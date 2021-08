Thủ tướng: Xét nghiệm Covid-19 toàn TP.HCM trong lúc giãn cách, thực hiện chiến dịch tiêm vaccine miễn phí

Xét nghiệm toàn bộ TP.HCM và ưu tiên vaccine

Ngày 22/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gửi lãnh đạo TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An; các Bộ; Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong công điện Thủ tướng yêu cầu TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An thần tốc xét nghiệm diện rộng (riêng TP.HCM xét nghiệm toàn TP trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan.

Ưu tiên cao nhất phân bổ vaccine cho TP.HCM và tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine miễn phí, kịp thời, an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch.

Thủ tướng nêu rõ, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Với quan điểm đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, Bộ, cơ quan tập trung tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.



Trước hết, lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sĩ" trong phòng, chống dịch để kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở đó", cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường. Người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch.

Theo Thủ tướng, sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng.

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ cao nhất về nhân lực, vật lực y tế, lực lượng quân đội, công an và các lực lượng cần thiết khác của Trung ương, các địa phương cho TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng hỗ trợ của Trung ương và địa phương.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở TP.HCM. Ảnh: Sơn Phượng.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm đạt mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh đã được đề ra tại Nghị quyết số 86 của Chính phủ.

Cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu đến từng người dân



Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch cụ thể, khả thi để phối hợp hỗ trợ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An thực hiện nghiêm, hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, các Bộ Y tế, Quốc phòng, Công an, Công Thương, NN&PTNT, LĐ, TB&XH, GTVT, TT-TT, Tài chính và bộ, ngành liên quan hỗ trợ tối đa các địa phương thực hiện tăng cường giãn cách xã hội; khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng vaccine; cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu đến từng người dân; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An khẩn trương thống nhất với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để ban hành Chỉ thị thực hiện Nghị quyết số 86 của Chính phủ, Chỉ thị số 16 cùng công điện này về việc thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, tại TP.HCM sẽ thực hiện với toàn bộ xã, phường, thị trấn. Các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An căn cứ tình hình dịch bệnh để lựa chọn, quyết định xã, phường, thị trấn thực hiện.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương sẽ quyết định những người thực thi công vụ, cung cấp, cung ứng lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu, bảo đảm giảm tối đa số người được phép ra khỏi nhà.

Lãnh đạo TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất, xuyên suốt và bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn với lực lượng hỗ trợ của bộ, ngành, cơ địa phương khác trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Thủ tướng tình hình, kết quả thực hiện, những vấn đề phát sinh.