Thuyền trưởng hoảng loạn, có lúc ngất đi sau vụ lật tàu ở Hội An khiến 17 người chết

Xét nghiệm xem lái tàu có dương tính ma túy hay không?

Liên quan đến vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên biển Cửa Đại, Hội An (Quảng Nam) khiến 17 người tử vong, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, theo điều tra ban đầu, ca nô du lịch số hiệu QNa–1152 của Công ty du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, TP. Hội An) điều khiển chở 39 người trong đó có 36 hành khách, 3 thuyền viên, xuất bến Cù Lao Chàm từ 14h để vào đất liền.

Khi đến vị trí cách Trạm Biên phòng Cửa Đại 1 hải lý, chiếc tàu bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm.

Hành khách trên ca nô được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát, bố trí ghế ngồi đầy đủ.

Tàu QNa - 1152, con tàu chở 39 người gặp nạn. Ảnh: Việt Hùng

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 27/2, đơn vị đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an Quảng Nam tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn để xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có sai phạm. Từ đó đánh giá lại, chấn chỉnh những sai sót trong quá trình vận chuyển hành khách ra đảo Cù Lao Chàm.

Cũng theo đại tá Lai, hiện nay lực lượng chức năng đã làm việc với lái tàu Lê Sen để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời xét nghiệm xem lái tàu có dương tính ma túy hay không.

"Khi xảy ra vụ việc, ông Sen hoảng loạn, có lúc người này ngất xỉu nên chưa thể lấy lời khai. Đến sáng 27/2, chúng tôi mới làm việc được, đồng thời đưa đi xét nghiệm xem người này có dương tính với ma túy hay không", báo Thanh niên ghi lời đại tá Lai.

Khi bình tĩnh lại, ông Lê Sen cho biết lúc chạy từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì sóng rất êm. Tuy nhiên, khi tàu đến gần bờ thì gặp sóng cao nên ông bớt ga, ngay sau đó tàu bị lật trong tích tắc. Ông Sen nói sau khi vớt được 3 hoặc 4 hành khách thì bản thân bị đuối nên ngất đi.



Ông Nguyễn Sự: Ca nô tiêu chuẩn SB xảy ra sự cố sẽ không dễ thoát ra ngoài



Là khách trên chiếc ca nô Phương Đông 05 bị lật úp chiều 26/2, ông Nguyễn Tấn Hiệp, 50 tuổi ở TP. HCM, kể lại trong thời gian ngắn, nước ngập nhanh nên mọi người mắc kẹt phía trong. Từng đi biển, ông Hiệp bơi lặn giỏi, nhưng cứ lặn xuống thì lại bị nổi lên do mặc áo phao.

Phải cố gắng lắm ông Hiệp mới tìm đến cửa sổ ca nô và chui ra ngoài. Sau đó, ông lặn xuống tìm vợ nhưng không thấy, kéo được 4 người ra và đều đã tắt thở. "Nhiều người chết do ca nô đóng kín, nước ngập vào không thoát được ra ngoài", ông Hiệp nhận định.

Công tác cứu hộ trong ngày 26/2 sau khi xảy ra vụ chìm tàu thảm khốc. Ảnh: Đình Thức

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, phân tích đi trên ca nô tiêu chuẩn SB thì gió, sóng được che chắn, hành khách không bị ướt, nhưng nếu xảy ra sự cố thoát sẽ không dễ thoát ra ngoài. Công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn. Thêm nữa, ca nô chuẩn SB cửa sổ nhỏ, theo quy định khi chạy phải đóng lại.

"Ca nô bịt kín, nước ngập không có chỗ thoát, xăng dầu tràn ra, nạn nhân mắc kẹt ít cơ hội sống", ông Sự nói. Nếu đi ca nô chuẩn SI, không may bị chìm, hành khách dễ dàng thoát ra ngoài. Khi mặc áo phao, khách sẽ nổi trên mặt nước, được tàu thuyền xung quanh phát hiện và cứu sống. Ông dẫn chứng từng xảy ra nhiều vụ chìm ca nô SI, chìm tàu trên biển Cù Lao Chàm, nhưng ít người tử nạn.

Ông Nguyễn Văn Sơn - chủ tịch UBND TP Hội An cũng cho biết hiện Hội An có khoảng 40 doanh nghiệp vận tải đang khai thác 120 canô du lịch loại mới này theo yêu cầu của ngành giao thông vận tải. Ông Sơn nhìn nhận thiết kế tàu đóng kín có thể chống được tạt nước nhưng khi gặp sự cố thì việc cứu hộ rất khó khăn.

Như vụ tai nạn hôm 26/2, việc cứu hộ rất khó khăn; khi canô bị lật úp, do bít bùng bên trong nên hành khách không thoát ra được. Theo ông, đây là một thực tế mà Hội An và các doanh nghiệp du lịch sẽ kiến nghị để có giải pháp thay đổi, chẳng hạn cửa kính có thể bung ra khi xảy ra sự cố, báo Tuổi trẻ trích dẫn phân tích của chủ tịch UBND TP Hội An.

