Thực hư thông tin 'đã tìm thấy Diễm My ở mật thất của Tịnh thất Bồng Lai'

Thông tin trên khiến dư luận không khỏi xôn xao, bởi trước đó, cô gái sinh năm 1999 này đã được gia đình tìm kiếm nhiều năm liền.

Được biết, thông tin bắt nguồn từ livestream của bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng cùng một số nhân vật khác vào tối 6/1. Khi đang trò chuyện, mẹ Diễm My nhận được tin báo "đã tìm thấy con gái". Ngay lập tức, bà đã cùng chồng đứng lên để đi "nhận con".

Tuy nhiên, đêm 6/1, trao đổi với PV, bà Mai cho biết: "Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Người ta gọi điện tới nhưng cuối cùng chúng tôi không liên lạc được. Đây không phải là cuộc gọi từ cơ quan chức năng. Hiện tại, gia đình tôi vẫn đang đợi thông tin từ chính quyền".

Chân dung Diễm My.

Trong một diễn biến gần đây nhất, vào ngày 4/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại "Tịnh thất Bồng Lai". Khi cơ quan chức năng đang làm việc, an ninh được thắt chặt, các chốt chặn vào cơ sở này cũng được thiết lập để tránh người dân hiếu kì tụ tập đông đúc. Tại đây, bố mẹ Diễm My cũng có mặt để chờ đợi.

Trước đó, vào năm 2019, cô gái Diễm My (SN 1999) từng đến Tịnh thất Bồng Lai xin "tu tập" nhưng không được gia đình đồng ý. Nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc con "tu hành" tại đây, dẫn đến việc Diễm My bỏ trốn.

Bà Tuyết Mai từng chia sẻ suốt 2 năm qua, vợ chồng bà không thể gặp được con. Vào năm 2020, vợ chồng bà từng "nhận" lại con từ cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tuy nhiên, sau buổi làm việc với cơ quan công an, ông Lê Tùng Vân giả vờ bị tăng xông và nằm dài ra ghế đá ở sân trụ sở công an, đòi trả Diễm My. Hộ gia đình bà Cao Thị Cúc cũng đã lớn tiếng cho rằng công an đã giấu Diễm My.

Liên quan đến sự việc tại Tịnh thất Bồng Lai, trước đó, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết cơ sở này không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Cũng theo ông Trọng, cơ sở tịnh thất Bồng Lai thực chất là cơ sở gia đình riêng, do bà Cao Thị Cúc (hộ khẩu thường trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xây dựng, sau đó tự ý chuyển tượng Phật, đồ thờ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Long An xác minh. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định tư thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý; đề nghị UBND tỉnh và cơ quan hữu quan xác minh để xử lý vi phạm của cơ sở trên.

https://soha.vn/thuc-hu-thong-tin-da-tim-thay-diem-my-o-mat-that-cua-tinh-that-bong-lai-2022010700054859.htm