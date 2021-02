Thủ tướng Hun Sen đột ngột tuyên bố không tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

Thông tin này đang được người dân Campuchia quan tâm bậc nhất trong tối nay, 5/2, bởi vào lúc 7h13 sáng cùng ngày, ông Hun Sen vừa nhắc lại lần thứ 2 trên tài khoản Facebook chính thức rằng ông sẽ là người Campuchia đầu tiên tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 do Trung Quốc viện trợ.

Lý do Thủ tướng Campuchia khẳng định không tiêm vaccine này vì quy định của sản phẩm chỉ được tiêm cho người trong độ tuổi từ 18 đến 59, trong khi ông Hun Sen năm nay đã 68 tuổi.

"Tôi vừa nhận được thông tin qua Bộ Y tế. Chính xác là Bộ Y tế Campuchia đã nhận được công văn từ Văn phòng Cố vấn Kinh tế và Thương mại - Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Campuchia với nội dung vaccine Sinopharm chỉ được tiêm cho những người trong độ tuổi từ 18 đến 59," thông báo trên Facebook của ông Hun Sen nêu.

Ông Hun Sen cho biết thêm, bởi vì ông và các quan chức cấp cao khác trong Chính phủ Hoàng gia phần lớn đều trên 60 tuổi nên không thể tiêm chủng loại vaccine này được.

"Cá nhân tôi, người đã hơn 68 tuổi nên không thể tiêm vaccine này. Vì vậy, chương trình tiêm chủng dự kiến được tổ chức vào ngày 10/2/2021 tại Bệnh viện Calmette sẽ bị hủy bỏ".

Thông báo của Thủ tướng Hun Sen đã thu hút hơn 103.000 lượt like, gần 10.000 bình luận và hơn 8.000 lượt chia sẻ chỉ sau 4 giờ đồng hồ đăng tải. Đây là mức độ tương tác kỷ lục khi so sánh với các bài đăng gần đây trên Facebook của ông.

Cũng trong tối nay, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo chỉ có 300.000 liều vaccine phòng Covid-19 do Trung quốc viện trợ sẽ đến Campuchia vào ngày 7/2, chứ không phải là 600.000 liều như dự kiến ban đầu.

Hồi cuối năm ngoái, Thủ tướng Hun Sen từng tuyên bố đất nước của ông sẽ chỉ dùng vaccine được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp giấy chứng nhận an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, vaccine của Sinopharm vẫn chưa được WHO "bật đèn xanh".

Lý giải về quyết định này của mình, ông Hun Sen cho biết diễn biến mới của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và tình hình trong nước khiến Campuchia phải nhanh chóng nhận sự hỗ trợ của Trung Quốc trước khi vaccine của Sinopharm được WHO cấp phép.

Theo Nikkei Asia Review, vaccine ngừa Covid-19 của Sinopharm, thuộc Tập đoàn Công nghệ sinh học quốc gia Trung Quốc (CNBG), vừa được cơ quan chức năng Trung Quốc phê chuẩn phân phối trong nước vào ngày 31/12/2020.

Trước đó, CNBG từng cho biết vaccine của họ đạt hiệu quả ngăn ngừa khoảng 79.34%, nhưng không công bố chi tiết về cách thức thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, chẳng hạn như số lượng hay độ tuổi của người tham gia thử nghiệm.