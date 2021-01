Thực hư việc ĐT Việt Nam đứng trước lợi thế lớn, rộng cửa đi tiếp ở vòng loại World Cup

Ngày 14/1, hãng truyền thông CNN Indonesia đã đăng tải thông tin rất quan trọng, đó là Việt Nam đang đứng trước cơ hội tố chức tất cả các trận còn lại thuộc bảng G vòng loại World Cup.

Lý do là bởi trong số các quốc gia có đội tuyển thi đấu ở bảng G gồm Việt Nam, Thái Lan, UAE, Malaysia và Indonesia thì chỉ có Việt Nam là an toàn nhất trước những tác động của dịch Covid-19 trong khi tình hình ở các quốc gia còn lại vẫn đang diễn biến phức tạp. Do vậy AFC có thể chỉ định Việt Nam là quốc gia đăng cai tất cả các trận còn lại tại bảng G vòng loại World Cup và đây là phương án mà chính chủ tịch LĐBĐ Malaysia Datuk Hamidin Mohd Amin đã đề cập khi trao đổi với truyền thông.

Trong trường hợp phương án này được thông qua, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ có lợi thế rất lớn khi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được thi đấu cả 3 trận còn lại trên sân nhà (gặp Malaysia, Indonesia và UAE dự kiến trong tháng 3 và tháng 6/2021). Ngược lại, các đội tuyển khác ở bảng G sẽ chịu thiệt khi không được đá trận nào trên sân nhà của họ.

Tuyển Việt Nam có cơ hội thi đấu cả 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup trên sân nhà.

Đáng chú ý, đại diện của VFF - Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã lên tiếng kịch bản nói trên. Trả lời truyền thông Việt Nam, ông Lê Hoài Anh xác nhận rằng thông tin trên là có thật tuy nhiên AFC sẽ chỉ triển khai phương án này trong tình thế bắt buộc.

Ông Lê Hoài Anh cho rằng ở thời điểm hiện tại, các liên đoàn và ĐTQG vẫn triển khai theo phương án cũ đó là tổ chức vào tháng 3 và tháng 6, đồng thời phương án tổ chức tất cả các trận ở một quốc gia duy nhất sẽ cần nhiều sự nhất trí nữa mới có thể chính thức thông qua và đây là kịch bản phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.

Theo vị Tổng thư ký của VFF, AFC sẽ phải nghiên cứu rất kỹ mới có thể chọn ra quốc gia phù hợp. Hiện tại, VFF vẫn triển khai theo phương án cũ nhưng liên đoàn sẽ có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho tất cả các phương án.