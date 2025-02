Thủ tướng Malaysia: Việt Nam là câu chuyện phát triển thành công đáng ngưỡng mộ

Sáng 26/2, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 đã diễn ra phiên toàn thể cấp cao với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta.

ASEAN – ngọn hải đăng của hy vọng

Phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh, Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công đáng ngưỡng mộ, là minh chứng cho hành trình vươn lên từ nghèo khó; là quốc gia hiện đại, tiên tiến, có thể tăng cường phát triển kinh tế hiện đại. Việt Nam đã cho thấy nỗ lực kiên cường trong phát triển kinh tế, đảm bảo công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nền ngoại giao đặc sắc.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 sáng 26/2 (Ảnh: Thanh Luân)

"Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ Thủ tướng Phạm Minh Chính” , Thủ tướng Anwar Ibrahim chia sẻ.

Theo Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, thế giới đang ở một “điểm uốn” địa chính trị với không ít sự gián đoạn toàn cầu mà ASEAN phải trải qua, có thể gây ra không ít hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực cũng như đối với phúc lợi của người dân Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh ASEAN phải tỏa sáng như một “ngọn hải đăng của hy vọng”, thúc đẩy một khu vực bền vững, hài hòa và năng động về kinh tế. ASEAN phải thúc đẩy vai trò trung tâm, tự chủ chiến lược.

Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 sáng 26/2 (Ảnh: Thanh Luân)

Theo Thủ tướng Anwar Ibrahim vai trò trung tâm là một “quyền lợi” nhưng cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu như ASEAN chia rẽ. Do vậy, ASEAN may mắn là một trong những khu vực an toàn và hòa bình nhất, phát triển kinh tế nhanh nhất trên thế giới hiện nay.

Canada khẳng định ASEAN sẽ là Đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới

Đặc phái viên Canada về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Ian McKay trả lời phỏng vấn VTC News bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 cho biết, đất nước ông rất tự hào là quốc gia thứ ba trên thế giới trở thành đối tác đối thoại với ASEAN từ năm 1977. Ngay sau đó, hai bên đã nâng cấp thành Đối tác chiến lược.

Đặc phái viên Canada về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Ian McKaytaii trả lời phỏng vấn VTC News bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, tại Hà Nội (Ảnh: Thanh Luân)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN những năm gần đây. Điều này minh chứng cho việc cả Canada và các thành viên ASEAN đều nhận thức được giá trị thực chất của chủ nghĩa đa phương.

" Chủ nghĩa đa phương đã ăn sâu vào trong “DNA” của Canada, tương tự với với các quốc gia ASEAN. Chúng ta đã duy trì quan hệ Đối tác chiến lược trong 48 năm qua và tôi mong rằng tình hữu nghị này sẽ tiếp tục trong 48 năm tới" , đại diện Canada cho biết.

Canada cũng muốn đảm bảo các ưu tiên hàng đầu của ASEAN trong năm 2024 sẽ trở thành những ưu tiên quan trọng tại Hội nghị G7 tới.

" Chúng tôi cũng đang xây dựng một cây cầu nhằm đảm bảo các ưu tiên này, từ đó hướng tới Hội nghị cấp cao ASEAN tại Malaysia vào cuối năm 2025" , Đặc phái viên Canada về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho biết.

ASEAN 2025 là diễn đàn quan trọng, quy tụ nhiều quốc gia từ khắp nơi trên thế giới đến với Việt Nam, không chỉ thành viên ASEAN mà còn cả các đối tác châu Âu, Canada, Australia, Mỹ... Tất cả các quốc gia đều nhận thức rõ, "câu chuyện" của ASEAN đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi địa chính trị chưa từng có.

Diễn đàn đã mở ra những cuộc đối thoại sâu sắc và hướng đi theo đuổi các mục tiêu về an ninh khu vực, tập trung vào nền kinh tế số. ASEAN đã có một Hiệp định khung tuyệt vời về nền kinh tế số và điều này nên được chia sẻ rộng rãi hơn với các đối tác trên toàn thế giới.

Chặng đường quan hệ giữa ASEAN và Canada bắt đầu cách đây 48 năm và hiện nay đã được nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược. Hơn hết, cốt lõi chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là vai trò trung tâm của ASEAN.

Ông Ian McKay nói: "Hơn hết, tôi tin rằng sự hiện diện của Canada tại khu vực sẽ giúp củng cố vị thế của chúng tôi trên trường quốc tế, đặc biệt trong một bối cảnh đầy biến động và khó lường".