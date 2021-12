Thực hư về "bảo vật đệ nhất thiên hạ" thuộc về người từng có quyền lực tối cao ở Việt Nam

Theo nhiều nguồn tin, viên ngọc ốc giác của vua Bảo Đại (Sunrise Pearl) được đánh giá là viên ngọc tròn và lớn nhất thế giới. Thời xa xưa, ngọc ốc giác thường được coi là biểu tượng liên quan tới Phật giáo hoặc vua chúa. Vùng biển tại Vịnh Hạ Long và các vùng biển khác ở Việt Nam là nơi ngư dân thường đi săn tìm loại ngọc quý hiếm này.

Viên ngọc "đệ nhất thiên hạ"

Khác với ngọc trai, ngọc ốc giác được coi là vật linh thiêng, không bao giờ được thợ thủ công đem đi khoan hoặc xâu thành chuỗi hạt. Chúng thường được bảo quản thận trọng và đặt tên theo vị vua sở hữu viên ngọc.

Ngoài tên gọi là ngọc Bảo Đại, tên "Sunrise Pearl" (Mặt trời mọc) đã được đặt cho viên ngọc bởi chủ sở hữu mới của nó sau khi đổi chủ vào cuối những năm 1990. Viên ngọc có màu cam rực lửa hoặc đỏ cam, gợi nhớ đến màu sắc của mặt trời mọc (hoặc lặn).

Viên ngọc này có đường kính 37,97 x 37,58 mm và trọng lượng 397,52 carat từng được ghi nhận, được đánh giá là viên ngọc ốc giác lớn và tròn nhất trên thế giới. Kích thước này chỉ tương đương một quả bóng bàn hoặc bóng golf.

Định nghĩa về một viên ngọc trai tròn hoàn hảo là viên ngọc trai có cùng đường kính tròn đều khi được đo bằng thước kẹp caliper hoặc có sự thay đổi đường kính giữa đường kính ngắn nhất và dài nhất dưới 2%.

Trong khi đó, sự khác biệt về đường kính của viên ngọc Bảo Đại chỉ là 1%. Hay nói theo cách khác, viên ngọc có độ tròn ở mức 99% và vì vậy theo định nghĩa, viên ngọc vẫn được coi là viên ngọc trai tròn hoàn hảo.



Đáng lưu ý, có nhiều viên ngọc khác lớn hơn ngọc Bảo Đại, bao gồm ngọc Arco-Valley, ngọc Big Pink Pearl, ngọc Hope Pearl, ngọc Palawan Princess, ngọc Pearl of Allah và ngọc Pearl of Asia. Tuy nhiên, những viên này đều là ngọc baroque (không phải hình tròn), do đó ngọc Bảo Đại vẫn là viên ngọc tròn lớn nhất.

Các hình dáng khác nhau của ngọc trai: ngọc tròn, ngọc hình giọt nước, ngọc baroque (không tròn) và circle baroque (dáng tròn).

Màu sắc của ngọc Bảo Đại

Ngọc Bảo Đại có màu cam đậm hoặc đỏ cam, một trong những màu được tìm kiếm nhiều nhất trong loại ngọc ốc giác.

Ba màu cơ bản nhất của ngọc ốc giác là vàng, cam và nâu. Màu cam nhạt, cam thường và cam sẫm là những màu được săn lùng nhiều nhất. Các sắc tố hoặc sắc tố sinh học liên quan đến những màu này được tiết ra bởi các tế bào bài tiết đặc biệt trong lớp vỏ của ốc giác kết hợp với các lớp conchiolin của ngọc không thuộc lớp xà cừ.

"Vân lửa" trên viên ngọc

"Cấu trúc ngọn lửa" hay hiệu ứng ánh sáng lung linh giống như ngọn lửa độc đáo trên bề mặt của viên ngọc cũng là điều tạo ra giá trị cho viên ngọc này. Đây là một hiệu ứng quang học gây ra bởi sự tương tác của các tia sáng với các sợi vi tinh thể trên bề mặt của viên ngọc. Dù không có sự sáng bóng như ngọc trai, nhưng ngọc ốc lại có nét đẹp độc đáo nhờ những vân lửa độc nhất vô nhị.

Viên ngọc đã lưu lạc thế nào trong thời gian từ năm 1993 đến năm 1996?

Viên ngọc Bảo Đại vốn là một vật phẩm từ một bộ sưu tập của vua Bảo Đại. Điều này rõ ràng có nghĩa là chủ sở hữu hiện tại của viên ngọc đã mua nó từ một đại diện ở Thụy Sĩ hoặc một đại diện khác được chính vua Bảo Đại hoặc những người thừa kế có ủy quyền để tiêu hủy viên ngọc này.

Tuy nhiên, theo ông Ray Chen, Đại lý Melo Pearl có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), người đã tiếp xúc với chủ nhân giấu tên của người sở hữu viên ngọc, thì viên ngọc này đã được chủ nhân hiện tại của nó mua hơn 10 năm trước từ một người Việt Nam có dáng vẻ giống như một người thuộc giới quý tộc xưa. Tuy nhiên, ông không nói rõ giao dịch diễn ra ở đâu, là ở Việt Nam, Paris hay Thụy Sĩ.

Việc rao bán viên ngọc này vẫn chưa thành công. Theo ông Chen, cựu Hoàng tử Nam Tư Dmitri Karageorge đã đưa ra giá 5 triệu USD cho viên ngọc. Sau khi vị Hoàng tử trở về Mỹ, ông đã đề nghị mua viên ngọc với giá khoảng 7 triệu USD nhưng chủ nhân của viên ngọc không chấp nhận. Theo các nguồn tin mới nhất, ông Ray Chen và chủ nhân của viên ngọc Bảo Đại vẫn đang chờ đợi những lời đề nghị tốt hơn thế này.