Thực hư clip đốt pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất bị công an vào nhà lập biên bản

Sáng nay (4/2), trên mạng xã hội lan truyền một clip với nội dung mô tả việc tranh cãi giữa người dân và một số công an xã.

Theo nội dung chia sẻ trong đoạn clip thì một người đàn ông phản ứng khá gay gắt vì ngày đầu xuân năm mới đã bị công an vào nhà làm việc sau khi người này đốt pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Trong khi đó, lực lượng công an có mặt trong clip giải thích rằng "việc lập biên bản này không phải thể hiện anh sai..."

Cũng theo nội dung trong clip, người đàn ông là chủ nhà đã rất bức xúc và liên tục yêu cầu lực lượng công an ra khỏi nhà mình. Vụ việc được xác định là xảy ra tại xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, báo Thanh niên dẫn lại nội dung đoạn clip trên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc trên, PV Lao Động đã liên hệ với ông Hoàng Ngọc Duy - Chủ tịch UBND xã Nam Toàn để tìm hiểu thông tin.

Ông Duy xác nhận sự việc trong clip xảy ra tại nhà ông Nguyễn Xuân H. (48 tuổi, trú xóm Thượng 2, xã Nam Toàn) khi vừa bước sang Giao thừa ít lâu.

"Theo báo cáo lại của ban công an xã, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong Tết Nguyên đán thì anh em phát hiện nhà ông H. đốt, sử dụng pháo đã có vào kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu gia đình cung cấp giấy tờ về nguồn gốc, xuất xứ nhưng ông H. không cung cấp được đầy đủ các thông tin ghi trên hóa đơn.

Sau đó anh em tiến hành nhắc nhở, lập biên bản ghi nhận sự việc để ra Tết có thể sẽ mời ông H. lên tiếp tục làm việc cho cụ thể, rõ ràng hơn chứ không phải lập biên bản xử phạt hay gì", ông Hoàng Ngọc Duy khẳng định.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo xã: "Trong sự việc trên, do ông H. nổi nóng và chưa hiểu đầy đủ quy định, điều kiện sử dụng pháo nổ nên đã có lời qua tiếng lại và quay clip, đăng lên mạng. Sau đó, công an và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động để ông này hiểu ra sự việc và yêu cầu người đăng clip gốc gỡ bỏ clip xuống chứ cũng không có gì to tát".

https://soha.vn/thuc-hu-clip-dot-phao-hoa-do-bo-quoc-phong-san-xuat-bi-cong-an-vao-nha-lap-bien-ban-20220204213832747.htm