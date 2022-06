Thuê căn hộ 50m2 rồi chi 50 triệu đồng cải tạo: Đi thuê nhà vì không muốn bị chôn vốn

Một chốn bình yên để đi về, nơi tĩnh lặng sau những ngày làm việc mệt mỏi, ý nghĩa của ngôi nhà là như thế. Nhiều người lựa chọn sở hữu cho mình một căn nhà riêng, cũng có người đi thuê rồi cải tạo lại theo đúng phong cách của bản thân.



Trần Thái Thức, 34 tuổi, đã thuê nguyên tầng căn hộ dịch vụ ở Đà Lạt với giá thuê 8,5 triệu/ tháng chưa bao gồm các chi phí điện nước và dịch vụ. Sau đó không ngần ngại chi mạnh tay hơn 50 triệu đồng để cải tạo lại căn hộ trở thành một studio vừa để ở vừa chụp ảnh rất chill.

Cậu bạn chia sẻ rằng, năm xưa có làm 1 studio cho thuê với thiết kế Nhật Bản. Do một số biến cố nên Thái Thức sang lại cho người khác, tuy nhiên rất "mê" studio kiểu này nên quyết tâm đi thuê rồi cải tạo lại thành căn hộ như bây giờ.

"Thứ hai là do bản thân thích Đà Lạt, nên mình cố gắng tạo 1 "ngôi nhà nằm nghe nắng mưa", một nơi để trở về sau ngày dài làm việc mệt mỏi, ở nơi mình đặt tên là ‘Nắng & Gió’ đấy khi mở cửa bước vào sẽ có cảm giác an nhiên, có chút gì để chill và nạp lại năng lượng đã mất.", Thái Thức chia sẻ lý do chi tận 50 triệu để cải tạo lại căn hộ đi thuê

Căn nhà cực chill, mang phong cách Nhật Bản của Thái Thức

Từ trải nghiệm của bản thân, Thái Thức cho rằng rắc rối trong câu chuyện đi thuê lớn nhất chắc là làm sao để có thể chọn được nơi ưng ý mà chủ nhà cũng cho phép cải tạo. Tuy nhiên, cậu bạn khá may mắn khi không gặp cản trở gì trong việc này. Hơn thế nữa, Thái Thức cũng cố tình chọn tầng 4, cao nhất, để yên tĩnh và không ảnh hưởng đến người khác.

Căn nhà vào buổi tối nhẹ nhàng, xinh xắn, thích hợp để quay về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Khi nhắc đến bí quyết để thuê nhà dễ dàng hơn, cậu bạn chia sẻ, "Thực ra các trang cho thuê trực tuyến và các hội nhóm rất nhiều, nhưng đa phần bạn sẽ gặp môi giới. Cái chính là bạn phải yêu cầu họ gửi hết hình ảnh thật, giá, khu vực căn bạn ưng rồi kết hợp đi xem 1 lần".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng gặp vấn đề môi giới nâng giá hoặc dùng chiêu trò bắt cọc trước hoặc đền cọc. Thái Thức nhấn mạnh rằng, hãy tỉnh táo và cố gắng liên lạc với chủ nhà hoặc công ty đang rao bán căn nhà/ căn hộ là tốt nhất, làm việc trực tiếp với họ.

Căn hộ mướt màu xanh của cây cối.

8,5 triệu đồng/ tháng để thuê nhà và cải tạo mất 50 triệu đồng không phải là con số nhỏ. Tiết kiệm số tiền đó cùng mức thu nhập hàng tháng tầm 40 triệu đồng, không khó để Thái Thức sở hữu cho riêng mình một căn nhà. Tuy nhiên cậu bạn vẫn muốn đi thuê, thay vì chôn vốn đó một chỗ, cậu bạn có thể dùng kinh doanh và xoay vòng đầu tư.



Những góc nhỏ nhỏ xinh xinh trong căn nhà

Quan điểm của Thái Thức về chuyện mua nhà, "Mình không nghĩ phải ở độ tuổi nhất định nào đó là có bằng được nhà, mà là sự ổn định. Nếu ta có gia đình, con cái và hướng đến một nơi ở lâu dài thì cá nhân mình sẽ mua nhà, dĩ nhiên nếu có khả năng".

