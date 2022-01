Thủ tướng: Khẩn trương điều tra, xét xử vụ án tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác

Sáng 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận sự đóng góp hết sức quan trọng, trực tiếp, toàn diện của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của Công an thành phố Hà Nội nói riêng.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cùng với các lực lượng tuyến đầu khác, Công an Thành phố đã phát huy vai trò xung kích, tích cực tham gia đóng góp toàn diện trong công tác phòng, chống dịch.

"Các chiến sĩ Công an đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, xa gia đình, người thân; bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân trong vùng dịch, trong các khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch, tham gia vận chuyển hàng hóa..., góp phần quan trọng trong chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân", Thủ tướng ghi nhận.

Thủ tướng chụp ảnh kỷ niệm cùng ban lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, năm 2022, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn; nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề hơn.

Điều đó đòi hỏi nắm chắc thực tiễn, làm tốt công tác phân tích, dự báo tình hình, căn cứ khả năng đáp ứng để đưa ra giải pháp phù hợp bối cảnh thực tiễn của đất nước và thủ đô.

"Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự là sự nghiệp của toàn dân, phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Càng khó khăn càng phải giữ vững bản lĩnh của người Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" xem có có ai khó khăn, có ai thiếu ăn, thiếu mặc, có ai không có Tết không, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19; không ai bị bỏ lại phía sau, không người nào, không gia đình nào không có Tết.

Trong phòng chống dịch, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác...

Người đứng đầu Chính phủ biểu dương lực lượng Công an đã nắm chắc tình hình, phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử vụ án này bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Mục tiêu cao nhất giữ lại mạng sống cho người bệnh

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm, chúc Tết đội ngũ bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Nhi TƯ.



Tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19, Thủ tướng nhắc lại thời điểm hết sức cam go khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trong tháng 7, 8 năm 2021, yêu cầu đặt ra là phải thiết lập một số bệnh viện dã chiến.

Thủ tướng trò chuyện qua bộ đàm với các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Nhật Bắc

Khi đó, Thủ tướng gặp PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tại hội trường Quốc hội. Nghe trao đổi về một số vướng mắc về kinh phí và trang thiết bị, ngay lập tức, Thủ tướng gọi điện cho một số nhà tài trợ.

Sau đó, công việc được tiến hành rất nhanh. Thủ tướng biểu dương tinh thần tích cực của Hà Nội, Bộ Y tế, Đại học Y Hà Nội trong việc góp phần hình thành bệnh viện này.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại kinh nghiệm thực tiễn dần hình thành và hoàn thiện lý luận và công thức phòng, chống dịch sát tình hình và phù hợp điều kiện Việt Nam.

Cụ thể 3 trụ cột trong phòng chống dịch gồm: Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, chặt nhất có thể và giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể; xét nghiệm thần tốc, khoa học, an toàn, hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch; điều trị từ sớm, từ xa, từ cơ sở để người bệnh tiếp cận nhanh nhất các biện pháp y tế, ngăn chặn chuyển nặng, giảm tử vong.

Công thức phòng chống dịch: 5K + vắc xin + thuốc + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.

Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, chúng ta chủ động, tự tin chuyển hướng chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, tự tin, yên tâm mở cửa trở lại.

Kinh tế quý 4/2021 phục hồi rất nhanh và tháng 1/2022 tiếp tục khởi sắc. Chúng ta có điều kiện để phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

"Chúng ta ưu tiên vắc xin cho TP.HCM và các tỉnh miền Đông, nên đến giờ TP tự tin mở cửa, tỷ lệ tử vong giảm rất sâu.

Đây là một kinh nghiệm cho chúng ta tự tin mở cửa, bình thường hóa với dịch bệnh một cách khoa học, hiệu quả, phù hợp tình hình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Thủ tướng ân cần thăm hỏi các bệnh nhi và người nhà, mừng tuổi các cháu nhân dịp Tết. Hiện còn khoảng 600 cháu đang điều trị tại đây trong dịp Tết.

Tại đây, qua hệ thống trực tuyến, Thủ tướng thăm hỏi đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Vĩnh Long.

Thủ tướng cũng đề nghị Bệnh viện Nhi và ngành y rà soát lại những công việc phải giải quyết trước mắt, tình thế, đồng thời phải suy nghĩ chiến lược lâu dài, giải pháp căn cơ về chăm sóc sức khỏe trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước.

Cảm ơn, đánh giá cao đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đã hy sinh tình cảm riêng tư trong những ngày Tết để chăm sóc các bệnh nhân, Thủ tướng mong các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần "thầy thuốc như mẹ hiền", tất cả vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe, giữ lại mạng sống cho người bệnh, đây là niềm vui lớn nhất.

Thủ tướng cảm ơn và bày tỏ chia sẻ với những mất mát, hy sinh của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhiều người đã vĩnh viễn ra đi trong quá trình phòng chống dịch, vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

