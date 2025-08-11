Thủ tướng: 'Phải xây dựng thị trường điện cạnh tranh'

Ngày 10/8, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Đảng bộ EVN nhiệm kỳ vừa qua đã rất nỗ lực, đạt được nhiều kết quả ấn tượng như: Hoàn thành nhiều công trình trọng điểm, đặc biệt là đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, tình hình tài chính dần được cải thiện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tư duy đổi mới; hành động quyết liệt; quản trị tiên tiến..

EVN cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, dành hơn 1.262 tỷ đồng trong nhiệm kỳ để thực hiện công tác này trong bối cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đó là: EVN chưa xây dựng được thị trường điện cạnh tranh bình đẳng, chưa thực sự thần tốc, táo bạo, tăng tốc, bứt phá phát triển các nguồn điện, tải điện…

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ EVN.

Về nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng đề nghị ngành điện cần đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước, đó là nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt cho người dân; đáp ứng cho nền kinh tế tăng trưởng 2 con số.

“Ngành điện phải đi trước, đón đầu, nhìn xa, trông rộng; cần phải chủ động bảo đảm nhiên liệu phát điện, nhất là khai thác than”, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu ngành điện phải phấn đấu vươn lên top 3 trong ASEAN, thậm chí cao hơn nữa; khắc phục tất cả các hạn chế, yếu kém trong thời gian qua với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý ngành điện về xu thế điện hạt nhân trên thế giới, đặt ra vấn đề phải phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam, vấn đề là phải kiểm soát an toàn.

“Phải xây dựng thị trường điện cạnh tranh; phải dám vượt qua chính mình, tự tin phát huy truyền thống hào hùng của ngành điện đi lên từ bàn tay khối óc, lòng yêu nghề; biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, Thủ tướng nói.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị EVN phải làm tốt công tác quy hoạch, quy hoạch phải lâu dài, có tầm nhìn xa, bảo đảm hệ thống điện chủ động, cân đối các nguồn điện hiện nay, phát huy những cái đã có, chuyển đổi năng lượng xanh; quy hoạch nguồn và tải, sử dụng và phân phối, tối ưu hoá hiệu quả; tạo thị trường điện cạnh tranh, phát huy tối đa việc mua bán điện trực tiếp.

"EVN cần có cơ chế thúc đẩy điện tự sản tự tiêu; phải đặt lợi ích quốc gia lên tổng thể; huy động nguồn lực hợp tác công tư; phải đổi mới, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghệ mới, tập trung vào điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời; phải có bài toán quy hoạch; hướng cả vào đầu tư điện gió. EVN nghiên cứu đầu tư xây dựng đường dây 500kV từ Lào về, đồng thời tham gia xây dựng lưới điện ASEAN", Thủ tướng yêu cầu.