Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng hàm Trung tướng

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964; quê quán: xã Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an, ông từng giữ chức vụ: Trưởng Công an huyện; Trưởng phòng; Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Tháng 8/2019: ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Hiện nay, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị làm Bộ trưởng. Ngoài ra, có các Thứ trưởng gồm: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới.