Thực đơn cơm cữ giúp mẹ bỉm hút đều 2 lít sữa mỗi ngày: Những mâm cơm giản dị nhưng "đỉnh cao" dinh dưỡng của mẹ Hà Tĩnh

Không cần cao lương mỹ vị hay công thức cầu kỳ, những mâm cơm cữ của mẹ bỉm Đào Phương Thảo (Hà Tĩnh) vẫn khiến hội chị em xuýt xoa bởi sự gọn gàng, đủ chất, dễ ăn và quan trọng nhất: tiếp sức để mẹ sau sinh duy trì nguồn sữa dồi dào cho con.

Giữa vô vàn thực đơn cơm cữ được chia sẻ trên mạng xã hội, mâm cơm của chị Thảo mang một màu sắc rất riêng: mộc mạc, gần gũi và đậm chất quê. Không phải những món "trend" cầu kỳ, bữa cơm của Thảo là hình ảnh quen thuộc với nhiều gia đình miền Trung: cơm trắng, canh nóng, rau xanh và một món mặn vừa đủ.

Mẹ ngoại - mẹ nội của chị Thảo

Các mâm cơm đều theo tiêu chí đơn giản – ít dầu mỡ – dễ tiêu hóa, phù hợp với thể trạng mẹ sau sinh. Thịt cá được đi chợ trong ngày nên luôn đảm bảo độ tươi. Rau xanh tận dụng từ vườn nhà, có gì dùng nấy nhưng luôn thay đổi để không bị ngán. Khi là canh rau ngót nấu thịt băm, lúc lại là canh mướp, canh bầu, canh đu đủ hầm móng giò – những món quen thuộc trong thực đơn lợi sữa của mẹ Việt.

Mỗi mâm cơm đều đủ 4 nhóm cơ bản: Cơm nấu mềm, thơm, dễ ăn. Món mặn như cá kho nghệ, thịt rim gừng, trứng hấp… được nêm nếm nhẹ nhàng, không cay nóng.

Những mâm cơm giúp chị Thảo hút được lượng lớn sữa mỗi ngày

Những món ăn đơn giản, đủ chất

Canh luôn có mặt để bổ sung nước và giúp bữa ăn trôi cơm hơn. Rau xanh luộc hoặc xào ít dầu, giữ trọn vị ngọt tự nhiên.

Điểm cộng lớn là cách bày biện: không cầu kỳ nhưng sạch sẽ, gọn gàng, nhìn vào đã thấy "ngon lành". Chính sự chỉn chu ấy giúp mẹ bỉm ăn ngon miệng hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn trong những ngày đầu nhiều mệt mỏi.

Theo chia sẻ ngắn gọn của Thảo, chính việc ăn uống đều đặn, đủ chất cùng sự chăm sóc của gia đình đã giúp cô duy trì lượng sữa ổn định cho con. "Những mâm cơm này tiếp sức để mỗi ngày em hút được khoảng 2 lít sữa", chị chia sẻ.

Các mẹ có thể tham khảo thêm thực đơn của chị Thảo nhé.

Những bữa cơm chứa đầy tình yêu thương

Thực đơn cơm cữ của mẹ bỉm Hà Tĩnh cho thấy: chăm sóc phụ nữ sau sinh không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở sự thấu hiểu. Những món ăn giản dị nhưng nấu bằng sự quan tâm, lựa chọn nguyên liệu tươi sạch, chế biến phù hợp với thể trạng, tất cả đã tạo nên "liều thuốc" tốt nhất cho cả mẹ và bé.

Với nhiều chị em, nhìn những mâm cơm ấy không chỉ học thêm được vài món dễ nấu, mà còn thấy được giá trị của bữa cơm gia đình trong giai đoạn ở cữ: đủ chất để hồi phục, đủ yêu thương để an tâm làm mẹ.



