Thủ tướng Canada Justin Trudeau tái đắc cử

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, tuy nhiên kiểm phiếu sớm cho thấy Đảng Tự do của ông không chiếm đa số trong quốc hội.



GIA ĐÌNH CHÍNH TRỊ

Justin Trudeau đã được dự đoán là người theo sự nghiệp chính trị từ khi được sinh ra. Sinh vào năm 1971, cha là cựu Thủ tướng Canada Pierre Trudeau, ông được cựu Tổng thống Mỹ dự đoán rằng sẽ theo con đường chính trị khi mới 4 tháng tuổi.

Tại buổi dạ tiệc trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ottawa năm 1972, Tổng thống Mỹ lúc bây giờ là Richard Nixon nói: "Tối nay chúng ta sẽ bỏ đi những nghi thức. Tôi muốn nâng ly chúc mừng thủ tướng tương lai của Canada: Dành cho Justin Trudeau."

Justin Trudeau được cha là cựu Thủ tướng Canada Pierre Trudeau bế trên tay năm 1973. Ảnh: Canadian Press

Ông Trudeau cho biết, ông chưa bao giờ có ý định dấn thân vào chính trị và thay vào đó ông muốn học để trở thành một giáo viên. "Cha tôi đã từng nói với tôi rằng tôi không nên cảm thấy bị ép phải tranh cử," ông viết trong hồi ký của mình. "Gia đình chúng tôi đã cống hiến đủ."

Tuy nhiên, trong đám tang của người cha vào năm 2000 được phát sóng trên truyền hình, người dân Canada đã chú ý tới Justin Trudeau. Bài điếu văn xúc động của ông dành cho cha mình đã được ca ngợi rộng rãi và khiến nhiều người lần đầu tiên phải suy ngẫm về tiềm năng của ông trên con đường chính trị.

15 năm sau sự ra đi của cha mình, ông lên nắm quyền với lời hứa mang đến cho người Canada "sự thay đổi thực sự" và một loạt các cam kết tiến bộ.

Justin Trudeau bên linh cữu cha. Ảnh: Canadian Press

JUSTIN TRUDEAU TRÊN CƯƠNG VỊ THỦ TƯỚNG

Phủ sóng mạng xã hội

Trên cương vị Thủ tướng Canadan, Justin Trudeau tiếp tục thể hiện khả năng của mình trong việc thu hút sự chú ý của công chúng. Những bức ảnh của ông được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng được lan truyền bởi vẻ ngoài điển trai và gu ăn mặc lịch lãm.

Thủ tướng Justin Trudeau chia sẻ các khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội

Thành tựu và thách thức

Sau sự ra đi của cha, ông giành được sự ủng hộ của Đảng Tự do Canada vào năm 2007 và trở thành nghị sĩ vào năm 2008. Ngay thời điểm ban đầu, ông đã được coi là người lãnh đạo Đảng Tự do. Sau nhiều lần từ chối tranh cử vào vị trí lãnh đạo Đảng Tự do, ông Trudeau cuối cùng cũng tuyên bố ý định tranh cử vào năm 2012.

Ông Justin Trudeau trở thành Thủ tướng Canada vào năm 2015 và đã dẫn dắt Canada suốt 2 nhiệm kì qua. BBC cho biết, theo đánh giá độc lập của 20 học giả Canada, ông Trudeau đã giữ được khoảng 92% lời hứa của mình trong nhiệm kì đầu tiên của mình, nhiều nhất đối với bất kỳ chính phủ Canada nào trong vòng 35 năm.

Tuy nhiên, ông cũng phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích.

Tiêu biểu là sự ủng hộ của ông đối với việc ủng hộ đường ống dẫn dầu thô mà người dân cho rằng sẽ tàn phá các cộng đồng dân cư bản địa và động vật hoang dã.

Đại dịch Covid-19 là thử thách rất lớn trong nhiệm kì của ông - đó là 18 tháng đầy khó khăn với đất nước Canada. Ông đã nhận chỉ trích khi bắt đầu việc tiêm chủng rất muộn, tuy nhiên hiện giờ, Canada là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới với hơn 70% dân số đã tiêm 2 mũi.



Ngày 21/9, các kết quả kiểm phiếu sớm cho thấy, ông Trudeau sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ 3 nhưng Đảng Tự do của ông không có đủ số ghế để chiếm đa số trong quốc hội. Điều này đồng nghĩa với việc các chương trình nghị sự của ông không thể thông qua nếu như phe đối lập phản đối.