Thực phẩm bổ sung cao năng lượng – hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng ở trẻ

Việc bổ sung các thực phẩm chức năng (các vitamin dạng uống) hay lựa chọn các dòng thực phẩm bổ sung cao nặng lượng có thể giải quyết vấn đề thiếu cân, nhẹ cân, thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ.



Thực phẩm bổ sung cao năng lượng hỗ trợ bé phát triển ra sao?



Thiếu vi chất dinh dưỡng là tình trạng trẻ thiếu chất dinh dưỡng do các nguyên nhân khác nhau, chủ yếu do dưỡng chất trong các bữa ăn không đủ. Tình trạng này khiến chiều cao và/hoặc cân nặng của trẻ kém hơn so với tiêu chuẩn.



Thực phẩm bổ sung cao năng lượng sẽ giúp các mẹ giải quyết vấn đề dinh dưỡng đau đầu này!

1. Bổ sung dinh dưỡng trong thời kì suy dinh dưỡng của trẻ

Tính chất của thực phẩm bổ sung cao năng lượng là bổ sung năng lượng thiếu hụt trong chế độ ăn của trẻ với hơn 100 Kcal/100 ml. Công thức giàu đạm và chất béo sẽ giúp những bé đang gặp phải tình trạng thiếu cân, nhẹ cân sẽ nhận được lượng dinh dưỡng dồi dào hơn, giúp bé nhanh chóng phát triển kịp với cân nặng tiêu chuẩn

2. Bổ sung các loại vitamin cần thiết cho sự phát triển của bé

Các dòng Thực phẩm bổ sung cao năng lượng hiện nay thường được tăng cường vi chất dinh dưỡng trong công thức của mình (bên cạnh các giá trị dinh dưỡng có sẵn trong sữa bò). Các nhóm vitamin được bổ sung có thể kể đến như vitamin A, D, E, K, C, nhóm vitamin B (B1, B2, B3, B6, B12), axit folic, các nhóm khoáng cần thiết như kẽm, sắt, i-ốt, Canxi, các axit béo cần thiết như Omega 3, Omega 6.

Nhu cầu vitamin D và canxi của trẻ tăng cao theo lứa tuổi. Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng, trẻ từ 3-10 tuổi cần từ 650-700 mg canxi / ngày, 15 mcg vitamin D / ngày. Bổ sung đầy đủ các nhóm vitamin cũng hỗ trợ giải quyết tình trạng biếng ăn của trẻ.

Thực phẩm bổ sung cao năng lượng giúp bé phát triển vượt trội.

Những điều mẹ cần lưu ý khi lựa chọn thực phẩm bổ sung cao năng lượng



1. Không nên lạm dụng thực phẩm bổ sung cao năng lượng

Bởi công dụng của thực phẩm bổ sung cao năng lượng khá rõ rệt, nên thể trạng của bé sẽ nhanh chóng được cải thiện sau một thời gian sử dụng. Đây chính là nguyên nhân khiến cha mẹ đôi khi lạm dụng loại sản phẩm này, cho bé uống trong thời gian quá dài.

Các bậc phụ huynh cần giảm tần suất cho bé uống thực phẩm bổ sung cao năng lượng khi cân nặng và chiều cao của trẻ đã dần đạt ngưỡng phát triển bình thường. Nếu không, bé rất dễ trở nên béo phì, thừa dưỡng chất và xuất hiện các vấn đề khác về sức khỏe.

2. Lưu ý về thời gian cho bé uống thực phẩm bổ sung cao năng lượng

Vì tính chất đặc thù của thực phẩm bổ sung cao năng lượng, nên cha mẹ cũng cần hết sức lưu ý về thời điểm cho bé uống loại thực phẩm bổ sung này. Dưới đây là 3 lưu ý quan trọng dành cho các bậc phụ huynh:

- Nên cho bé uống thực phẩm bổ sung cao năng lượng khi bé không ăn hết xuất bữa chính.

- Nên cho bé uống thực phẩm bổ sung cao năng lượng vào buổi tối, trước khi đi ngủ để bổ sung năng lượng bị thiếu hụt trong ngày.

- Không nên cho bé uống thực phẩm bổ sung cao năng lượng 2 tiếng trước khi ăn.

Thực phẩm bổ sung Kenda Kids – cao năng lượng – bổ sung dinh dưỡng

Kendakids – thực phẩm bổ sung cao năng lượng.

Kendakids - một sản phẩm của Kendamil hiện là dòng thực phẩm bổ sung cao năng lượng mới ra mắt với nhiều ưu điểm vượt trội như:

- 100% sử dụng sữa nguyên kem từ bò ăn cỏ được nuôi sạch, cam kết không sử dụng hóa chất độc hại, hóc môn tăng trưởng trong quá trình nuôi.

- Không chứa thực phẩm biến đổi gen hay các tác nhân khác gây dậy thì sớm.

- Sản phẩm 100% nội địa Anh.

Các lợi ích dinh dưỡng trong Kendakids bao gồm:

(*Các số liệu được tính toán trên đơn vị 1 ly ~ 288ml)

- Giúp bé bổ sung dinh dưỡng qua việc cung cấp 280 kcal trong 1 ly sữa trong đó có hàm lượng đạm và béo cao (11.9g chất béo và 5g đạm)

- Bổ sung 155mg canxi và 3.6 mcg vitamin D trong quá trình phát triển chiều cao.

- Bổ sung bộ tứ dưỡng chất DHA, ARA, Taurine và Choline. Đặc biệt, DHA và ARA từ tảo được chứng minh là tinh khiết hơn, giảm vị tanh từ dầu cá giúp hương vị thơm ngon hơn.

- Bổ sung Nucleotides - một chất quan trọng trong sữa mẹ nhưng có rất ít ở sữa bò - giúp bé tăng cường sức đề kháng.

- Bổ sung 27 vitamins và khoáng chất khác, trong đó bao gồm các vitamin nhóm B và kẽm.

Kendakids có ba hương vị thơm ngon là chuối, dâu, socola.

(sản phẩm dành cho đối tượng từ 3 tuổi đến 10 tuổi)

