Thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu có hiệu lực

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Đã đến nửa đêm! Hàng tỷ đô la tiền thuế quan đang đổ vào Mỹ!”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Theo thông báo từ Nhà Trắng hồi tuần trước, các quốc gia phải chịu thuế cao nhất là Brazil (50%), Lào (40%), Myanmar (40%), Thụy Sĩ (39%), Iraq (35%) và Serbia (35%).

Hàng hóa từ 39 quốc gia, cũng như các thành viên của Liên minh châu Âu, phải chịu mức thuế suất 15%.

Ngoài ra, 21 quốc gia khác bị áp mức thuế cao hơn 15%.

Hàng hóa từ Ấn Độ sẽ phải chịu thêm mức thuế suất 25% do sắc lệnh hành pháp mà ông Trump đã hôm 6/8, nâng tổng mức thuế suất áp dụng với Ấn Độ lên 50%. Mức thuế tăng thêm này dự kiến có hiệu lực vào ngày 27/8.

Nhiều loại sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng. Thuế quan sẽ được áp dụng cho tất cả mọi thứ, từ thiết bị gia dụng của Liên minh châu Âu, ô tô Nhật Bản, đến thực phẩm, đồ nội thất và đồ chơi từ Trung Quốc, TV từ Hàn Quốc. Một số mặt hàng dầu khí nhập khẩu, điện thoại thông minh và một loạt hàng hóa thuộc Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) sẽ không bị ảnh hưởng. Những hàng hóa ngoài khuôn khổ hiệp định này khi nhập khẩu vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với Mexico và 35% đối với Canada.

Tuy nhiên, đây có thể chưa phải là mức thuế cuối cùng. Tổng thống Trump đã thể hiện rằng ông sẵn sàng tăng thuế bất cứ lúc nào. Hôm 6/8, ông tăng thuế suất đối với Ấn Độ lên 50% do quốc gia này mua dầu của Nga. Brazil hiện cũng phải đối mặt với mức thuế 50% do sự bất mãn của ông Trump với cách mà Brazil hành xử với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, một đồng minh của ông Trump, người đã bị bắt giữ vì cáo buộc đảo chính.

Ông Trump cũng nói với CNBC rằng, ông có thể tăng mức thuế quan của Liên minh châu Âu từ 15% lên 35% nếu khối này không thực hiện cam kết đầu tư. Khối 27 quốc gia này là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.