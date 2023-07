Thủ tướng Romania: Phản công Ukraine không như mong đợi, xung đột sẽ kéo dài

"Thật không may, cuộc xung đột sẽ kéo dài. Mọi người hy vọng xung đột hiện nay sẽ kết thúc bằng cuộc phản công, song điều đó là không thể", Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu cho biết.

Ukraine đã phát động cuộc phản công được dự báo từ lâu vào đầu tháng 6 sau nhiều lần trì hoãn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine tiếp tục cố gắng nhưng không thể tiến công ở ba khu vực Nam Donetsk, Bakhmut và Zaporizhzhia.

Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu. (Ảnh: Nghị viện châu Âu)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 3/7 cho biết lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 920 xe bọc thép của Ukraine, trong đó có 16 xe tăng Leopard, ở vùng Donbas và Zaporizhzhia vào tháng 6.

Ukraine được cho đang thay đổi mục tiêu phản công. Theo đó, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Aleksey Danilov tuyên bố "tiêu diệt tối đa" nhân viên quân sự và phá huỷ khí tài Nga là "nhiệm vụ số một" đối với Kiev.

"Ở giai đoạn chiến sự hiện nay, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang hoàn thành nhiệm vụ số một - tiêu diệt tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy pháo binh và lực lượng phòng không của quân đội Nga”, ông Aleksey Danilov nói, cho biết đợt phản công của Ukraine đã cho thấy hiệu quả trong “vài ngày qua".

Giữa tháng 6, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thừa nhận tiến độ của cuộc phản công là “chậm hơn mong muốn”. Trong khi đó, nhiều quan chức cấp cao của Ukraine khẳng định, những kỳ vọng về chiến dịch phản công đã bị thổi phồng quá mức, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov thậm chí còn tuyên bố đợt phản công này chỉ mang tính chất thăm dò để chuẩn bị cho các hành động tiếp theo.

Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch phản công với việc hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng, hàng trăm thiết bị khí tài bị phá huỷ trong tháng qua, trong đó có các phương tiện chiến đấu do phương Tây cung cấp như Bradley IFV do Mỹ sản xuất và xe tăng Leopard do Đức sản xuất.