trên trang web chính thức của CDC Hoa Kỳ (hiệu quả vắc xin thể hiện tỷ lệ giảm bệnh tật trong nhóm tiêm chủng), con số tính theo công thức hóa ra là 49,69%.

Công thức tính toán = (nhóm giả dược (hoặc nhóm không tiêm vắc xin) nguy cơ nhóm vắc xin) / tỷ lệ nhiễm nhóm giả dược.

Con số cụ thể: (167 / 4599-85 / 4653) ÷ (167/4599) = 49,69%

Đúng rồi! Nó chưa đạt đến giới hạn dưới 50% do WHO đặt ra!

Điều này đòi hỏi một số kiến ​​thức về thống kê, tất nhiên, nói một cách đơn giản, phương pháp hiệu quả được sử dụng bởi Viện nghiên cứu Butantan ở Brazil là tỷ lệ nguy hiểm. Tỷ lệ nguy hiểm cũng sẽ bao gồm yếu tố thời gian.



Theo tính toán của các nhà nghiên cứu Butantan, nguy cơ lây nhiễm ở nhóm được tiêm chủng là 11,74 và ở nhóm dùng giả dược là 23,64. Do đó, tỷ lệ hiệu quả của vắc xin Kexing được tính là:

(23,64-11,74) /23,65 = 50,31%

Nếu thời gian quan sát của các thử nghiệm lâm sàng được kéo dài đủ lâu, chẳng hạn như 2 năm, tỷ lệ rủi ro được tính toán và kết quả được tính theo công thức thường dùng của chúng tôi sẽ có xu hướng nhất quán; nhưng nếu thời gian quan sát ngắn, có thể có khoảng cách giữa hai kết quả có sự khác biệt nhất định.

Ngày 19/2, Brazil cho biết sẽ tiếp tục mua vắc xin của Trung Quốc.

Nghiên cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đã có hai công bố về tỷ lệ hiệu quả của vắc xin Kexing ở Thổ Nhĩ Kỳ:



Lần 1: Ngày 24/12/2020

Chỉ một ngày sau thông báo chính thức đầu tiên của Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, cách bên kia nửa vòng trái đất, cũng đã công bố tin tức vào đêm Giáng sinh:

Kết quả tạm thời của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của vắc xin Kexing có tỷ lệ hiệu quả là 91,25%

Tin tức này đã gây chấn động thế giới vì đây là loại vắc xin bất hoạt hiệu quả nhất trên thế giới vào thời điểm đó.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiêm vắc xin Kexing.

Khi phía Thổ Nhĩ Kỳ công bố đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Vào thời điểm đó, Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng đã có hơn 7000 thử nghiệm lâm sàng, nhưng dữ liệu được công bố chỉ có 1322 người tham gia.

Sau đó, sau khi giải thích, được biết Thổ Nhĩ Kỳ đã chia dân số thử nghiệm thành ba loại, và 1.322 người này là nhóm đầu tiên của "dân số có nguy cơ cao": bác sĩ, y tá, người dọn dẹp, quản lý bệnh viện và các nhân viên y tế khác. Với dữ liệu của những người này trước tiên, nó sẽ giúp quảng bá vắc xin hiện tại trong các nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế.

Tìm kiếm sự thật từ thực tế, mặc dù dữ liệu do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra là rất đẹp, nhưng so với các loại vắc xin Covid-19 khác (vắcxin Pfizer, vắc xin Moderna và vắc xin AstraZeneca/Oxford) cùng lúc, thứ nguyên dữ liệu vẫn ít hơn một chút, chẳng hạn như loại phản ứng có hại cũng như tỷ lệ xuất hiện ở các nhóm khác nhau, tỷ lệ bệnh nặng của những người mắc bệnh.

Lần 2: Ngày 3/3/2021

Ba tháng sau thông báo cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc xin Kexing:

Tỷ lệ hiệu quả của vắc xin Kexing là 83,5%.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Koja cũng tuyên bố rằng tỷ lệ tránh khỏi bệnh nặng của vắc xin Koxing là 100%.

Có tổng cộng 10.216 tình nguyện viên trong độ tuổi từ 18 đến 59 đã tham gia thử nghiệm lâm sàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các nhân viên y tế có nguy cơ cao và dân số chung có nguy cơ bình thường. Trong đó, 42,2% là phụ nữ và 57,8% là nam giới. Không có trường hợp tử vong nào trong các thử nghiệm lâm sàng và các phản ứng có hại phổ biến nhất được quan sát là mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ, sốt, v.v.

Nghiên cứu tại Indonesia

Không có sự trùng hợp duy nhất. Indonesia cũng đã công bố 2 dữ liệu, và sự khác biệt là rất lớn: 65% và 94%.



Ngoài ra, dữ liệu từ "Nghiên cứu thế giới thực" của Chile cho thấy vắc xin Kexing có hiệu quả 80% trong việc ngăn ngừa tử vong do nhiễm Covid-19 và 67% trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng có triệu chứng.

Vậy thì, tại sao cùng một loại vắc xin lại có hiệu quả khác nhau nhiều như vậy?

Ông Yin Weidong, Chủ tịch Kexing Bio cho biết, các vắc xin cùng số lô của Kexing có các chương trình nghiên cứu lâm sàng khác nhau ở 3 quốc gia khác nhau và được tiến hành độc lập bởi 3 cơ quan nghiên cứu khác nhau.

Chủ tịch Kexing Bio: Yin Weidong

Ông cũng cho rằng bất kỳ loại vắc xin nào cũng sẽ có hiệu quả bảo vệ khác nhau ở các quần thể khác nhau.

Chuyên gia về vắc xin Tao Lina cho biết: Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm lâm sàng. Trong số đó, tỷ lệ phổ biến tại địa phương của bệnh dịch Covid-19 và sự khác biệt cá nhân giữa những người tham gia thử nghiệm sẽ làm cho kết quả khác biệt đáng kể.

Các thử nghiệm do 2 quốc gia thực hiện là khác nhau do dân số khác nhau, quy trình thử nghiệm khác nhau và phương pháp thống kê khác nhau. Việc chỉ so sánh 2 dữ liệu là không khoa học và nó không có ý nghĩa thống kê. Ngay cả tỷ lệ bảo vệ 50,4% cũng đã đạt ngưỡng sử dụng vắc xin do WHO đưa ra.

Chuyên gia y tế Zhuang Shili, người đã quan tâm đến việc nghiên cứu và phát triển vắc xin trong một thời gian dài phân tích rằng độ tuổi của các đối tượng ở 2 quốc gia là khác nhau, và sự khác biệt rõ ràng này có thể gây ra sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ bảo vệ của vắc xin. Ngoài ra, nếu khoảng cách thời gian tiêm chủng khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng lớn hơn đến khả năng bảo vệ của vắc xin.

Đánh giá từ tình hình hiện tại, sự khác biệt về hiệu quả của vắc xin Kexing trong các thử nghiệm lâm sàng khác nhau là do nhiều yếu tố gây ra chứ không phải một nguyên nhân duy nhất.

Một số cư dân mạng cho rằng với rất nhiều dữ liệu hiệu quả, dữ liệu nào được sử dụng trong tiêu đề của báo cáo hoàn toàn là vấn đề thuộc về vị trí của các phương tiện truyền thông các nước.

Đây là tầm cỡ của Châu Âu và Châu Mỹ. Các tiêu chuẩn khác nhau có kết quả khác nhau. Anh và Mỹ thích chơi trò chơi kỹ thuật số và coi thường Trung Quốc khi nói đến Trung Quốc. Vắc xin Kexing là cho phép người sử dụng có xác suất 100% không sử dụng phổi nhân tạo ngay cả khi họ bị nhiễm bệnh (tức là không thể chết do Covid-19), 90% các triệu chứng sẽ dừng lại ở mức nặng, và 78 % các triệu chứng sẽ chỉ bị cảm lạnh thông thường.

Xác suất 50,38% là hoàn toàn miễn dịch, tức là không bị nhiễm bệnh. Điều này đã rất tốt, công nghệ đòi hỏi kiến ​​thức cơ bản.

Bởi vì nếu nhiễm trùng với các triệu chứng nhẹ sau khi tiêm cũng được tính vào tỷ lệ thất bại, tỷ lệ hiệu quả là 50%, chỉ tính các triệu chứng từ trung bình trở lên là 98%, còn chỉ bệnh nặng và nghiêm trọng sau khi tiêm thì mới bị 100%. 50% chỉ là tiêu đề mà thôi.

*Theo Health/163