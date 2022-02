Thực phẩm vừa là 'thần dược phòng the' vừa chống oxy hóa cực đỉnh: Quý ông Việt rất chuộng

Hàu là động vật thân mềm có hai mảnh vỏ, sống ở nước mặn. Hàu nổi tiếng là một trong những thực phẩm tốt cho cánh mày râu nhưng ít ai biết được rằng chúng còn có rất nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.



Dưới đây là những lợi ích ấn tượng của loài nhuyễn thể này và những nguy cơ khi tiêu thụ chúng.

Hàu là thực phẩm siêu bổ dưỡng

Trong 100g thịt hàu chứa 68 calo; 7g chất đạm, 3g chất béo; 80% lượng vitamin D khuyến nghị cho 1 ngày (RDI); 7% RDI B1; 7% RDI B3; 324% RDI B12; 37% RDI sắt; 12% RDI magiê; 14% RDI phốt pho; 605% RDI kẽm; 223% RDI đồng; 18% RDI mangan; 91% RDI selen.

Hàu chứa ít calo nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm chất đạm, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất. Loài nhuyễn thể này cũng là một nguồn cung cấp dồi dào axit béo omega-3, một chất đóng vai trò quan trọng trong giảm các chứng viêm, giữ cho tim và não khỏe mạnh.

Chỉ 100g thịt hàu chứa một lượng lớn vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Ảnh minh họa.

1. Hàu tốt cho não bộ

Hàu có chứa một lượng vitamin B12 vô cùng ấn tượng. B12 là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với hệ thần kinh, trao đổi chất và quá trình hình thành tế bào máu.



Sự thiếu hụt vitamin B12 có liên quan đến chứng sa sút trí tuệ, bao gồm bệnh Alzheimer. Thiếu vitamin B12 cũng có liên quan đến các triệu chứng sức khỏe tâm thần khác như trầm cảm.

2. Chống oxy hóa mạnh mẽ

Hàu rất giàu selen, một chất không chỉ duy trì chức năng tuyến giáp và trao đổi chất mà còn hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào cơ thể do các gốc tự do gây ra.

Bên cạnh đó, hàu còn chứa một chất chống oxy hóa độc đáo mới được phát hiện gần đây có tên là 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzyl alcohol (DHMBA).

Trên thực tế, một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy hợp chất này có khả năng chống lại stress oxy hóa mạnh hơn gấp 15 lần so với Trolox, một dạng tổng hợp của vitamin E thường được sử dụng để ngăn ngừa thiệt hại do stress oxy hóa (sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể). Stress oxy hóa có liên quan đến một loạt các tình trạng mạn tính, chẳng hạn như ung thư, bệnh tim và suy giảm thần kinh.

Hàu có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ độc nhất vô nhị. Ảnh minh họa.

Một số nghiên cứu khác trong ống nghiệm chỉ ra rằng DHMBA trong hàu rất tốt cho sức khỏe của gan, cụ thể DHMBA có thể bảo vệ tế bào gan không bị hư hại và tổn thương do stress oxy hóa.

Các nhà khoa học hy vọng rằng DHMBA sẽ là một chất hữu ích trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị các bệnh về gan trong tương lai, nhưng tại thời điểm này, nghiên cứu đang chỉ giới hạn trong trong ống nghiệm.

Một nghiên cứu khác trên ống nghiệm cho thấy DHMBA làm giảm quá trình oxy hóa cholesterol LDL (mỡ máu có hại). Đây là một phản ứng hóa học gây ra các mảng xơ vữa động mạch, một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim.

3. Chống loãng xương

Hàu là một thực phẩm giàu vitamin D, đồng, kẽm và mangan. Những vi chất dinh dưỡng này kết hợp với canxi được cho là chìa khóa để làm chậm hoặc ngăn ngừa loãng xương.

Vitamin D cũng rất cần thiết cho sức khỏe miễn dịch.

4. Cải thiện chức năng tình dục, sinh sản

Hàu chứa nhiều kẽm có lợi cho sức khỏe sinh sản và tình dục. Ảnh minh họa.

Trong 100g hàu có tới 600% RDI kẽm. Kẽm đóng một vai trò quan trọng đối với hệ thống miễn dịch, sự trao đổi chất và sự phát triển của tế bào. Không những thế, kẽm cần thiết cho chức năng tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Mức độ kẽm trong cơ thể thấp có thể ảnh hưởng đến mức testosterone (hormone nam giới) và gây ra những bất thường về chất lượng tinh trùng.



Kẽm cũng là khoáng chất cần thiết để duy trì mức độ dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến sức khỏe tình dục nam giới. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ dopamine cao làm tăng ham muốn tình dục, từ đó giúp điều trị rối loạn cương dương và các triệu chứng tình dục khác do các loại thuốc như thuốc chống trầm cảm gây ra.

Các nghiên cứu khác chỉ ra rằng dopamine cùng với một số chất dẫn truyền thần kinh khác cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chức năng tình dục và ham muốn của phụ nữ.

Hàu còn chứa nhiều omega-3, một chất thúc đẩy lưu lượng máu, giúp điều trị chứng rối loạn cương dương và tăng lượng tinh dịch.

Những mối nguy hiểm tiềm ẩn khi ăn hàu

Nên ăn hàu chín để tránh nhiễm các loại virus gây bệnh đường ruột và chất ô nhiễm. Ảnh minh họa.

Mặc dù hàu có rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe nhưng ăn hàu sống có nguy cơ nhiễm vi khuẩn rất lớn.



Vi khuẩn Vibrio trong hàu có thể dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, sốt và các tình trạng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như nhiễm trùng huyết - một bệnh nhiễm trùng máu nghiêm trọng có thể gây tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), cứ 80.000 người bị nhiễm khuẩn Vibrio mỗi năm ở Hoa Kỳ thì có 100 người tử vong.

Ngoài ra, hàu sống còn chứa các loại virus gây bệnh đường ruột khác và các chất ô nhiễm như chì, cadmium và thủy ngân.

Đây là lý do tại sao các tổ chức y tế lớn như CDC khuyến cáo rằng chúng ta chỉ nên ăn hàu đã được nấu chín.

