Thương tâm: Ném nhầm can xăng xuống giếng khi cứu 1 phụ nữ, 3 người đàn ông tử vong

Sự việc xảy ra chiều tối 26/8, tại ấp 7, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, làm 3 người đàn ông tử vong thương tâm.

Các nạn nhân gồm: ông H.H.N. (49 tuổi), anh V.H.S. (39 tuổi), ông T.N.Â. (59 tuổi), cùng ngụ tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh.

Theo thuật lại của báo Bình Phước, khi chị T.N.T. (SN 1983, ấp 7, xã Lộc Hưng - vợ anh V.H.S.) đi múc nước giếng của gia đình đã sơ ý nên trượt chân ngã xuống giếng. Con trai chị T. vội chạy sang nhà ông H.H.N. (cậu ruột anh S.) kêu cứu.

Ông N. sau đó ném can nhựa xuống giếng cho chị T. vịn vào, nhưng lại ném nhầm can xăng mà trước đó mua về để phát cỏ. Nắp can bị bung trong quá trình ném nên xăng tràn ra giếng.

Anh S. thấy vậy liền xuống giếng tìm cách đưa vợ lên, nhưng không được. Sau đó, ông T.N.Â. (hàng xóm) có mặt hợp sức xuống giếng cứu chị T. Khi đưa được người phụ nữ lên, cả 3 người đàn ông bắt đầu chới với, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Công ty cao su Lộc Ninh.



Song cả 3 người đều không qua khỏi, do bị ngạt xăng. Riêng chị T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo TTXVN, bước đầu huyện Lộc Ninh hỗ trợ mỗi gia đình có người thân tử vong 15 triệu đồng.

(Tổng hợp)