Thủ tướng Syria tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền lực

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào mà người dân lựa chọn, cung cấp mọi hỗ trợ có thể để đảm bảo quá trình chuyển giao chức năng của chính phủ diễn ra suôn sẻ và có hệ thống, bảo vệ các cơ sở của nhà nước”, Thủ tướng Mohammad Ghazi al-Jalali cho biết trong một thông điệp được ghi âm vào sáng 8/12.

Lực nượng nổi dậy ở ngoại ô thành phố Homs, Syria ngày 7/12/2024. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Jalali cho biết ông không có kế hoạch rời khỏi nơi ở và ông muốn đảm bảo rằng các cơ quan chính quyền tiếp tục hoạt động. Ông cũng kêu gọi người dân Syria bảo vệ các cơ sở công cộng, nói rằng chúng thuộc về tất cả công dân.

“Tôi đang ở nhà, không rời đi và không có ý định rời đi trừ khi vì lý do hòa bình để đảm bảo hoạt động liên tục của các cơ quan công quyền, cơ sở nhà nước và để đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả công dân. Chúng tôi dang rộng vòng tay với mọi công dân Syria quan tâm đến việc bảo vệ tài sản của quốc gia này… Tôi kêu gọi tất cả công dân không làm hư hại bất kỳ tài sản công nào vì cuối cùng, chúng thuộc về họ”, Thủ tướng Jalali nói.

Thủ tướng Jalali không đề cập đến thông tin cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad đã rời khỏi đất nước Syria.

Tổng thống Assad được cho là đã rời khỏi thủ đô Damascus đến một địa điểm không xác định, có thể ông đã đến Iran. Lực lượng nổi dậy cho biết họ đã vào thủ đô mà không có dấu hiệu triển khai quân đội.

Một nguồn tin quân sự Syria nói với Reuters rằng bộ tư lệnh quân đội đã “thông báo cho các sĩ quan về sự sụp đổ” của chính quyền Tổng thống Assad.