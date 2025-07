Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025

Tại sự kiện này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và tặng hoa, cờ lưu niệm tới đại diện các đoàn tham dự. Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng sự hiện diện của hơn 20 Đại sứ và đại diện Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam và gần 10.000 người hâm mộ bóng đá đã có mặt tại buổi lễ cũng như khán giả theo dõi qua truyền hình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa, cờ lưu niệm tới đại diện các đoàn tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 được tổ chức với mong muốn lan toả mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sự kỷ luật, tận tâm, truyền cảm hứng của môn thể thao vua, tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, cũng như giữa Việt Nam với các nước, giữa Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Công an, Cảnh sát các nước; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an, Cảnh sát các nước trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, vì một thế giới hoà bình, an ninh, an toàn, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Phát huy tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, Đại tướng Lương Tam Quang tin tưởng rằng, Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 sẽ thành công tốt đẹp, cống hiến cho người hâm mộ những trận bóng hay, bàn thắng đẹp, để lại dấu ấn đậm nét; thể hiện sâu sắc sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an, Cảnh sát các nước nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, vì nền hoà bình cho toàn nhân loại; tiếp tục khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, luôn nỗ lực tăng cường đóng góp duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Lễ khai mạc Giải bóng đá Công An, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 được dàn dựng công phu, hoành tráng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa của các quốc gia ASEAN, vượt lên trên mọi ranh giới về văn hóa, ngôn ngữ, thể hiện khát vọng, tinh thần đoàn kết và lý tưởng cao đẹp của thế hệ chiến sĩ Công an trong thời đại mới. Qua từng tiết mục, chương trình truyền tải thông điệp về hòa bình, hợp tác và hữu nghị giữa các lực lượng công an, cảnh sát – những người đang ngày đêm thực hiện trách nhiệm vì cộng đồng, vì hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và nhà tài trợ chính đồng hành với giải là Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB. Giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Giải diễn ra từ ngày 7 đến 15/7, quy tụ 8 đội bóng đại diện cho lực lượng công an, cảnh sát các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Timor Leste, Australia và chủ nhà Việt Nam. Theo thể thức, 8 đội chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết và 2 đội thắng ở bán kết gặp nhau trong trận chung kết để chọn ra nhà vô địch. Trận chung kết và lễ trao giải diễn ra ngày 15/7.

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch kiêm Phó tổng Giám đốc SHB chia sẻ tại buổi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện đơn vị tài trợ chính, ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch kiêm Phó tổng Giám đốc SHB chia sẻ: “SHB và T&T vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Asean mở rộng năm 2025, một sự kiện thể thao đặc biệt, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và khát vọng xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. Xuyên suốt hơn ba thập kỷ, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB luôn xem việc đồng hành cùng các hoạt động thể thao, văn hóa và cộng đồng là sứ mệnh của mình. Tình yêu bóng đá đã trở thành văn hóa đặc trưng của người T&T Group và SHB – gắn liền với tinh thần cống hiến và khát vọng nâng tầm thể thao nước nhà”.

