Thủ tướng: ASEAN phải đặt tự lực, tự cường và tự chủ lên hàng đầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta đã có phần thảo luận cởi mở và gần gũi tại phiên thảo luận cấp cao Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (Ảnh: Thanh Luân)

Mở đầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu nhiều chia sẻ về vấn đề tự lực, tự cường và tự chủ chiến lược.

Về quan hệ đối ngoại, phải luôn giữ thế cân bằng, đối xử công bằng, hữu nghị, tạo nên môi trường hoà bình, hợp tác phát triển dựa trên luật lệ; Kinh tế phải phát triển, nếu ko sẽ tụt hậu, ko tự lực chiến lược và tự cường; Cần phải tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh phù hợp tình hình, và muốn thế thì phải phát triển kinh tế; đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, cần đảm bảo công bằng, tiến bộ trong xã hội văn minh, hỗ trợ cho người yếu thế trên nguyên tắc, mục tiêu là phát triển ko để ai ở lại phía sau.

“Ngoài yếu tố tự lực tự cường là cốt lõi, cần phát triển bản sắc văn hoá để phát huy nội lực, bởi văn hoá là sức mạnh nội sinh, phát huy nguồn lực của dân tộc”, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh.

Về an ninh mạng và mặt trái, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự phát triển của khoa học công nghệ, an ninh mạng hay trí tuệ nhân tạo (AI) đang ở giai đoạn "không thể tưởng tượng được", đòi hỏi các nước cần nhanh chóng thích ứng, phát huy tích cực và hạn chế tiêu cực.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì Liên hợp quốc chọn Việt Nam là địa điểm tuyên bố Công ước Hà Nội về an ninh mạng. Điều này thể hiện vai trò, sự thích ứng của Việt Nam đối với vấn đề an ninh mạng và xa hơn là an ninh trí tuệ nhân tạo.

Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực bán dẫn

Trao đổi tại phần thảo luận, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh những nỗ lực của ASEAN trong việc tích cực thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực chip bán dẫn, với lợi thế đi trước khoảng 20 năm. Hiện nay, nguồn đầu tư từ Đức, Mỹ và Trung Quốc vào ngành này là rất lớn.

Thủ tướng Malaysia cho rằng những thành công mà ASEAN đạt được cần được chia sẻ rộng rãi, bởi nhiều quốc gia ASEAN đã tích cực triển khai các chương trình phát triển chip bán dẫn, hướng đến sự thịnh vượng chung của hơn 700 triệu người dân trong khu vực, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong tiến trình phát triển.

Thủ tướng Anwar Ibrahim chia sẻ, “ cả Việt Nam, Malaysia và Indonesia đều ủng hộ chủ trương hợp tác trong ngành công nghiệp bán dẫn, bởi mỗi nước đều có thế mạnh riêng. Malaysia cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, thể hiện tinh thần gắn kết và cùng phát triển”.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Malaysia, New Zealand, Timor Leste có phần thảo luận cởi mở và gần gũi tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (Ảnh: Thanh Luân)

New Zealand là đối tác quan trọng với ASEAN

Tham dự Diễn đàn ASEAN năm 2025, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho rằng, đây là cơ hội để có thể đề cập tới thách thức mà thế giới và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang phải đối mặt, tầm quan trọng của ASEAN với New Zealand.

Thủ tướng Christopher Luxon cho biết, 2025 là một năm nhiều kỷ niệm với New Zealand như kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với New Zealand.

Tại phiên thảo luận, Thủ tướng Christopher Luxon, New Zealand thường được biết đến với những sản phẩm nông sản tốt, chất lượng cao, nhưng có một số thế mạnh của quốc gia Thái Bình Dương này mà ít người biết. Ví dụ như New Zealand là quốc gia lớn thứ 4 trên thế giới với số lượng tên lửa phóng lên, tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo cao, khoa học công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI)…

“ New Zealand có thể là đối tác quan trọng với ASEAN để giúp thu hẹp khoảng cách phát triển hay thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và New Zealand cũng mong muốn học hỏi từ ASEAN, thúc đẩy thương mại – đầu tư giữa hai bên ”, Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh.

Bày tỏ cảm ơn Việt Nam trong vai trò điều phối quan hệ giữa hai bên, Thủ tướng Christopher Luxon kỳ vọng vào khả năng nâng tầm hợp tác, đặc biệt khi năm nay Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.