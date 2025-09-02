Thường kết thúc cuộc gọi điện thoại bằng 3 cách này chính là biểu hiện của EQ thấp

Nhiều người quan niệm ấn tượng sau cùng luôn quan trọng hơn cả những gì đã diễn ra trước đó. Một cuộc gọi điện thoại cũng vậy: dù bạn có nói chuyện hàng chục phút, nhưng chỉ cần vài giây cuối cùng thiếu tinh tế cũng đủ làm hỏng cảm xúc của đối phương.

Thực tế, cách chúng ta khép lại cuộc trò chuyện phản ánh rõ nét mức độ tinh tế và chỉ số EQ trong giao tiếp. Đặc biệt, nếu thường xuyên kết thúc cuộc gọi theo 3 cách sau, rất có thể bạn đang vô tình để lộ “điểm yếu” về EQ mà không hề hay biết.

Kết thúc cuộc gọi một cách đột ngột, không lời chào

Có không ít người, sau khi nói xong điều mình cần, lập tức cúp máy mà không hề để lại một lời chào hay câu kết thúc. Hành động tưởng chừng nhỏ nhặt này lại gây ấn tượng xấu cho đối phương, khiến họ cảm thấy bị coi thường hoặc không được tôn trọng.

Trong giao tiếp trực tiếp, không ai rời đi mà không chào tạm biệt, vậy tại sao trong một cuộc gọi lại được phép “biến mất” đột ngột? Người có EQ cao luôn duy trì phép lịch sự cơ bản, ít nhất cũng nói một câu ngắn gọn như: “Vậy nhé, cảm ơn bạn”, “Chúng ta sẽ trao đổi thêm sau”...

Ngược lại, việc cúp máy ngay lập tức thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, không tôn trọng và làm mất điểm trong mắt đối phương.

Vừa nói vừa cúp máy, để đối phương nghe thấy tiếng ngắt ngang

Một kiểu kết thúc khác cũng khá phổ biến: người gọi vừa dứt câu nói đã vội vàng bấm nút kết thúc, để đối phương nghe thấy tiếng “tút tút” ngay khi chưa kịp phản ứng. Điều này tạo cảm giác như cuộc trò chuyện bị “cắt ngang”, khiến người nghe hụt hẫng, thậm chí bực bội.

Trong nhiều tình huống, đối phương có thể còn muốn nói thêm một ý, hoặc đơn giản là muốn đáp lại lời chào. Nhưng khi bị ngắt quá nhanh, họ buộc phải chấp nhận sự im lặng bất đắc dĩ.

Hành vi này phản ánh sự nóng vội và thiếu tinh tế. Đây là những đặc điểm điển hình của người có EQ thấp. Ngược lại, một người tinh tế sẽ chờ vài giây sau câu chào để đảm bảo không bỏ lỡ lời đáp của đối phương.

Kết thúc bằng thái độ lạnh lùng hoặc cau có

Nhiều người có thói quen kết thúc cuộc gọi trong trạng thái cáu gắt, thở dài hoặc buông lời khó chịu. Dù nội dung cuộc trò chuyện có liên quan đến công việc hay vấn đề cá nhân. Việc phản hồi bằng sự tiêu cực luôn để lại dư âm xấu trong tâm trí người nghe. Đặc biệt, nếu điều này diễn ra thường xuyên, đối phương sẽ dần hình thành ấn tượng rằng người kia là người khó gần, khó hợp tác và thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc.

Người có EQ cao hiểu rằng, kết thúc một cuộc gọi cũng giống như khép lại một cuộc gặp gỡ. Ngay cả khi không hài lòng, họ vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, ít nhất là một lời chào xã giao. Đây không chỉ là phép lịch sự, mà còn là kỹ năng quản trị cảm xúc, giúp duy trì sự tôn trọng lẫn nhau.

Một cuộc gọi điện thoại có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng ấn tượng mà nó để lại đôi khi còn lâu dài hơn cả những buổi trò chuyện trực tiếp. Người có EQ cao thường chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt như cách chào hỏi, giọng điệu, và đặc biệt là cách khép lại cuộc nói chuyện.

Kết thúc một cách lịch sự không mất nhiều thời gian, nhưng lại giúp củng cố sự tin tưởng và thiện cảm. Đơn giản chỉ cần một câu “Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian” hay “Mình sẽ liên lạc lại sau nhé” cũng đủ để đối phương cảm thấy được tôn trọng.

Trong công việc, sự tinh tế này có thể tạo ra khác biệt lớn trong hợp tác lâu dài. Trong đời sống cá nhân, nó giúp duy trì mối quan hệ hài hòa, tránh hiểu lầm không đáng có.