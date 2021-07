Thủy Tiên lại bị "bóc" nói dối: Từng khóc kể "tuổi thơ địa ngục", giờ lại khoe 12 tuổi đã ở nhà 3 tầng

Thủy Tiên khoe gia đình có truyền thống từ thiện, mẹ xây nhà 3 tầng lầu từ năm 1997

Mấy ngày nay, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh tặng 20 tấn gạo và nhiều rau củ cho bà con gặp khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủy Tiên từng chia sẻ, mình học theo mẹ - là một phụ nữ chăm chỉ làm từ thiện từ mấy chục năm về trước - nên cũng thường cứu trợ người nghèo.

Nhiều người khen ngợi hành động đẹp của gia đình nổi tiếng này; nhưng cũng nhiều người vẫn "lục lọi" từng phát ngôn, hành động của Thủy Tiên để "bóc mẽ" cô. Mới đây nhất, dân mạng đặt nghi vấn Thủy Tiên đã không trung thực, tiền hậu bất nhất khi nói về quá khứ của mình.

Hình ảnh mẹ Thủy Tiên làm từ thiện mấy chục năm trước được ca sĩ đăng tải.

Cụ thể, theo dân mạng, Thủy Tiên có thể sinh trưởng trong một gia đình tương đối khá giả, hoặc ít nhất là gia cảnh bình thường. Bởi qua status cô từng khoe mẹ, Thủy Tiên kể rằng mẹ mình đã cứu trợ miền Tây mấy chục năm trước, lội nước đi tặng gạo, nhu yếu phẩm cho dân nghèo. Trả lời truyền thông, cô cũng nhấn mạnh gia đình mình có truyền thống làm từ thiện.

Một status cũ được Thủy Tiên viết năm 2014 cũng kể lại chuyện mẹ xây nhà 3 tầng lầu vào năm cô 12 tuổi. Thủy Tiên thậm chí còn đòi mẹ may 3 bộ đồ để kỷ niệm sự kiện này, nhưng mẹ chỉ may cho 2 bộ (có lẽ dùng để đón khách): Buổi sáng mặc áo dài, buổi chiều mặc bà ba.

Status Thủy Tiên khoe nhà mới, khoe được mẹ cưng chiều viết năm 2014 được "đào" lên vì những chi tiết tiền hậu bất nhất. (Ảnh chụp màn hình)

Thủy Tiên sinh năm 1985, năm cô 12 tuổi là năm 1997. So với thời điểm đó, nhà có 3 tầng lầu, may một lúc 2 bộ đồ mà không đắn đo, không phải là việc dễ gặp. So với mặt bằng chung thu nhập của mọi người thời đó, có lẽ nhà của cô cũng không quá khó khăn.



Trước đó, cô cũng bị dân mạng bóc mẽ khi khoe nhà ngoại làm từ thiện nhiều, phát cơm gạo cho dân, còn hiến đất xây chùa. Trong một chương trình truyền hình, Thủy Tiên khẳng định một ngôi chùa 500 năm tuổi ở Kiên Giang là do nhà ngoại mình tặng đất lập nên. Tuy vậy, nhiều Facebooker thông thạo lịch sử đã chỉ ra những điều bất hợp lý trong thông tin này.

Thủy Tiên từng bị bóc mẽ là "nổ" khi khoe nhà ngoại làm từ thiện nhiều đời, hiến đất xây chùa ngay trên trang cá nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Tuổi thơ "địa ngục" bị nội ngoại ghẻ lạnh, bảo mẫu đánh 200 roi/ngày, bị xâm hại tình dục là của ai?

Tuy nhiên, những thông tin này dường như trái ngược hoàn toàn với những gì cô từng tiết lộ trong chương trình "Sau ánh hào quang" do đài truyền hình HTV phát sóng ngày 21/11/2017. Trả lời phỏng vấn Trấn Thành, Thủy Tiên bật khóc kể về tuổi thơ "địa ngục", từng bị đánh 200 roi/ngày, bị xâm hại tình dục.

Thủy Tiên kể, cha mất năm cô 9 tuổi, vì bị bệnh lao phổi mà không có tiền chữa. Mẹ cô thức suốt đêm, gục trên bàn thờ cha khóc 1 năm trời đến mức bị xuất huyết dạ dày, ói ra máu. Sau đó mẹ cô bị ép đi chữa lao phổi nhưng sai thuốc đến mức mờ mắt, suy kiệt không ngồi dậy được phải đút ống (ăn qua đường mũi - PV).

Thủy Tiên công khai quá khứ địa ngục trong chương trình "Sau ánh hào quang".

Đó là khi Thủy Tiên khoảng hơn 10 tuổi, bị cả hai bên nội ngoại hắt hủi. Mẹ vì không còn khả năng chăm sóc nên gửi Thủy Tiên sang nhà một người phụ nữ là bạn quen biết của cậu ruột, trả tiền nhờ nuôi giùm. Nhưng cô kể, đó là quãng thời gian địa ngục vì: "Sáng làm việc như giúp việc, đi học về muộn 5 phút cũng bị đánh, ngày 200 roi, máu mủ đầy người". Con trai nuôi của người cô này cũng đã xâm hại tình dục Thủy Tiên nhiều lần, theo lời cô nói.

Cô tâm sự với Trấn Thành: "Cũng có người gửi ở đó được cha mẹ đón về nhưng em ở đó luôn. Em nghĩ là em muốn chết. Lúc đó em bị đánh mỗi ngày rồi còn nhiều chuyện kinh khủng lắm. Em nghĩ có chết ở đó thì cũng không ai biết, tại đâu có ai qua thăm đâu. Em sống trong nỗi sợ hãi".

Sau hơn 1 năm sống trong "địa ngục", Thủy Tiên khóc với mẹ đòi về nhà, mẹ cô nhìn thấy vết mủ trên tai con mới tin và 2 tuần sau thu xếp đón Thủy Tiên về. Ca sĩ cũng từng kể câu chuyện này khi được mời nói chuyện trước hàng ngàn người trẻ đến một ngôi chùa dự khóa tu mùa hè (cùng với ca sĩ Phi Nhung), để nhấn mạnh sự kỳ diệu của tha thứ và chuyển hóa bằng tình yêu thương.

Dân mạng bàn tán xung quanh những chi tiết mâu thuẫn trong chuyện tuổi thơ Thủy Tiên tự kể. (Ảnh chụp màn hình)

Thời điểm đó, truyền thông bùng nổ thông tin "chấn động" này, người xót xa cho Thủy Tiên, khen nỗ lực vượt lên của cô; người cũng đặt nghi vấn về những tình tiết quá sức "drama" trong câu chuyện.

Đến giờ, sau khi cô khoe mẹ làm từ thiện nhiều, kể rằng mình tặng gạo cho bà con nghẻo, dân mạng lại "đào" lại status khoe nhà 3 tầng xây năm 12 tuổi (thời điểm cô nói rằng mình bị bạo hành, lạm dụng, mẹ quá ốm yếu đến mức không thể tự tay chăm sóc con, nghèo khó, hai bên gia đình ghẻ lạnh). Sự khác biệt trời vực này đều do Thủy Tiên tự nói ra, viết ra nên dân mạng lại càng bối rối, không biết sự thật là gì?

Nhiều người tự hỏi, nếu tuổi thơ đau khổ kia là đúng, thì sao chỉ trong vòng vài tháng đón con về, mẹ Thủy Tiên lại có thể vực dậy sức khỏe và sự nghèo khó, vượt qua sự ghẻ lạnh của hai bên gia đình để xây được nhà 3 tầng, làm từ thiện nhiều như vậy? Còn nếu những chi tiết về sự giàu có, hào phóng nhiều đời là thật, thì tuổi thơ mà Thủy Tiên vẫn kể là của ai?

Sự thật, có lẽ chỉ nữ ca sĩ biết rõ nhất, còn dân mạng thì chỉ đoán già đoán non vậy thôi.