Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sắp chiến thắng Hamas

Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích xuống thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 5/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nhà lãnh đạo, quân đội Israel đã giành được những thắng lợi “chưa từng có” và gây thiệt hại nặng nề cho Hamas. Ông Netanyahu khẳng định Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sắp kiểm soát được thành phố Khan Yunis và ông đã ra lệnh cho quân đội bắt đầu tấn công vào thành trì cuối cùng của Hamas ở thị trấn Rafah.

Nhà lãnh đạo cũng bác bỏ yêu cầu của Hamas về một lệnh ngừng bắn kéo dài 135 ngày và cam kết sẽ thúc đẩy cuộc chiến ở Dải Gaza cho đến khi “hoàn toàn chiến thắng”.

* Cùng ngày, IDF trình một đạo luật nhằm tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng dự bị nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh kéo dài và tổn thất chưa từng có.

Trước đó, các nam binh sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong 32 tháng, nay sẽ được nâng lên thành 36 tháng. Các binh sĩ đã hoàn thành chương trình huấn luyện cũng được nâng thời hạn xuất ngũ, từ 40 lên 45, 45 lên 50 và 49 lên 52 tuổi, tùy vào vị trí công tác. Tuy nhiên, thời hạn phục vụ của nữ binh sĩ vẫn được giữ nguyên. Lực lượng dự bị vốn phải tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 25 ngày mỗi năm, nay được nâng lên thành 40 ngày/ năm. Cùng với những điều chỉnh này, chế độ lương thưởng cũng được tăng thêm, trong đó các đơn vị quan trọng sẽ được tăng lương cao hơn các đơn vị khác.

Bộ tư lệnh quân dự bị cũng chia lực lượng này thành 3 cấp độ khác nhau, trong đó cấp độ 1 luôn trong tình trạng sẵn sàng được huy động tái ngũ khi cần thiết. Cấp độ thứ 2 là lực lượng tình nguyện tham gia bảo vệ các cộng đồng dân cư nơi họ cư trú và cấp độ 3, với khoảng 70.000 người, chủ yếu tham gia thị trường lao động và có thể huy động nếu có tình huống chiến tranh khẩn cấp. Theo IDF, hiện có khoảng 10% quân số đang chiến đấu là lực lượng dự bị, so với con số khoảng 2% trước khi nổ ra chiến tranh.

Năm 2015, IDF đã giảm thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc với nam binh sĩ từ 36 tháng xuống còn 32 tháng. Tuy nhiên, động thái điều chỉnh thời gian quân ngũ ngay đầu năm 2024 cho thấy Israel đang đề phòng kịch bản chiến tranh leo thang và kéo dài nhiều tháng nữa.

* Trong diễn biến liên quan, Osama Hamdan - quan chức cấp cao của Hamas - trong một cuộc họp báo ngày 7/2 cho biết một phái đoàn Hamas do quan chức cấp cao Khalil Al-Hayya dẫn đầu sẽ tới Cairo ngày 8/2 để theo đuổi đàm phán với Ai Cập và Qatar về một lệnh ngừng bắn. Bên cạnh đó, một nguồn tin của Hamas xác nhận phong trào này đã đồng ý đàm phán, với mục tiêu đạt được "ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh và một thỏa thuận trao đổi tù nhân".

Trước đó, một quan chức Ai Cập tiết lộ Cairo và Doha đang thúc đẩy cho một vòng đàm phán mới bắt đầu vào ngày 8/2 tại Cairo nhằm đạt được "sự bình ổn" ở Gaza cũng như thỏa thuận trao đổi tù nhân-con tin.

* Cũng trong ngày 7/2, phát biểu tại buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm tới Bờ Tây, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas kêu gọi Washington công nhận Nhà nước Palestine bao gồm Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza.

Ông Abbas cũng đề nghị Mỹ hỗ trợ Palestine trở thành một thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh chỉ có thể đạt được hòa bình và an ninh thông qua giải pháp hai nhà nước. Nhà lãnh đạo cũng kêu gọi nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn Israel khiến người Palestine phải sơ tán khỏi Dải Gaza, cũng như chấm dứt các cuộc tấn công do người định cư Do Thái thực hiện, nhằm vào người Palestine, đặc biệt là ở Thung lũng Jordan.