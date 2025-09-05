Thụy Điển đã tuyên bố sẵn sàng xem xét việc cung cấp máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen hiện đại hóa cho Không quân Ukraine sau khi chiến tranh với Nga kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển - ông Pal Jonsson xác nhận rằng Kyiv đã bày tỏ sự quan tâm đến những chiếc tiêm kích này. Dự báo thỏa thuận tiềm năng nói trên sẽ trở thành một "dự án dài hạn" nhằm giúp Kyiv xây dựng năng lực hàng không.

Ông Jonsson cho biết khi bình luận về khả năng thực hiện hợp đồng mua bán tiêm kích trong tương lai: “Chúng tôi đã có cuộc đối thoại với Ukraine, họ chắc chắn đã bày tỏ sự quan tâm đến chiếc Gripen, cụ thể là Gripen Echo - phiên bản mới mà Thụy Điển và Brazil bắt đầu sử dụng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển nhấn mạnh rằng bất kỳ quá trình chuyển giao nào cũng phụ thuộc vào việc chấm dứt chiến sự, và đó nên là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm khôi phục Không quân Ukraine.

Nhà lãnh đạo lưu ý rằng Thụy Điển có kinh nghiệm phong phú trong việc xây dựng năng lực hàng không cho các quốc gia khác - đặc biệt là Cộng hòa Séc, Hungary, Thái Lan và Brazil.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Paul Jonson cung cấp một số thông tin về hợp tác quân sự với Kyiv.

Bên cạnh đó, Stockholm cho biết họ "sẵn sàng thảo luận" về khả năng tặng máy bay chiến đấu Gripen C/D cho Ukraine. Ông Jonsson xác nhận rằng gần đây bản thân đã thảo luận vấn đề trên với người đồng cấp Ukraine trong chuyến thăm tới Kyiv.

Cùng lúc đó, Tổng giám đốc điều hành Saab - ông Mikael Johansson cho biết việc cung cấp tiêm kích Gripen E có thể diễn ra "theo thời gian", nhưng quyết định cuối cùng phải mang tính chính trị.

Được biết các phi công Ukraine đã trải qua khóa đào tạo trên những chiến đấu cơ này, tưởng như họ sắp được nhận máy bay đến nơi, nhưng thực tế Stockholm chưa triển khai bởi NATO cho rằng Kyiv nên tập trung vào khai thác F-16 cũng như Mirage 20005F.

Tiêm kích JAS 39 Gripen do Tập đoàn Saab của Thụy Điển chế tạo.