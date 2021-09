Thực hư tin đồn binh sĩ Afghanistan do NATO đào tạo gia nhập Taliban

The Times dẫn các nguồn tin trong Lực lượng Vũ trang Anh cho rằng, các binh sĩ Afghanistan được huấn luyện bởi các chuyên gia của Anh và Mỹ đang đứng về phía Taliban.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh, không có bằng chứng cho thấy những người Afghanistan được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) huấn luyện đang chiến đấu bên phe Taliban.

Trong khi đó, các sĩ quan Anh đã phân tích những bức ảnh của Taliban được công bố trong những ngày gần đây, bao gồm cả sau trận chiến ở Panjshir và đưa ra kết luận rằng, các chiến binh của Taliban đang “trình diễn” các kỹ thuật đã được các chuyên gia NATO dạy cho người Afghanistan.

Sau khi Mỹ bắt đầu rút quân từ đầu năm nay, Taliban đã tiến hành một chiến dịch quy mô nhằm giành lại quyền kiểm soát Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Đặc biệt, điều này được thể hiện qua cách các chiến binh cầm vũ khí. Được biết, trước đây quân đội Anh và Mỹ đã huấn luyện cho người Afghanistan các kỹ thuật sử dụng vũ khí an toàn - những người cầm súng được dạy để giữ ngón trỏ duỗi ra bên ngoài bộ phận bảo vệ cò súng, điều này giúp ngăn ngừa khả năng vô tình nổ súng. Trong khi, các chiến binh của Taliban thường cầm súng tiểu liên một cách ngẫu hứng.

Đến nay không có xác nhận chính thức rằng các lực lượng Afghanistan do Anh đào tạo đã đứng về phía Taliban. Tuy nhiên, các chuyên gia suy đoán, các cựu binh sĩ Afghanistan có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm vũ khí và chiến đấu cùng với Taliban sau khi Mỹ rút khỏi đất nước.

Theo The Times, việc những người Afghanistan được huấn luyện bởi các chuyên gia Anh và Mỹ đang chiến đấu bên phe Taliban cũng được chỉ ra bởi thực tế “họ không giết nhiều người” ở Panjshir.

Trước những thông tin cáo buộc trên, một nguồn tin khác của The Times tại Văn phòng Ngoại giao Vương quốc Anh đã bác bỏ các thông tin này và lưu ý bất kỳ quân nhân “có năng lực” nào đều được đào tạo về sử dụng an toàn vũ khí. Bộ Ngoại giao Anh không có “bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các cựu binh sĩ của lực lượng an ninh Afghanistan đã tham gia Taliban”.

Mới đây, ông Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của Taliban cho biết, lực lượng này đã hoàn toàn kiểm soát tỉnh Panjshir, thành trì duy nhất của phong trào kháng chiến chống Taliban ở Afghanistan.

“Với chiến thắng này, đất nước chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi vũng lầy chiến tranh”, ông Mujahid nói.

Đồng thời, hôm nay (9/9), Sputnik dẫn nguồn tin từ Taliban cho biết, lễ nhậm chức của chính phủ mới ở Afghanistan dự kiến diễn ra vào hôm 11/9.

“Lễ nhậm chức của chính phủ chuyển tiếp mới dự kiến diễn ra ​​vào ngày 11/9. Nga, Trung Quốc, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Iran đã được mời tham dự lễ nhậm chức”, nguồn tin từ Taliban tiết lộ.

Nếu diễn ra đúng như dự kiến, lễ ra mắt chính phủ mới Afghanistan sẽ trùng với dịp kỷ niệm 20 năm sau vụ tấn công khủng bố 11/9 khiến hàng nghìn người Mỹ thiệt mạng và là lý do Washington phát động cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu.