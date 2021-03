Thử thách nhịn cười với các loại rau củ có hình dáng kì lạ, tưởng photoshop song đều là hàng thật

Trên thực tế có rất nhiều lí do có thể khiến cho rau củ phát triển thành những loại hình dáng vô cùng kì lạ, phổ biến nhất trong đó là do tổn thương, sẹo hoặc do bàn tay của con người sáng tạo nên.

Nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài loại rau củ cứ thích phá vỡ những quy tắc phát triển tự nhiên để tạo ra một hình dáng độc lạ cho riêng mình. Ai bảo cà rốt là phải có hình dáng của cà rốt, nếu thích thì cà rốt vẫn có thể mang hình dáng của một siêu anh hùng. Cùng xem những loại rau củ này mang đến điều bất ngờ gì cho mọi người nhé!

Quý cô Củ cải với dáng ngồi thật sang chảnh.

Cả rốt phiên bản nhà du hành vũ trụ.

Cà tím nào ta cùng bay.

Anh đây không thích làm cà chua, anh đây thích làm vịt cơ.

Cà chua "xấu xa" với đôi tai của ác quỷ.

Là bí nhưng lại thích mang hình dáng của ngỗng.

Ơ kìa, sao lại có một chú thỏ nằm trốn trong cây cà chua.

Quả cà tím Pinocchio - nói dối nhiều quá nên mũi mới dài như thế.

Bí không làm lại thích làm vịt.

Cà tím vui vẻ.

Ớt chuông hoảng sợ.

Khoai tây hình gấu đáng yêu không nào.

Ngâm chân chút cho thư giãn nhỉ các anh em.

Chạy ngay thôi nào.

Cà rốt con không muốn rời xa vòng tay mẹ.