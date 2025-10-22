Thực chiến xuất sắc, vũ khí Nga bị sao chép hàng loạt

Vũ khí Nga thực chiến xuất sắc ở Ukraine

Theo bài viết trên trang web của hãng thông tấn Nga Sputnik, trong giai đoạn đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine, phương Tây từng tự tin tuyệt đối vào ưu thế công nghệ của mình, nhưng ảo tưởng ấy nhanh chóng tan biến, sau khi các vũ khí của Nga thể hiện uy lực lớn, độ chính xác cao trên chiến trường Ukraine.

Và dĩ nhiên là trong thời gian vừa qua, nhiều công ty phương Tây đã không ngần ngại sao chép các loại vũ khí Nga.

Sputnik dẫn bài viết của tác giả blog Sohu “Lan Feng Shuo” của Trung Quốc cho biết, trong những ngày đầu xung đột, giới truyền thông phương Tây liên tục chế giễu “sự lạc hậu công nghệ” của vũ khí Nga.

Họ thậm chí còn kiêu ngạo tự cho rằng, phương Tây chỉ cần lôi ra vài lô vũ khí cũ từ kho dự trữ cung cấp cho chính quyền Kiev là có thể giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine dễ dàng đánh bại Quân đội Nga.

Thế nhưng, trải qua mấy năm giao tranh thực tế, bức tranh đã thay đổi hoàn toàn, nhiều mẫu vũ khí và khí tài Nga được đánh giá rất cao, không chỉ thể hiện độ bền bỉ và khả năng sống sót xuất sắc trên chiến trường, mà còn buộc đối phương phải học hỏi và tiếp nhận các giải pháp công nghệ từ Nga.

Giờ đây, không chỉ Ukraine sao chép hàng loạt các hệ thống Nga, mà cả các nước phương Tây cùng các tập đoàn quốc phòng lớn cũng đang tích cực áp dụng các ý tưởng thiết kế của Nga, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều mẫu vũ khí mô phỏng theo kiểu Nga.

Trong số đó, nổi bật nhất là đạn pháo điều khiển “Krasnopol”, tên lửa không đối đất phóng từ trực thăng của Nga “Izdeliye 305”, drone FPV điều khiển qua sợi quang, pháo tự hành “Msta-S”, các xe bọc thép tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động và bị động.

UAV Lancet bị công ty Đức sao chép?

Trong số các vũ khí Nga hiệu quả nhất, máy bay không người lái (UAV) tấn công “Lancet”, đã trở nên nổi tiếng toàn cầu và chính khái niệm thiết kế mở, đơn giản và hiệu quả chiến đấu ấn tượng của UAV “Lancet” đã thúc đẩy sự ra đời của hàng loạt bản sao.

Tại Ukraine và Đức, các mẫu tương tự hiện đã được sản xuất hàng loạt và chính thức đưa vào biên chế, cho thấy sự công nhận rộng rãi về hiệu năng vượt trội của UAV “Lancet” Nga.

Gần đây, công ty quốc phòng có trụ sở ở Israel là UVision đã giới thiệu dòng đạn tuần kích HERO, về hình dáng bên ngoài, có sự tương đồng rõ rệt với “Lancet”.

Tập đoàn quốc phòng khổng lồ của Đức Rheinmetall là đối tác chiến lược của UVision, với quan hệ hợp tác kéo dài từ năm 2021; trong đó, Rheinmetall đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ phát triển các loại đạn này.

UVision cùng các đối tác đã giới thiệu 6 phiên bản đạn dựa trên cùng một nền tảng khái niệm.

Trong đó, 3 mẫu đầu tiên chủ yếu phục vụ tác chiến tuyến đầu, nhắm vào bộ binh, phương tiện nhẹ và các vị trí đối phương; 3 mẫu còn lại sở hữu khả năng bay tự chủ cao hơn cùng đầu đạn lớn hơn, cho phép thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng.

Một điểm khác biệt là các đạn tuần kích thế hệ mới này có tầm bay vượt trội so với “Lancet”, một số mẫu đạt tầm bay tối đa lên tới khoảng 290 km, đầu đạn nặng khoảng 50 kg.

Nhờ đó, chúng có thể thực hiện các đòn đánh chính xác và đảm nhiệm vai trò chiến thuật ở cự ly xa hơn nhiều, hiệu quả chiến đấu được đánh giá gần tương đương một tên lửa chiến thuật cỡ nhỏ.

Những lợi ích từ việc sao chép vũ khí

Giới chuyên gia quân sự đánh giá, với khả năng thực chiến xuất sắc ở Ukraine, việc vũ khí Nga bị sao chép là điều không thể tránh khỏi, khả năng cao là ngoài Đức, nhiều nước phương Tây khác cùng các doanh nghiệp quốc phòng cũng sẽ tiếp tục sao chép các mẫu vũ khí Nga rồi cải tiến chúng.

Thông thường, các quốc gia tự nghiên cứu phát triển một hệ thống vũ khí mới, phải trải qua quá trình hính thành và tối ưu hóa lý luận phát triển; sản xuất nguyên mẫu và hoàn thiện thiết kế vật lý; lắp đặt thiết bị, thử nghiệm đạt yêu cầu cấp quốc gia rồi mới được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Đây là một quy trình kéo dài, tốn kém, mà không có gì đảm bảo sản phẩm sẽ đạt kết quả mỹ mãn, nhất là khi nó chưa thực chiến trong bất cứ một cuộc chiến tranh nào.

Do đó, việc nghiên cứu, sao chép những mẫu vũ khí Nga đã thể hiện khả năng thực chiến xuất sắc trên chiến trường Ukraine sẽ là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng cho ra đời một loại vũ khí mới.

Các công ty phương Tây sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các hệ thống vũ khí của Nga để nắm chắc thiết kế, trình độ công nghệ và trên cơ sở đó cải tiến, nâng cấp đạt được tiến bộ nhất định về một tính năng nào đó, họ sẽ tiến hành hệ thống hóa và nội địa hóa công nghệ đó và đưa vào sản xuất hàng loạt.

Như vậy, xét về tổng thể, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí, trang bị, đồng thời rút ngắn đáng kể chu kỳ “sao chép - cải tiến - sản xuất hàng loạt”, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí nghiên cứu phát triển vũ khí.

Kết quả là những dự án từng bị đánh giá thấp ban đầu nay nhanh chóng trở thành bản mẫu mới để bắt chước.