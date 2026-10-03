Thương vụ 123 tỷ đồng gây chú ý giữa hai hệ sinh thái LPBank - Sacombank

HĐQT CTCP Chứng khoán LPS (HoSE: LPS) vừa thông qua giao dịch với CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Sacom (Sacom Life), với tổng giá trị đầu tư tối đa gần 123 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, khoản đầu tư của LPS gồm giao dịch cổ phiếu và nhận chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi từ Sacom Life. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và dự kiến hoàn tất trước ngày 6/10.

HĐQT LPS giao Tổng giám đốc hoặc Giám đốc điều hành Khối đầu tư chủ động triển khai giao dịch trong phạm vi hạn mức được phê duyệt. Người được ủy quyền được quyết định khối lượng, giá, phương thức mua bán cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đáng chú ý, Sacom Life là cái tên mới xuất hiện trên thị trường bảo hiểm nhân thọ. Bộ Tài chính hồi tháng 8 đã cấp giấy phép điều chỉnh, cho phép CTCP Bảo hiểm Nhân thọ LP (LP Life) đổi tên thành CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Sacom (Sacom Life).

Trước đó, LP Life được cấp phép thành lập vào tháng 6/2026, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thứ 21 trên thị trường. Việc đổi tên sang Sacom Life diễn ra chỉ sau khoảng 2 tháng doanh nghiệp được cấp phép hoạt động.

Từ LPBank đến Sacombank

Thương vụ 123 tỷ đồng của LPS với Sacom Life đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh hai cái tên này đang xuất hiện trong những thay đổi lớn của hệ sinh thái tài chính gắn với LPBank và Sacombank.

Về phía LPS, tiền thân của doanh nghiệp là CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS). Công ty được chấp thuận đổi tên thành CTCP Chứng khoán LPS trong tháng 8/2026, không lâu sau khi chính thức đưa cổ phiếu LPS lên HoSE.

Ở chiều ngược lại, Sacom Life chính là tên mới của LP Life. Một số thông tin trên thị trường cho biết doanh nghiệp này dự kiến phát triển kênh phân phối qua cả LPBank và Sacombank, cho thấy mảng bảo hiểm nhân thọ đang được đặt trong mối liên kết rộng hơn giữa hai hệ thống ngân hàng.

Đáng chú ý, hồi tháng 6/2026, Sacombank và Chứng khoán LPBank đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản.

Trong khi đó, chính Sacombank cũng đang trải qua một giai đoạn thay đổi đáng kể về nhân sự, cơ cấu tổ chức và nhận diện thương hiệu.

Ngày 1/6/2026, ngân hàng chính thức đổi tên thương mại từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc, trong khi vẫn giữ tên viết tắt Sacombank. Ngân hàng cho biết việc thay đổi tên nằm trong quá trình tái định vị thương hiệu và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn bầu Thụy tại Sacombank

Những thay đổi tại Sacombank diễn ra trong thời gian ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) tham gia sâu vào quá trình điều hành và tái cấu trúc ngân hàng.

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm Tổng giám đốc Sacombank từ ngày 3/3/2026. Đến tháng 4/2026, ông được bầu làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT, trong khi ngân hàng bổ nhiệm lãnh đạo mới cho vị trí điều hành.

Trong thời gian ông Thụy trực tiếp điều hành, Sacombank triển khai việc tinh gọn cơ cấu tổ chức, giảm số khối nghiệp vụ từ 12 xuống còn 9 khối và điều chỉnh nhân sự theo hướng tăng tỷ trọng lực lượng kinh doanh.

Trước khi chuyển sang Sacombank, ông Nguyễn Đức Thụy có thời gian dài giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Ngân hàng LPBank. Vì vậy, việc LPS - tiền thân là Chứng khoán LPBank - thực hiện thương vụ 123 tỷ đồng với Sacom Life, trong bối cảnh hai ngân hàng cùng được nhắc đến trong câu chuyện phát triển bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng), đang thu hút sự chú ý trên thị trường.