Thuê nhà hết 15 triệu/tháng: Tâm sự của cô gái ở Hà Nội khiến tất cả ngán ngẩm!

Ở Hà Nội nói riêng hay các thành phố lớn nói chung, tiền thuê nhà chắc hẳn là một con số không nhỏ, đặc biệt là với những người chọn ở 1 mình thay vì ở chung, ở ghép. Muốn có không gian sống riêng tư, rộng rãi, thoải mái đương nhiên là chẳng chẳng có gì là sai, nhưng với trường hợp của cô gái trong câu chuyện dưới đây, nhiều người cho rằng khó mà thông cảm hay đồng cảm được.

Chọn thuê chung cư 2 phòng ngủ tốn 15 triệu/tháng rồi… lại than thở

Trong bài tâm sự của mình, cô gái này cho biết hiện tại, cô đang thuê 1 căn hộ 2 phòng ngủ với mức giá 15 triệu/tháng chưa tính tiền điện nước, phí dịch vụ. Với mức thu nhập 40 triệu/tháng, hiện tại cô đang cảm thấy áp lực tột độ vì tiền thuê nhà, nhưng vấn đề lại không đơn giản là chuyển nhà, tìm chỗ rẻ hơn mà thuê là xong.

Ảnh minh họa

“Em ở đây quen nội quy, lối sống, sinh hoạt quá rồi, giờ phải hạ tiêu chuẩn xuống để tìm nhà giá rẻ hơn, em thấy khó quá. Em cũng đi hỏi mấy khu khác thì thậm chí giá thuê còn cao hơn căn em đang ở.

Giờ đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến tiền nhà, đêm không ngủ được, toàn thức nghĩ đến mức đau dạ dày luôn. Mọi người làm sao để thuê được nhà giá ổn mà môi trường sống an toàn, dịch vụ thuận tiện ạ?” - Cô trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều lắc đầu, thở dài với tình hình hiện tại của cô gái này.

Không ít người thẳng thắn: Vì cô cho phép mình sống hưởng thụ quá lâu và cũng hơi mạnh tay trong việc chi tiêu, nên giờ thành ra tự làm khó mình, chứ cũng chẳng trách ai được.

“Hồi nhà mình còn đi thuê nhà, thu nhập tầm 200 triệu/tháng mà cả 2 vợ chồng với 1 con nhỏ cũng chỉ dám thuê căn có 7 triệu thôi đó bạn ạ. Không biết nhà bạn mấy người mà phải thuê nhà tới 15 triệu 1 tháng chưa kể điện nước, phí dịch vụ, chắc bạn muốn sống ở khu chung cư cao cấp chứ căn hộ 2 phòng ngủ bình dân thì cũng không đến 15 triệu” - Một người chia sẻ.

“Thu nhập có 40 triệu/tháng mà đụng đâu cũng kêu không thích, không quen thì nói thật là còn đau dạ dày dài dài đấy bạn ạ. Năm 2020, thu nhập của mình đã tầm 100 triệu/tháng sau thuế mà mình cũng chỉ dám thuê nhà 8 triệu thôi” - Một người khác thẳng thắn.

“Lương được 40 triệu mà thuê nhà 15 triệu chưa kể phí dịch vụ, thì mình nể bạn. Chấp nhận thực tế là mình không đủ lực để nuôi cái nhu cầu sống cao cấp của mình đi thì mới tiết kiệm được, còn nếu không chấp nhận giảm tiêu chuẩn sống xuống thì phải chấp nhận bấp bênh tài chính, thế thôi” - Một người khác bày tỏ.

Chi bao nhiêu tiền thuê nhà là hợp lý?

Câu hỏi về việc tiền thuê nhà nên chiếm bao nhiêu phần trăm thu nhập cá nhân luôn là một vấn đề nan giải, đặc biệt trong bối cảnh giá thuê nhà ngày càng leo thang, còn thu nhập thì lại có xu hướng giảm mạnh.

Không có một con số cố định nào phù hợp với tất cả mọi người, bởi tỷ lệ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức thu nhập, chi phí sinh hoạt, vị trí địa lý và ưu tiên cá nhân. Tuy nhiên, việc xác định một ngưỡng hợp lý là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự cân bằng trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

Một nguyên tắc phổ biến và được nhiều chuyên gia tài chính khuyên dùng là "Quy tắc 30%". Theo quy tắc này, chi phí thuê nhà (bao gồm cả các chi phí liên quan trực tiếp như điện, nước, phí dịch vụ,...) không nên vượt quá 30% tổng thu nhập thực nhận.

Vậy tại sao lại là 30%?

Ngưỡng 30% không phải là một con số ngẫu nhiên mà được hình thành dựa trên sự cân bằng giữa việc đáp ứng nhu cầu ở cơ bản và duy trì khả năng chi trả cho các khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống.

1 - Đảm bảo khả năng chi trả cho các nhu cầu thiết yếu khác

Cuộc sống không chỉ có tiền thuê nhà. Một phần lớn thu nhập của bạn cần được dành cho các nhu cầu thiết yếu khác như ăn uống, đi lại, chi phí y tế, giáo dục, và các khoản trả nợ (nếu có).

Nếu chi phí thuê nhà chiếm một tỷ lệ quá lớn, nó sẽ "ăn mòn" ngân sách dành cho những nhu cầu này, dẫn đến tình trạng thắt lưng buộc bụng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và thậm chí gây ra căng thẳng tài chính. Việc giữ chi phí thuê nhà ở mức 30% giúp bạn có đủ nguồn lực để trang trải những nhu cầu cơ bản một cách thoải mái hơn.

2 - Duy trì khả năng đạt được các mục tiêu tài chính

Ngoài các nhu cầu thiết yếu, việc tiết kiệm và đầu tư là vô cùng quan trọng cho tương lai tài chính của bạn. Các mục tiêu như mua nhà, nghỉ hưu, hoặc đơn giản là xây dựng một quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ đều đòi hỏi sự tích lũy theo thời gian.

Ảnh minh họa

Nếu phần lớn thu nhập bị "giam cầm" bởi tiền thuê nhà, bạn sẽ có rất ít hoặc không còn nguồn lực để dành cho những mục tiêu này. Quy tắc 30% chừa lại một "không gian" cho các mục tiêu tài chính, cho phép bạn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và hướng tới tương lai ổn định hơn.

3 - Tạo ra sự linh hoạt tài chính và ứng phó với các biến cố

Cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất ngờ: mất việc, ốm đau, hỏng hóc đồ đạc... Những sự kiện này có thể phát sinh những chi phí khó mà lường trước. Nếu phần lớn thu nhập đã được dành cho tiền thuê nhà, bạn sẽ rất khó khăn để ứng phó với những biến cố này, dễ rơi vào tình trạng nợ nần. Việc giữ chi phí thuê nhà ở mức hợp lý tạo ra một "vùng đệm" tài chính, giúp bạn có khả năng đối phó tốt hơn với những tình huống khẩn cấp mà không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính chung.